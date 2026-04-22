Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng hơn 50% trong tuần qua

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 13/4 đến 17/4 của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trong tuần qua thị trường ghi nhận 1 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp mới với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng, thuộc các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 48.139 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng ghi nhận 14 đợt với tổng giá trị 15.334 tỷ đồng, chiếm khoảng 31,9% tổng khối lượng phát hành, trong khi phát hành riêng lẻ gồm 12 đợt với tổng giá trị 32.805 tỷ đồng, tương ứng khoảng 68,1%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua lại trước hạn tiếp tục được duy trì. Trong tuần báo cáo, các doanh nghiệp đã mua lại 2.418 tỷ đồng trái phiếu. Tính chung từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 13.818 tỷ đồng, giảm 57,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu mua lại, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 60,2%, tương ứng giá trị khoảng 8.331 tỷ đồng.

Đối với áp lực đáo hạn, trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu đến hạn thanh toán ước khoảng 164.637 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 92.943 tỷ đồng, tương ứng 57% tổng giá trị đáo hạn, tiếp đến là nhóm ngân hàng với khoảng 22.756 tỷ đồng, chiếm 14%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bình quân ngày trong tuần đạt 5.609 tỷ đồng, tăng 51,26% so với tuần trước đó. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 398 nghìn tỷ đồng.