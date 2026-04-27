Chứng khoán

Bức tranh đa sắc kết quả kinh doanh khối công ty chứng khoán

Thanh Thủy

13:56 | 27/04/2026
(TBTCO) - Thanh khoản cải thiện giúp doanh thu khối công ty chứng khoán tăng mạnh trong quý I/2026, vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Dù vậy, biến động thị trường và áp lực chi phí cũng tạo ra bức tranh phân hóa rõ nét về lợi nhuận.
Dịch vụ chứng khoán dẫn dắt tăng trưởng

Trong quý I/2026, sức nóng từ sự sôi động trở lại của thị trường chứng khoán đã nhanh chóng lan tỏa đến các con số kết quả kinh doanh của khối công ty chứng khoán.

Theo thống kê từ hơn 70 công ty chứng khoán, tổng doanh thu toàn ngành trong quý I/2026 đạt hơn 31.500 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức khoảng 19.400 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ mảng dịch vụ kinh doanh chứng khoán, tăng khoảng 72% so với cùng kỳ. Trong đó, hai trụ cột gồm doanh thu môi giới (tăng 82%), lãi từ các khoản cho vay và phải thu (tăng 68%).

Thanh khoản thị trường cải thiện đóng vai trò quan trọng cho xu hướng này. Trong tháng 3/2026, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 30.500 tỷ đồng/phiên, tiếp tục tăng so với tháng 2/2026, tập trung vào các phiên giảm điểm mạnh trong nửa đầu tháng 3. Dưới tác động bất ngờ và tiêu cực từ yếu tố địa chính trị cùng giá dầu, VN-Index có thời điểm giảm sâu về quanh 1.600 điểm, nhưng dòng tiền vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt trong các phiên biến động mạnh.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2026 các công ty chứng khoán. Đồ họa: Phương Anh

Ở mảng môi giới, VPS tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ. SSI, HCM và VNDirect duy trì vị thế trong nhóm đầu. Trong khi một số công ty tầm trung như DNSE, VPBankS hay HDBS ghi nhận mức tăng trưởng bằng lần, dự kiến có thể sớm trở thành những gương mặt nổi bật ở mảng môi giới này.

Đối với mảng cho vay ký quỹ (margin), sự tham gia của các công ty thuộc hệ sinh thái ngân hàng tiếp tục tạo khác biệt. TCBS và SSI là hai doanh nghiệp ghi nhận doanh thu từ cho vay vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Trong khi đó, VPBankS, LPBS hay ACBS tăng trưởng mạnh nhờ tận dụng nguồn vốn dồi dào và tệp khách hàng sẵn có.

Đơn cử, tại VPBankS, dư nợ margin tại thời điểm cuối quý I/2026 đạt khoảng 36.300 tỷ đồng, tương ứng mức tăng quy mô dư nợ 6,8% chỉ trong 3 tháng và dự kiến có thể nâng dư nợ lên 50.000 tỷ đồng vào cuối năm nay.

Áp lực phía sau tăng trưởng

Dù doanh thu tăng trưởng mạnh, lợi nhuận của các công ty chứng khoán lại không đồng đều, thậm chí nhiều trường hợp thua lỗ. Theo các chuyên gia VCBS, kết quả kinh doanh quý I/2026 có sự phân hóa rõ rệt. Nhóm dẫn đầu duy trì tăng trưởng nhờ cấu trúc doanh thu cân bằng, trong khi nhóm còn lại chịu áp lực lớn từ sự cạnh tranh, hoạt động tự doanh trước ẩn số vĩ mô cùng chi phí vốn.

Thị phần doanh thu top 5 thu hẹp, cạnh tranh gia tăng

Tổng doanh thu hoạt động của khối công ty chứng khoán trong quý I/2026 đã vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu thị phần đang có sự dịch chuyển đáng chú ý.

Năm 2026, nhóm 5 công ty có doanh thu lớn nhất gồm SSI, TCBS, VPS, VNDirect và HSC chiếm gần 37% tổng doanh thu. Trong khi đó, vào quý I/2025, tỷ lệ này lên tới 41%. Mức độ cạnh tranh tại nhóm công ty chứng khoán được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục gia tăng, đặc biệt từ nhóm công ty tầm trung với kế hoạch khá tham vọng ở giai đoạn tới. Điều này cho thấy, cạnh tranh không còn tập trung ở nhóm đầu, mà đang lan rộng xuống các doanh nghiệp phía sau.

