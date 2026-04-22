Thế Giới Di Động hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu sau 3 tháng đầu năm

Thu Hương

18:35 | 22/04/2026
(TBTCO) - Sau 3 tháng đầu năm 2026, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu 46.508 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm, với tăng trưởng đến từ nhiều mảng kinh doanh.
Theo báo cáo hoạt động 3 tháng đầu năm, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã Ck: MWG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 46.508 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng bình quân khoảng 517 tỷ đồng mỗi ngày. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 25% kế hoạch doanh thu cả năm 2026, trong bối cảnh mục tiêu năm được đặt ra ở mức 185.000 tỷ đồng, tăng 18% so với mức cao nhất ghi nhận trước đó.

Động lực tăng trưởng trong quý đầu năm đến từ nhiều mảng kinh doanh chủ lực. Trong đó, khối bán lẻ điện máy và công nghệ, bao gồm các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Topzone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh, đạt doanh thu khoảng 32.400 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, toàn bộ các chuỗi tại thị trường trong nước đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, dù không mở thêm cửa hàng mới trong kỳ.

Nguồn: MWG.

Xét theo từng chuỗi, Topzone là đơn vị có tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất khi doanh thu các sản phẩm Apple tăng khoảng 60% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các ngành hàng chính khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng dao động từ 15% đến 65%.

Ở mảng dịch vụ, hoạt động tài chính tiêu dùng và tiện ích tiếp tục mở rộng quy mô. Doanh thu từ dịch vụ mua trả chậm tăng 50% so với cùng kỳ, với tỷ lệ sản phẩm áp dụng hình thức này đạt 97%. Đồng thời, tổng giá trị các dịch vụ thanh toán tiện ích và đại lý ngân hàng đạt khoảng 27 nghìn tỷ đồng, tương ứng 18 triệu giao dịch trong 3 tháng đầu năm.

Đối với chuỗi Thợ Điện Máy Xanh, doanh thu trong quý I/2026 tăng 45%, trong đó doanh thu từ các dịch vụ ngoài hệ thống Điện Máy Xanh chiếm khoảng 18%.

Tại thị trường nước ngoài, EraBlue tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao. Trong quý I/2026, doanh thu đạt 906 tỷ rupiah Indonesia, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, nhờ mở thêm 117 cửa hàng mới và mức tăng trưởng doanh thu trên các cửa hàng hiện hữu đạt 25%. Tính đến cuối kỳ, chuỗi này có 212 cửa hàng và đặt mục tiêu mở rộng lên 500 cửa hàng vào năm 2027, hướng tới 1.000 cửa hàng vào năm 2030. Theo kế hoạch, EraBlue dự kiến xóa lỗ lũy kế vào quý III/2026.

Ở mảng bán lẻ thực phẩm, chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu khoảng 13.100 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng 19% so với cùng kỳ. Tăng trưởng đến từ cả nhóm hàng thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh. Trong 3 tháng đầu năm, hệ thống đã mở mới 280 cửa hàng, trong đó khoảng 18% tại khu vực miền Bắc và 14% tại miền Trung. Đáng chú ý, ngay cả khi bao gồm các cửa hàng mới đi vào hoạt động trong tháng 3/2026, chuỗi này vẫn ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng ngay trong quý đầu tiên.

Chuỗi nhà thuốc An Khang cũng ghi nhận doanh thu quý I tăng gần 19% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đang tiếp tục tối ưu vận hành từng điểm bán kết hợp mở rộng có chọn lọc, qua đó cải thiện hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho toàn tập đoàn.

Tính đến cuối tháng 3/2026, hệ thống của MWG gồm 1.014 cửa hàng Thế Giới Di Động, 2.006 cửa hàng Điện Máy Xanh, 2.839 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 409 nhà thuốc An Khang, 95 cửa hàng AVAKids và 212 cửa hàng EraBlue.

(TBTCO) - Sau ba năm chủ yếu tăng vốn qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Chứng khoán BIDV sẽ đẩy mạnh gia tăng năng lực tài chính thời gian tới. Quy mô vốn chủ sở hữu dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 11.000 tỷ đồng chậm nhất trong năm 2027.
(TBTCO) - Năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận 8.100 tỷ đồng; kiểm soát nợ xấu dưới 4,5%; đồng thời thông qua các quyết sách mang tính “bước ngoặt. Lãnh đạo Sacombank cho biết, đã hoàn tất xử lý các tồn đọng tài chính và trích đủ dự phòng 100%, nhưng vẫn chờ xử lý 32,5% cổ phần tại VAMC. Sacombank sẽ tiếp tục ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu.
(TBTCO) - Ngày 22/4/2026, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (mã cK: VIC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Theo đó, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 485.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 35.000 tỷ đồng, với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi được thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam và trên toàn cầu.
(TBTCO) - Đón nhiều thông tin tích cực tại Đại hội tổ chức cùng ngày, bao gồm kết quả kinh doanh quý I tích cực, cổ phiếu Hoà Phát thu hút dòng tiền lớn, đặc biệt là vốn ngoại.
(TBTCO) - VN30-Index đang đứng trước thử thách tại ngưỡng tâm lý 2.000 điểm. Các vị thế giao dịch đầu cơ tăng trong phiên khi chỉ số cơ sở biến động mạnh.
(TBTCO) - Việc thoái vốn của Bibica là quyết định chiến lược quan trọng giúp PAN Group chủ động tái cấu trúc danh mục. Đây cũng là cơ sở tạo nguồn vốn cho phương án cổ tức 30% - cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn.
(TBTCO) - Sau nhịp hồi phục tích cực, thị trường chứng khoán ngày 21/4 quay đầu điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên. Dù mức giảm không lớn, diễn biến thanh khoản và độ rộng thị trường cho thấy tín hiệu thận trọng đang quay trở lại, đặc biệt khi dòng tiền vẫn tập trung cục bộ ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
(TBTCO) - PGBank đặt mục tiêu bứt phá mạnh năm 2026 với lợi nhuận trước thuế 1.438 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi và tiếp tục theo đuổi kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ở mức 31% và tìm “mảnh ghép” từ lĩnh vực chứng khoán nhằm hoàn thiện hệ sinh thái, tạo động lực tăng trưởng mới.
