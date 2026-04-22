Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Đức Minh

15:57 | 22/04/2026
(TBTCO) - Ngày 22/4/2026, Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) đã chính thức công bố Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026, nhằm tăng cường minh bạch thông tin nợ công; gắn kết minh bạch nợ công với Xếp hạng tín nhiệm quốc gia; hiện thực hóa mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026 - 2030.
aa

Theo Bộ Tài chính, việc công bố Kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm giúp Việt Nam tiệm cận nhanh chóng với các thông lệ tốt quốc tế về quản lý nợ, đồng thời giúp cải thiện trực tiếp điểm số trong tiêu chí đánh giá về Chiến lược quản lý nợ theo công cụ Đánh giá hiệu quả quản lý nợ công (DeMPA) của Ngân hàng Thế giới.

Việc công bố Kế hoạch vay, trả nợ công cũng nhằm tăng cường minh bạch về nợ công tạo điều kiện để các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, các tổ chức đánh giá vĩ mô tiếp cận nguồn thông tin chính thức và toàn diện. Đây là cơ sở giúp Việt Nam cải thiện điểm số ở các khung đánh giá về "minh bạch - quản trị - thể chế", từ đó góp phần tác động tích cực đến việc cải thiện kết quả xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Theo Bộ Tài chính, mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia thông qua nỗ lực minh bạch hóa nợ công là hành động thiết thực nhằm chủ động triển khai các giải pháp nâng hạng tín nhiệm quốc gia, thực hiện đúng mục tiêu đã đề ra tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".

Tổng mức huy động vốn vay năm 2026 là 969.796 tỷ đồng.

Bên cạnh công bố kế hoạch vay của chính phủ năm 2026, Bộ Tài chính cũng công bố về: Lịch biểu phát hành trái phiếu chính phủ năm 2026; nghĩa vụ trả nợ chính phủ năm 2026; nợ chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương năm 2026; dự kiến các chỉ tiêu an toàn nợ công năm 2026; diễn biến các chỉ tiêu nợ công; đặc điểm chi phí - rủi ro danh mục nợ chính phủ; lộ trình trả nợ gốc trực tiếp của chính phủ.

Theo Quyết định 352/QĐ-TTg, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỷ đồng, gồm: Vay cho cân đối ngân sách trung ương tối đa 959.705 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương tối đa là 583.700 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 376.005 tỷ đồng.

Vay về cho vay lại: khoảng 10.092 tỷ đồng. Nguồn huy động kết hợp linh hoạt các công cụ phát hành trái phiếu Chính phủ; vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; phát hành trái phiếu quốc tế Chính phủ và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Trả nợ của Chính phủ khoảng 534.739 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 493.405 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại khoảng 41.334 tỷ đồng.

Đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Hạn mức phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh tối đa bằng mức trả nợ gốc trái phiếu Chính phủ bảo lãnh đến hạn năm 2026 là 2.910 tỷ đồng.

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội: Hạn mức phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh tối đa là 251 tỷ đồng.

Đối với bảo lãnh cho doanh nghiệp vay trong nước và ngoài nước: không bố trí hạn mức bảo lãnh Chính phủ năm 2026 cho các dự án vay trong nước, nước ngoài do các dự án đã kết thúc rút vốn.

Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương: Tổng mức vay trong năm khoảng 26.079 tỷ đồng. Tổng trả nợ gốc khoảng 3.979 tỷ đồng.

Về vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh năm 2026: Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả khoảng 6.124 triệu USD/năm; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 19 - 20% so với dư nợ cuối năm 2025.

Đức Minh
