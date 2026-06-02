Tài chính

Việt Nam tăng cường hợp tác về phát hành trái phiếu quốc tế của Philippines

Minh Đức

Minh Đức

06:24 | 02/06/2026
(TBTCO) - Nhân dịp chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Philippines, ngày 1/6/2026, Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Philippines về công tác huy động vốn của Chính phủ thông qua phát hành trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế của Philippines.
aa

Trong không khí cởi mở và tin cậy, hai bên đã cùng trao đổi, chia sẻ thông tin toàn diện về các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về nợ công và phát hành trái phiếu chính phủ như: Chức năng nhiệm vụ của các vụ, cục thuộc Bộ Tài chính Philippines và Cục Kho bạc nhà nước Philippines trong công tác quản lý nợ công, chiến lược quản lý nợ trung hạn, kế hoạch vay trả nợ hàng năm; Khung pháp lý về phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ; Các công cụ và thực tiễn về quản trị rủi ro; Đấu thầu và đăng ký lưu ký; Thực tiễn triển khai các chương trình về quan hệ nhà đầu tư và các tổ chức xếp hạng tín nhiệm; Tổ chức thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế chính phủ: Quy trình lựa chọn các tổ chức bảo lãnh phát hành, tư vấn pháp lý…

Việt Nam tăng cường hợp tác về phát hành trái phiếu quốc tế của Philippines
Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính Philippines. Ảnh: Hương Giang

Từ những chia sẻ này, Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam có cơ sở tham khảo để nghiên cứu, rà soát các quy định và quy trình của bạn để xem xét khả năng áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Đề cập tới định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030 của Việt Nam, đại diện Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân tối thiểu 10%/năm; đồng thời đảm bảo ổn định vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát và giữ vững các cân đối lớn.

Nhằm đạt được mục tiêu trên, việc phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế là một giải pháp cần thiết nhằm khơi thông nguồn lực, đa dạng hóa nguồn vốn huy động cho nhu cầu vốn để đầu tư phát triển kinh tế, đồng thời, mở rộng cơ sở nhà đầu tư quốc tế, tái lập đường cong lợi suất tham chiếu của Việt Nam trên thị trường quốc tế và hỗ trợ cân đối ngân sách trong trung hạn.

Trong bối cảnh đó, các bài học thực tiễn của Philippines về quản lý nợ công cũng như chiến lược vận hành trên thị trường vốn quốc tế có ý nghĩa tham khảo lớn cho phía Việt Nam, giúp tối ưu hóa thời gian huy động nguồn lực so với các hình thức vay khác.

Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đánh giá cao những kinh nghiệm của Chính phủ Philippines trong công tác huy động vốn trên thị trường vốn quốc tế, đặc biệt là đã duy trì được hệ số tín nhiệm Baa2/ BBB/BBB+ (mức khuyến nghị đầu tư) trong khoảng thời gian tương đối dài.

Với các đợt phát hành trái phiếu quốc tế thành công trong những năm gần đây, Chính phủ Philippines càng khẳng định vị thế trên thị trường vốn quốc tế là một trong những nhà phát hành thường xuyên và năng động của khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam tăng cường hợp tác về phát hành trái phiếu quốc tế của Philippines
Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính Việt Nam) - ông Nguyễn Quốc Phương tặng quà lưu niệm Giám đốc Cục Kho bạc Nhà nước Philippines - bà Sharon P. Almanza. Ảnh: Hương Giang

Liên tục trong 3 năm vừa qua, Chính phủ Philippines đã thành công phát hành trái phiếu quốc tế với nhiều hình thức, đa dạng về đồng tiền phát hành và về kỳ hạn trái phiếu. Cụ thể, tháng 1/2026, Chính phủ Philippines đã phát hành 2,75 tỷ USD với lãi suất cố định, kỳ hạn từ 5,5 năm đến kỳ hạn 25 năm; tháng 1/ 2025 phát hành 2,25 tỷ USD, kỳ hạn 10 - 25 năm và 1 tỷ EUR kỳ hạn 7 năm; trong năm 2024 phát hành 2,5 tỷ USD (tháng 8) và 2 tỷ USD (tháng 5) cho 3 kỳ hạn.

Việt Nam tăng cường hợp tác về phát hành trái phiếu quốc tế của Philippines
Các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Hương Giang

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Philippines cùng bày tỏ kỳ vọng vào việc tiếp tục duy trì, mở rộng các cơ hội trao đổi đoàn, thắt chặt mối quan hệ hợp tác thường xuyên trong lĩnh vực tài chính thời gian tới./.

Minh Đức
Từ khóa:
phát hành trái phiếu huy động vốn quản lý nợ công Tài chính Philippines thị trường vốn Hình thức vay rủi ro việt nam philippines

Bài liên quan

Từ “công xưởng” đến mắt xích công nghệ: Việt Nam đang ở đâu?

Từ “công xưởng” đến mắt xích công nghệ: Việt Nam đang ở đâu?

Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác thực chất, chuẩn bị cho Kỳ họp CMM lần thứ 20

Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác thực chất, chuẩn bị cho Kỳ họp CMM lần thứ 20

Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Singapore

Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Singapore

Dành cho bạn

Trái phiếu PPP: Hoàn thiện cơ chế huy động vốn cho hạ tầng

Trái phiếu PPP: Hoàn thiện cơ chế huy động vốn cho hạ tầng

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Ngân hàng tăng tốc tái cơ cấu danh mục, dòng tín dụng rẽ hướng khi room bị siết

Nam Mỹ rộng cửa: Doanh nghiệp Việt làm gì để chiếm lĩnh thị trường?

Nam Mỹ rộng cửa: Doanh nghiệp Việt làm gì để chiếm lĩnh thị trường?

Thoái vốn nhà nước, nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng đón dòng vốn ngoại dài hạn

Thoái vốn nhà nước, nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng đón dòng vốn ngoại dài hạn

Giá vàng hôm nay ngày 2/6: Giá vàng lùi về quanh ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 2/6: Giá vàng lùi về quanh ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính Việt Nam thúc đẩy hợp tác với ADB trong giai đoạn phát triển mới

Bộ Tài chính Việt Nam thúc đẩy hợp tác với ADB trong giai đoạn phát triển mới

Đọc thêm

Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập

Ước tính tiết kiệm 30.000 tỷ đồng từ sắp xếp nhà, đất sau sáp nhập

(TBTCO) - Quá trình sắp xếp nhà, đất dôi dư sau sáp nhập đã tạo được nguồn lực đất đai và các cơ sở vật chất khác cho các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu phục vụ người dân, đặc biệt là ở đô thị lớn. Ước tính số tiền tiết kiệm qua việc không phải bồi thường, giải phóng mặt bằng để sử dụng cho các mục đích y tế, giáo dục, văn hóa… khoảng 30.000 tỷ đồng.
Quảng Ninh phân bổ 1.230 tỷ đồng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất cho 7 dự án mới

Quảng Ninh phân bổ 1.230 tỷ đồng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất cho 7 dự án mới

(TBTCO) - HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, tại kỳ họp thứ 3 diễn ra trong ngày 1/6/2026, đã thông qua Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025, với tổng số vốn 1.230 tỷ đồng cho 7 dự án khởi công mới.
Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

(TBTCO) - Có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm thông quan tập trung, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác vận hành. Đến 11 giờ ngày 1/6, đã có 392 tờ khai xuất nhập khẩu được xử lý theo quy trình mới.
Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(TBTCO) - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc tinh gọn tổ chức bộ máy, một chuyển động quan trọng đang dần hiện rõ tại nhiều địa phương đó là, tài sản công không còn chỉ được nhìn nhận dưới góc độ quản lý, bảo toàn, mà đang từng bước trở thành nguồn lực phát triển.
Bộ Tài chính sau một năm vận hành mô hình mới: Bộ máy tinh gọn, quản trị hiện đại

Bộ Tài chính sau một năm vận hành mô hình mới: Bộ máy tinh gọn, quản trị hiện đại

(TBTCO) - Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, ngành Tài chính đang ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong phương thức quản lý, điều hành. Không chỉ giảm mạnh đầu mối trung gian, quá trình này còn tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và tăng tính chủ động cho cơ sở.
Việt Nam - Singapore hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài chính, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo

Việt Nam - Singapore hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài chính, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng Phụ trách Năng lượng và Khoa học - Công nghệ thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng.
Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

(TBTCO) - Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 948/QĐ-TTg, để thực hiện đầy đủ, thực chất và kịp thời các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
Thành phố Huế: Nhận diện điểm nghẽn, đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công

Thành phố Huế: Nhận diện điểm nghẽn, đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Xác định giải ngân đầu tư công và thu ngân sách nhà nước có mối quan hệ tương hỗ, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển cũng như đảm bảo tăng trưởng hai con số, thành phố Huế đã linh hoạt trong điều hành và chỉ đạo sát sao các đơn vị được giao nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 5 tháng đạt trên 13 nghìn tỷ đồng

Thuế tỉnh Nghệ An thu ngân sách 5 tháng đạt trên 13 nghìn tỷ đồng

Phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Chính sách thuế và kế toán mới: “Bệ phóng” cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Chính sách thuế và kế toán mới: “Bệ phóng” cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm… chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm… chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Hà Nội

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Hà Nội

Thu hồi 2 lô sản phẩm sữa tắm Xmen for boss Intense và nước rửa tay Botanika

Thu hồi 2 lô sản phẩm sữa tắm Xmen for boss Intense và nước rửa tay Botanika

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Tây Ninh phát động Tháng hành động vì môi trường 2026

Tây Ninh phát động Tháng hành động vì môi trường 2026

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Tỷ giá USD hôm nay (2/6): USD nhích nhẹ giữa lo ngại căng thẳng tại eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Ngày 2/6: Giá bạc trong nước quay đầu giảm, thế giới tiếp đà tăng

Hơn 143.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào Gia Lai sau 5 tháng

Hơn 143.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào Gia Lai sau 5 tháng

Ngày 2/6: Giá cà phê ở mức 86.800 - 87.400 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Ngày 2/6: Giá cà phê ở mức 86.800 - 87.400 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Vinachem ký kết hợp tác với các đối tác hàng đầu Philippines

Vinachem ký kết hợp tác với các đối tác hàng đầu Philippines

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 31/5: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường