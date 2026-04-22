Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng hơn 50% trong tuần qua

Thu Hương

18:33 | 22/04/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ 13/4 - 17/4, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 5.609 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 51,26% so với tuần trước đó.
Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 13/4 đến 17/4 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trong tuần qua thị trường ghi nhận 1 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng, thuộc các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Nguồn: VBMA.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 48.139 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng ghi nhận 14 đợt với tổng giá trị 15.334 tỷ đồng, chiếm khoảng 31,9% tổng khối lượng phát hành, trong khi phát hành riêng lẻ gồm 12 đợt với tổng giá trị 32.805 tỷ đồng, tương ứng khoảng 68,1%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trước hạn tiếp tục được duy trì. Trong tuần báo cáo, các doanh nghiệp đã mua lại 2.418 tỷ đồng trái phiếu. Tính chung từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 13.818 tỷ đồng, giảm 57,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu mua lại, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 60,2%, tương ứng giá trị khoảng 8.331 tỷ đồng.

Đối với áp lực đáo hạn, trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu đến hạn thanh toán ước khoảng 164.637 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 92.943 tỷ đồng, tương ứng 57% tổng giá trị đáo hạn, tiếp đến là nhóm ngân hàng với khoảng 22.756 tỷ đồng, chiếm 14%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bình quân ngày trong tuần đạt 5.609 tỷ đồng, tăng 51,26% so với tuần trước đó. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 398 nghìn tỷ đồng.

Thanh khoản trái phiếu chính phủ đạt hơn 90.000 tỷ đồng trong tuần qua

Thanh khoản trái phiếu chính phủ đạt hơn 90.000 tỷ đồng trong tuần qua

Nghĩa vụ trả lãi trái phiếu gia tăng trong quý II/2026

Nghĩa vụ trả lãi trái phiếu gia tăng trong quý II/2026

Chứng khoán Eurocapital bị xử phạt do không lưu giữ tài liệu trái phiếu

Chứng khoán Eurocapital bị xử phạt do không lưu giữ tài liệu trái phiếu

Bảo hiểm Quân đội ưu đãi đến 25% trên App: Bảo vệ "kép" Sức khỏe và Xe dịp 30/4

Bảo hiểm Quân đội ưu đãi đến 25% trên App: Bảo vệ "kép" Sức khỏe và Xe dịp 30/4

PNJ hướng tới kỷ lục doanh thu gần 49.000 tỷ đồng trong năm 2026

PNJ hướng tới kỷ lục doanh thu gần 49.000 tỷ đồng trong năm 2026

Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Đồng Nai sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ

Đồng Nai sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ

Chuyển đổi năng lượng xanh: Cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá tăng trưởng bền vững

Chuyển đổi năng lượng xanh: Cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá tăng trưởng bền vững

PTI đặt kế hoạch thận trọng và tăng vốn điều lệ hơn 600 tỷ đồng trong năm 2026

PTI đặt kế hoạch thận trọng và tăng vốn điều lệ hơn 600 tỷ đồng trong năm 2026

Chứng khoán BIDV đặt mục tiêu lãi kỷ lục, tăng tốc kế hoạch nâng vốn

Chứng khoán BIDV đặt mục tiêu lãi kỷ lục, tăng tốc kế hoạch nâng vốn

(TBTCO) - Sau ba năm chủ yếu tăng vốn qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Chứng khoán BIDV sẽ đẩy mạnh gia tăng năng lực tài chính thời gian tới. Quy mô vốn chủ sở hữu dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 11.000 tỷ đồng chậm nhất trong năm 2027.
Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên “đệm” dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Dồn lực tái cơ cấu, ưu tiên “đệm” dự phòng trước ngưỡng triệu tỷ

(TBTCO) - Năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận 8.100 tỷ đồng; kiểm soát nợ xấu dưới 4,5%; đồng thời thông qua các quyết sách mang tính “bước ngoặt. Lãnh đạo Sacombank cho biết, đã hoàn tất xử lý các tồn đọng tài chính và trích đủ dự phòng 100%, nhưng vẫn chờ xử lý 32,5% cổ phần tại VAMC. Sacombank sẽ tiếp tục ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro, nâng cao tỷ lệ bao phủ nợ xấu.
Vingroup đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 với lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng

Vingroup đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 với lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 22/4/2026, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (mã cK: VIC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Theo đó, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 485.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 35.000 tỷ đồng, với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi được thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam và trên toàn cầu.
Khối ngoại giải ngân gần 300 tỷ đồng vào cổ phiếu Hoà Phát

Khối ngoại giải ngân gần 300 tỷ đồng vào cổ phiếu Hoà Phát

(TBTCO) - Đón nhiều thông tin tích cực tại Đại hội tổ chức cùng ngày, bao gồm kết quả kinh doanh quý I tích cực, cổ phiếu Hoà Phát thu hút dòng tiền lớn, đặc biệt là vốn ngoại.
Chứng khoán phái sinh ngày 21/4: Chênh lệch âm thu hẹp, VN30 thử thách mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 21/4: Chênh lệch âm thu hẹp, VN30 thử thách mốc 2.000 điểm

(TBTCO) - VN30-Index đang đứng trước thử thách tại ngưỡng tâm lý 2.000 điểm. Các vị thế giao dịch đầu cơ tăng trong phiên khi chỉ số cơ sở biến động mạnh.
Tập đoàn PAN chia thưởng thêm cổ phiếu, dự kiến cổ tức tiền mặt 30% trả vào tháng 7 - 8

Tập đoàn PAN chia thưởng thêm cổ phiếu, dự kiến cổ tức tiền mặt 30% trả vào tháng 7 - 8

(TBTCO) - Việc thoái vốn của Bibica là quyết định chiến lược quan trọng giúp PAN Group chủ động tái cấu trúc danh mục. Đây cũng là cơ sở tạo nguồn vốn cho phương án cổ tức 30% - cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn.
Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch thận trọng 2026

Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch thận trọng 2026

(TBTCO) - Trước dự báo thị trường nhiều biến động, Nông nghiệp Hòa Phát xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng, với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm trước.
Chứng khoán ngày 21/4: Áp lực bán gia tăng, VN-Index điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng

Chứng khoán ngày 21/4: Áp lực bán gia tăng, VN-Index điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng

(TBTCO) - Sau nhịp hồi phục tích cực, thị trường chứng khoán ngày 21/4 quay đầu điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên. Dù mức giảm không lớn, diễn biến thanh khoản và độ rộng thị trường cho thấy tín hiệu thận trọng đang quay trở lại, đặc biệt khi dòng tiền vẫn tập trung cục bộ ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Chi hơn 1,3 tỷ USD nhập ô tô, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan áp đảo thị trường

Chi hơn 1,3 tỷ USD nhập ô tô, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan áp đảo thị trường

Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Chứng khoán phái sinh ngày 22/4: Chênh lệch dương trở lại, lạc quan khi VN30 bứt khỏi ngưỡng 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 22/4: Chênh lệch dương trở lại, lạc quan khi VN30 bứt khỏi ngưỡng 2.000 điểm

Thế Giới Di Động hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu sau 3 tháng đầu năm

Thế Giới Di Động hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu sau 3 tháng đầu năm

Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng hơn 50% trong tuần qua

Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng hơn 50% trong tuần qua

Huế đề xuất hưởng cơ chế đặc thù theo 3 nhóm mới

Huế đề xuất hưởng cơ chế đặc thù theo 3 nhóm mới

Đại hội đồng cổ đông VPBank: Nâng vốn vượt 100.000 tỷ đồng, tăng tốc CAEX chuẩn bị tham gia tài sản mã hóa

Đại hội đồng cổ đông VPBank: Nâng vốn vượt 100.000 tỷ đồng, tăng tốc CAEX chuẩn bị tham gia tài sản mã hóa

Chứng khoán ngày 22/4: Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt đà tăng, VN-Index hướng tới vùng đỉnh cũ

Chứng khoán ngày 22/4: Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt đà tăng, VN-Index hướng tới vùng đỉnh cũ

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

