Thu hồi 2 lô sản phẩm sữa tắm Xmen for boss Intense và nước rửa tay Botanika

Cục Quản lý Dược vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Công ty cổ phần Marico South East Asia (địa chỉ: số 3, đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh) về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược cho biết, căn cứ công văn của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương gửi kèm các phiếu kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan báo cáo lô các sản phẩm: nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika - chai 500g, trên nhãn ghi: Số lô 706, hạn sử dụng 10/10/2028 và sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense - chai 180g, trên nhãn ghi: Số lô D46, hạn sử dụng 30/7/2028.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất: Công ty cổ phần Marico South East Asia (địa chỉ: số 3, đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nay là số 3, đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh).

Thu hồi, tiêu hủy 2 lô mỹ phẩm của Công ty cổ phần Marico South East Asia. Ảnh: TL.

Mẫu mỹ phẩm trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại BRG Mart (địa chỉ: 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Các mẫu thử chứa Natribenzoat không được công bố trên nhãn sản phẩm.

Do vậy, Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm trên vì lý do: sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 lô sản nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần Marico South East Asia phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 2 lô sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy 2 lô sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý dược trước ngày 25/6/2026.

Cục Quản lý dược yêu cầu công ty rà soát cho tất cả các lô đã sản xuất sản phẩm nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika và sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense để thu hồi đối với lô sản xuất khác vi phạm tương tự như lô sản phẩm nêu trên; báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 10/6/2026. Công ty có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác nội dung báo cáo.