Một trong những yếu tố đáng chú ý là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt ở mảng môi giới. Chia sẻ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPTS Nguyễn Điệp Tùng cho biết, FPTS đã buộc phải tham gia cuộc đua này nhằm bảo vệ thị phần trong bối cảnh nhiều công ty đồng loạt giảm phí để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, giải pháp hạ phí cũng được FPTS thực hiện rất chọn lọc, như chỉ giảm phí đối với nhóm khách hàng giao dịch chủ động, nhằm bảo vệ thị phần.

Bên cạnh đó, hoạt động tự doanh tiếp tục là biến số lớn ảnh hưởng đến lợi nhuận, nhất là khi VN-Index biến động trong vài tháng qua. Tổng Giám đốc một công ty chứng khoán có lợi nhuận “đi lùi” trong quý I cho biết, các hoạt động cốt lõi như môi giới và margin của Công ty đều tăng trưởng mạnh, nhưng nguồn thu từ mảng tự doanh lại chịu ảnh hưởng tiêu cực, kéo theo lợi nhuận giảm.

Ảnh hưởng từ mảng tự doanh đến kết quả chung càng lớn hơn nếu tự doanh được lựa chọn làm trụ cột chính của các công ty chứng khoán, điển hình tại Chứng khoán EVS. Theo giải trình của EVS, trong quý I/2026, thị trường chứng khoán biến động mạnh do ảnh hưởng của yếu tố địa chính trị, khiến giá nhiều cổ phiếu giảm sâu, EVS ghi nhận khoản lỗ tới gần 200 tỷ đồng. EVS có danh mục đầu tư cổ phiếu với giá trị mua khoảng 1.180 tỷ đồng. Giá thị trường của danh mục này đạt gần 50% tổng tài sản. Việc phân bổ tỷ trọng lớn vào tự doanh khiến kết quả kinh doanh của EVS trở nên nhạy cảm hơn với biến động thị trường.

Ngoài ra, một áp lực khác đến từ chi phí vốn gia tăng. Sau làn sóng tăng vốn mạnh trong năm 2025, nhiều công ty chứng khoán mở rộng quy mô nguồn vốn rất nhanh. Chi phí lãi vay vì vậy tăng nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. SeABankSC là một ví dụ điển hình khi chi phí lãi vay tăng lên 42 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ở mức chưa đến 2 tỷ đồng. Trong khi đó, các doanh nghiệp như LPBS hay VPBankS vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ tốc độ tăng doanh thu cao hơn chi phí.

Từ khóa:
công ty chứng khoán kết quả kinh doanh biến động thị trường áp lực chi phí chứng khoán

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 24/4: Cổ phiếu trụ “hụt hơi”, VN-Index quay đầu giảm điểm

Chứng khoán ngày 24/4: Cổ phiếu trụ “hụt hơi”, VN-Index quay đầu giảm điểm

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Thế Giới Di Động hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu sau 3 tháng đầu năm

Thế Giới Di Động hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu sau 3 tháng đầu năm

Dành cho bạn

Ngày 27/4: Giá bạc lao dốc mạnh sau tuần biến động

Ngày 27/4: Giá bạc lao dốc mạnh sau tuần biến động

Tỷ giá USD hôm nay (27/4): Trong nước đi ngang, USD nhích tăng khi thị trường chờ tín hiệu chính sách

Tỷ giá USD hôm nay (27/4): Trong nước đi ngang, USD nhích tăng khi thị trường chờ tín hiệu chính sách

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 27/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 27/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 27/4: Giá cao su thế giới giảm, trong nước ổn định

Ngày 27/4: Giá cao su thế giới giảm, trong nước ổn định

Đọc thêm

ACB lãi quý I/2026 hơn 5.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng vượt 700 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 5.368 tỷ đồng, tăng 16,8% cùng kỳ và 55% so với quý trước, nhờ cải thiện đồng thời các nguồn thu cốt lõi. Dư nợ tín dụng đạt 711 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 0,97%.
TCBS sẽ bước chân vào nhiều mảng mới, kỳ vọng khai thác chuỗi giá trị từ tài sản mã hoá

TCBS sẽ bước chân vào nhiều mảng mới, kỳ vọng khai thác chuỗi giá trị từ tài sản mã hoá

(TBTCO) - Đối với sản phẩm mới như tài sản mã hóa, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh cho biết TCBS sẽ không chỉ dừng lại ở việc vận hành một sàn giao dịch đơn thuần, thay vào đó sẽ khai thác một chuỗi giá trị xung quanh.
Đại hội đồng cổ đông VietABank: Đưa dư nợ tín dụng vượt 100.000 tỷ đồng, dồn lực tăng vốn hơn 55%

