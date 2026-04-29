Chứng khoán

Chứng khoán ngày 29/4: Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index giảm điểm trước kỳ nghỉ lễ

Mai Tấn

18:00 | 29/04/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 29/4 khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4 trong trạng thái điều chỉnh rõ nét, khi áp lực chốt lời gia tăng mạnh tại vùng đỉnh, trong khi thanh khoản suy giảm phản ánh tâm lý thận trọng đang bao trùm.
aa
VN-Index giảm gần 22 điểm

Sau phiên tăng điểm với mức độ phân hóa mạnh, VN-Index tăng điểm chủ yếu dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu VinGroup. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên hôm nay khi liên tục chịu áp lực bán ở vùng kháng cự mạnh tương ứng vùng giá cao nhất tháng 2/2026. Kết phiên VN-Index giảm 21,74 điểm (-1,16%) về mức 1.854,10 điểm, ảnh hưởng tăng/giảm điểm vẫn đến từ nhóm Vin Group.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 29/4
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 29/4 có: LPB ( 1.14), GAS ( 0.90), VRE ( 0.77), GVR ( 0.62), VPL ( 0.55)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-18.20), VHM (-4.28), TCB (-1.12), VPB (-0.84), MCH (- 0.68).

Thị trường giảm điểm nhưng độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 161 mã tăng giá, 70 mã giữ giá tham chiếu và 136 mã giảm giá.

VN-Index tăng nhẹ về điểm số, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, phân bón và dược phẩm là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, điện và thực phẩm tiêu dùng là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần này.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -18,65 điểm, về mức 2.022,75 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 11 mã giảm giá, 6 mã giữ giá và 13 mã tăng giá.

Thanh khoản tuần không phản ánh hết cung cầu của khi thị trường chỉ giao dịch 2/5 ngày trong tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 756 triệu cổ phiếu (-11.36%), tương đương giá trị đạt 22,191 tỷ đồng (-12.44%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. HNX-Index giảm -1,28 điểm, về mức 251,95 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,77 điểm về mức 127,54 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài mạnh tay bán ròng 1.278 tỷ đồng. Trên HoSE, ﻿khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.328 tỷ đồng. Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VRE với giá trị khoảng 139 tỷ đồng. Xếp sau là DCM với 49 tỷ đồng, GEX với 37 tỷ đồng, DIG với 34 tỷ đồng và GMD với 28 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại VIC với giá trị khoảng 402 tỷ đồng. Theo sau là PC1 (-233 tỷ đồng), VHM (-146 tỷ đồng), VCB (-143 tỷ đồng) và FPT (-119 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 75 tỷ đồng.

Áp lực chốt lời hiện hữu ngay tại vùng giá đỉnh

Ngày giao dịch cuối cùng của tháng Tư khép lại, trải qua 19 phiên giao dịch dài đằng đẵng với nhiều biến số khó lường. Nhịp hồi phục mạnh mẽ kể từ vùng giá 1.675, áp sát mốc điểm kỷ lục 1.900 nằm ngoài dự đoán của số đông nhà đầu tư, thế nhưng dù cho VN-Index có cải thiện mạnh mẽ về điểm số, phần lớn công sức thuộc về nhóm cổ phiếu họ nhà Vin thay vì chia đều cho các nhóm ngành còn lại.

Mang trong mình trọng trách lớn lao với tổng cộng khoảng 25% vốn hóa thị trường trên đôi vai, VIC và VHM là những cái tên nổi bật nhất tháng vừa qua với biên độ tăng điểm lần lượt lên tới ( 58,52%) và ( 41,75%). Trong khi đó ở chiều ngược lại, phần lớn các nhóm ngành phải trải qua áp lực phân hóa nặng nề, tăng giảm đan xen và dường như không có cái tên nào đủ “dũng cảm” để thế vai trụ đỡ chỉ số thay họ nhà Vin.

VN-Index đóng cửa giảm điểm khá trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng 4. Ảnh: Đức Thanh

Trên khung tuần, thị trường hình thành cây nến búa ngược (Inverted Hammer) cho thấy áp lực chốt lời hiện hữu ngay tại vùng giá đỉnh mọi thời đại và có lẽ cung cầu sẽ được phản ánh chính xác hơn sau khi VN-Index giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

VN-Index đóng cửa giảm điểm khá trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng 4. Biên độ giảm của thị trường chủ yếu là do nhóm cổ phiếu họ Vin (VIC, VHM) điều chỉnh. Thanh khoản phiên hôm nay dù cải thiện hơn so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-14,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Xu hướng thị trường chung hiện tại đang bị chi phối rất lớn bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh nhẹ sau quá trình tăng rất mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vừa qua.

Mức điều chỉnh của thị trường chung theo kỳ vọng của chúng tôi sẽ không quá sâu, quanh ngưỡng hỗ trợ 1.800 điểm tích lũy lại và quay lại xu hướng tích cực. Các chuyên gia tiếp tục giữ nguyên quan điểm nắm giữ danh mục trước đó và có thể mở thêm vị thế mua mới khi thị trường chung có nhịp điều chỉnh quanh mốc hỗ trợ tâm lý 1.800./.

MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 9.628,4 tỷ đồng, tăng 14,8% cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần lập đỉnh và mảng dịch vụ tăng trưởng tích cực. Dư nợ cho vay hợp nhất đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm, trong khi kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.
(TBTCO) - Ngày 29/4/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 217/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (trụ sở tại Lạng Sơn) do nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
(TBTCO) - Kết thúc quý I/2026 doanh thu hợp nhất của FPT Retail (mã ck: FRT) đạt 15.117 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm 2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026.
(TBTCO) - Trong tuần từ 20/4 - 24/4, tổng giá trị giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ đạt khoảng 76.200 tỷ đồng, giảm 17,4% so với tuần trước.
(TBTCO) - Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch giảm 2,7% so với phiên trước. Tuy vậy, các vị thế mới nắm giữ qua đêm vẫn được mở thêm. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng này đạt 32.641 hợp đồng, tăng so với phiên trước.
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 28/4 ghi nhận mức tăng hơn 22 điểm của VN-Index, nhưng động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Độ rộng tiêu cực và thanh khoản suy yếu cho thấy dòng tiền vẫn tập trung cục bộ, chưa tạo được sự đồng thuận.
(TBTCO) - Quý I/2026, lợi nhuận trước thuế của F88 đạt 303 tỷ đồng, tăng 129,4% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay đạt gần 7.900 tỷ đồng, tăng 9,4%. Tính đến hết tháng 3/2026, tổng vay và trái phiếu phát hành của F88 đạt khoảng 3.960,8 tỷ đồng, tăng khoảng 10,5% so với đầu năm.
(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng thêm cổ phiếu FPT, thu về 286 tỷ đồng trong phiên hôm nay (28/4). Tuy vậy, lực cầu nội nâng đỡ giúp FPT tăng giá gần 1,4%.
Chứng khoán quốc tế

29/04 | -35.11 (7,138.80 -35.11 (-0.49%))
29/04 | -25.86 (49,141.93 -25.86 (-0.05%))
29/04 | -223.30 (24,663.80 -223.30 (-0.90%))
29/04 | -69.87 (22,835.59 -69.87 (-0.31%))
29/04 | +28.45 (8,888.15 +28.45 (+0.32%))
29/04 | -7.85 (1,021.58 -7.85 (-0.76%))
29/04 | -32.14 (2,756.05 -32.14 (-1.15%))
29/04 | +0.12 (17.95 +0.12 (+0.67%))
29/04 | -80.56 (10,252.23 -80.56 (-0.78%))
29/04 | -35.46 (23,982.80 -35.46 (-0.15%))
29/04 | -44.22 (8,059.87 -44.22 (-0.55%))
29/04 | -19.95 (5,816.15 -19.95 (-0.34%))
29/04 | -4.44 (1,781.61 -4.44 (-0.25%))
29/04 | -34.87 (5,299.89 -34.87 (-0.65%))
29/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
29/04 | +432.06 (26,111.84 +432.06 (+1.68%))
29/04 | -26.72 (4,860.97 -26.72 (-0.55%))
29/04 | -23.70 (8,687.00 -23.70 (-0.27%))
29/04 | -19.30 (8,915.70 -19.30 (-0.22%))
29/04 | +609.45 (77,496.36 +609.45 (+0.79%))
29/04 | +28.83 (7,101.23 +28.83 (+0.41%))
29/04 | -9.18 (1,720.42 -9.18 (-0.53%))
29/04 | +5.90 (12,770.30 +5.90 (+0.05%))
29/04 | +49.88 (6,690.90 +49.88 (+0.75%))
29/04 | -218.23 (39,303.50 -218.23 (-0.55%))
29/04 | -233.85 (33,584.34 -233.85 (-0.69%))
29/04 | -960.11 (188,618.69 -960.11 (-0.51%))
29/04 | -723.07 (67,269.29 -723.07 (-1.06%))
29/04 | -224.58 (10,905.45 -224.58 (-2.02%))
29/04 | +3,303.25 (2,869,560.25 +3,303.25 (+0.12%))
29/04 | +50.30 (4,308.12 +50.30 (+1.18%))
29/04 | +141.20 (52,371.80 +141.20 (+0.27%))
29/04 | -3.70 (6,904.27 -3.70 (-0.05%))
29/04 | +0.05 (98.69 +0.05 (+0.05%))
29/04 | -7.78 (2,684.47 -7.78 (-0.29%))
29/04 | -0.19 (135.16 -0.19 (-0.14%))
29/04 | -0.07 (117.14 -0.07 (-0.06%))
29/04 | +28.88 (4,107.51 +28.88 (+0.71%))
29/04 | -619.90 (59,917.46 -619.90 (-1.02%))
29/04 | -0.08 (62.66 -0.08 (-0.12%))
29/04 | -0.04 (71.82 -0.04 (-0.06%))