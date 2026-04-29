Khối ngoại “chốt lời” cổ phiếu Vingroup sau nhịp lập đỉnh

Trong phiên giao dịch ngày 29/4, cổ phiếu Vingroup (VIC) bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 401,6 tỷ đồng. Đồng thời, đây cũng là cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh rõ nét khi giảm hơn 5% xuống 214.000 đồng/cổ phiếu. Các nhà đầu tư nước ngoài có động thái chốt lời ngắn hạn của dòng vốn ngoại sau giai đoạn tăng nóng của cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường này.

Không riêng VIC, một số mã vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực bán đáng kể như VHM (-146,4 tỷ đồng), NVL (-105,4 tỷ đồng), cùng với nhóm ngân hàng như VCB (-142,4 tỷ đồng), ACB (-109,1 tỷ đồng) và BID (-97,8 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại có dấu hiệu tìm kiếm cơ hội tại các nhóm cổ phiếu khác, đặc biệt là cổ phiếu năng lượng, phân bón, dầu khí.

Cổ phiếu Vincom Retail (VRE) dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 139,1 tỷ đồng. Tiếp theo là PVS (53,1 tỷ đồng), DCM (48,6 tỷ đồng) và GEX (37,2 tỷ đồng). Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu trong nhóm này ghi nhận mức tăng giá tích cực, cho thấy sự đồng thuận giữa dòng tiền và diễn biến thị trường. Toàn bộ top 10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh.

Dù vậy, xét về giá trị giao dịch, nhóm cổ phiếu bán ròng vẫn áp đảo. Tính chung, trên ba sàn, khối ngoại bán ròng hơn 1.270 tỷ đồng, qua đó nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ bảy. Lũy kế cả tháng, giá trị bán ròng xấp xỉ 13.750 tỷ đồng. Đây cũng là tháng bán ròng thứ 4 liên tiếp.