Đại hội đồng cổ đông VietABank: Đưa dư nợ tín dụng vượt 100.000 tỷ đồng, dồn lực tăng vốn hơn 55%

(TBTCO) - VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 18,2%, cùng tăng trưởng tín dụng 14,5% lên 101.633 tỷ đồng. Ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cấu trúc danh mục cho vay nhằm nâng cao hiệu quả. Đồng thời, kế hoạch tăng vốn điều lệ hơn 55% lên 12.688 tỷ đồng được kỳ vọng tạo bệ phóng cho chu kỳ tăng trưởng mới.
Đại hội đồng cổ đông Techcombank: Chia cổ tức "khủng" 67%, kiểm soát nợ xấu bất động sản dưới 1%

Đại hội đồng cổ đông Techcombank: Chia cổ tức "khủng" 67%, kiểm soát nợ xấu bất động sản dưới 1%

(TBTCO) - Techcombank xây dựng hai kịch bản kinh doanh 2026, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối đa 37.500 tỷ đồng; đồng thời kiểm soát nợ xấu dưới 1,5-2%. Lãnh đạo Techcombank cho biết, với lĩnh vực bất động sản, nợ xấu vẫn duy trì dưới 1% dù tỷ trọng cho vay cao. Ngân hàng dự kiến chia cổ tức tiền mặt 7%, phát hành cổ phiếu tỷ lệ 60%, nâng vốn điều lệ lên 113.738 tỷ đồng, dẫn đầu hệ thống.
Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ trở thành kênh vốn chủ lực cho các dự án hạ tầng

(TBTCO) - Với nhu cầu phát triển hạ tầng rất lớn trong giai đoạn tới, việc phát huy vai trò trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn cho các dự án đối tác công - tư (PPP), đang trở thành hướng đi quan trọng, nhằm mở rộng nguồn lực trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông BIDV: Mục tiêu lọt top khu vực, dồn lực đẩy vốn điều lệ lên mốc 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%, kiểm soát nợ xấu dưới 1,6% và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, hướng tới trở thành ngân hàng lớn - mạnh - xanh hàng đầu Đông Nam Á, sớm lọt top châu Á. BIDV cũng triển khai nhiều cổ phần, đẩy mạnh tăng vốn điều lệ lên ngưỡng 100.000 tỷ đồng, cải thiện hệ số CAR.
Đại hội cổ đông HDBank 2026: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng

Đại hội cổ đông HDBank 2026: Đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 24/4/2026, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank; Ck: HDB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết hợp chương trình gặp gỡ và đối thoại nhà đầu tư, thu hút đông đảo cổ đông, các quỹ đầu tư quốc tế và nhiều định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.
Chứng khoán phái sinh ngày 24/4: Giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán phái sinh ngày 24/4: Giao dịch thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 24/4 giảm 26% so với hôm qua khi thị trường chuẩn bị vào tuần giao dịch với nhiều ngày nghỉ lễ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Khởi đầu vững chắc cho một nhiệm kỳ hành động

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Khởi đầu vững chắc cho một nhiệm kỳ hành động

Giải ngân vốn đầu tư công: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu để tăng trưởng hai con số

Giải ngân vốn đầu tư công: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu để tăng trưởng hai con số

Xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập: Chuyển từ giải quyết tồn đọng sang kích hoạt giá trị sử dụng

Xử lý nhà, đất dôi dư sau sáp nhập: Chuyển từ giải quyết tồn đọng sang kích hoạt giá trị sử dụng

Việt Nam - Hàn Quốc định hình hợp tác thế hệ mới trong các lĩnh vực then chốt

Việt Nam - Hàn Quốc định hình hợp tác thế hệ mới trong các lĩnh vực then chốt

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Tổ trưởng Tổ công tác về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Tổ trưởng Tổ công tác về quy hoạch và thể chế hành chính sau sáp nhập

Bức tranh đa sắc kết quả kinh doanh khối công ty chứng khoán

Bức tranh đa sắc kết quả kinh doanh khối công ty chứng khoán

Sức nóng Trung Đông tạo hiệu ứng domino, lan từ dầu thô sang cà phê

Sức nóng Trung Đông tạo hiệu ứng domino, lan từ dầu thô sang cà phê

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Ngày 25/4: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu bước vào giai đoạn điều chỉnh

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

5 thay đổi lớn về thuế thu nhập cá nhân - triệu người dân hưởng lợi

5 thay đổi lớn về thuế thu nhập cá nhân - triệu người dân hưởng lợi

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Ngày 25/4: Giá heo hơi tăng nhẹ tại một số địa phương

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Tỷ giá đồng loạt tăng tuần qua, DXY trong thế giằng co

Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Tỷ giá đồng loạt tăng tuần qua, DXY trong thế giằng co

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +56.68
27/04 | +56.68 (7,165.08 +56.68 (+0.80%))
DJI -79.59
27/04 | -79.59 (49,230.71 -79.59 (-0.16%))
IXIC +398.10
27/04 | +398.10 (24,836.60 +398.10 (+1.63%))
NYA -18.15
27/04 | -18.15 (22,934.55 -18.15 (-0.08%))
XAX -111.11
27/04 | -111.11 (8,772.57 -111.11 (-1.25%))
BUK100P -1.02
27/04 | -1.02 (1,033.16 -1.02 (-0.10%))
RUT +11.90
27/04 | +11.90 (2,787.00 +11.90 (+0.43%))
VIX 0.00
27/04 | 0.00 (18.71 0.00 (0.00%))
FTSE -3.46
27/04 | -3.46 (10,375.62 -3.46 (-0.03%))
GDAXI +89.09
27/04 | +89.09 (24,218.07 +89.09 (+0.37%))
FCHI +19.07
27/04 | +19.07 (8,176.89 +19.07 (+0.23%))
STOXX50E +8.92
27/04 | +8.92 (5,892.40 +8.92 (+0.15%))
N100 +0.92
27/04 | +0.92 (1,804.34 +0.92 (+0.05%))
BFX +5.75
27/04 | +5.75 (5,348.46 +5.75 (+0.11%))
MOEX.ME -0.11
27/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -54.34
27/04 | -54.34 (25,923.73 -54.34 (-0.21%))
STI -27.58
27/04 | -27.58 (4,895.28 -27.58 (-0.56%))
AXJO -20.10
27/04 | -20.10 (8,766.40 -20.10 (-0.23%))
AORD -15.60
27/04 | -15.60 (8,990.80 -15.60 (-0.17%))
BSESN +583.88
27/04 | +583.88 (77,248.09 +583.88 (+0.76%))
JKSE +28.43
27/04 | +28.43 (7,157.92 +28.43 (+0.40%))
KLSE +5.09
27/04 | +5.09 (1,725.43 +5.09 (+0.30%))
NZ50 -9.96
27/04 | -9.96 (12,874.94 -9.96 (-0.08%))
KS11 +139.40
27/04 | +139.40 (6,615.03 +139.40 (+2.15%))
TWII +684.23
27/04 | +684.23 (39,616.63 +684.23 (+1.76%))
GSPTSE -8.79
27/04 | -8.79 (33,904.11 -8.79 (-0.03%))
BVSP -632.98
27/04 | -632.98 (190,745.02 -632.98 (-0.33%))
MXX +599.36
27/04 | +599.36 (69,230.56 +599.36 (+0.87%))
IPSA +181.41
27/04 | +181.41 (11,173.51 +181.41 (+1.65%))
MERV +8,937.50
27/04 | +8,937.50 (2,840,787.50 +8,937.50 (+0.32%))
TA125.TA +4.64
27/04 | +4.64 (4,279.19 +4.64 (+0.11%))
CASE30 +65.30
27/04 | +65.30 (52,486.40 +65.30 (+0.12%))
JN0U.JO -24.02
27/04 | -24.02 (7,060.41 -24.02 (-0.34%))
DX-Y.NYB -0.12
27/04 | -0.12 (98.41 -0.12 (-0.13%))
125904-USD-STRD +9.43
27/04 | +9.43 (2,724.45 +9.43 (+0.35%))
XDB +0.64
27/04 | +0.64 (135.32 +0.64 (+0.47%))
XDE +0.31
27/04 | +0.31 (117.17 +0.31 (+0.26%))
000001.SS +6.44
27/04 | +6.44 (4,086.34 +6.44 (+0.16%))
N225 +821.18
27/04 | +821.18 (60,537.36 +821.18 (+1.38%))
XDN +0.12
27/04 | +0.12 (62.75 +0.12 (+0.19%))
XDA +0.26
27/04 | +0.26 (71.53 +0.26 (+0.36%))