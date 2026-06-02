Thu hồi 2 lô sản phẩm sữa tắm Xmen for boss Intense và nước rửa tay Botanika

10:29 | 02/06/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 2 lô sản phẩm nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500 g và sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense chai 180 g, do sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.
Cục Quản lý Dược vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Công ty cổ phần Marico South East Asia (địa chỉ: số 3, đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh) về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược cho biết, căn cứ công văn của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương gửi kèm các phiếu kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan báo cáo lô các sản phẩm: nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika - chai 500g, trên nhãn ghi: Số lô 706, hạn sử dụng 10/10/2028 và sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense - chai 180g, trên nhãn ghi: Số lô D46, hạn sử dụng 30/7/2028.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất: Công ty cổ phần Marico South East Asia (địa chỉ: số 3, đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nay là số 3, đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh).

Thu hồi, tiêu hủy 2 lô mỹ phẩm của Công ty cổ phần Marico South East Asia. Ảnh: TL.

Mẫu mỹ phẩm trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lấy mẫu tại BRG Mart (địa chỉ: 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Các mẫu thử chứa Natribenzoat không được công bố trên nhãn sản phẩm.

Do vậy, Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm trên vì lý do: sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 lô sản nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đồng thời, yêu cầu Công ty cổ phần Marico South East Asia phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 2 lô sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy 2 lô sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý dược trước ngày 25/6/2026.

Cục Quản lý dược yêu cầu công ty rà soát cho tất cả các lô đã sản xuất sản phẩm nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika và sữa tắm nước hoa Xmen for boss Intense để thu hồi đối với lô sản xuất khác vi phạm tương tự như lô sản phẩm nêu trên; báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 10/6/2026. Công ty có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác nội dung báo cáo.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty cổ phần Marico South East Asia trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên; thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 695/24/CBMP-BD và 295/25/CBMP-BD theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Cùng với đó, kiểm tra Công ty cổ phần Marico South East Asia trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động công bố, sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý dược trước ngày 10/7/2026.
(TBTCO) - Trong nửa cuối tháng 5/2026, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện 4 vụ việc lớn liên quan đến hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tang vật bị phát hiện gồm 4.904 sản phẩm nghi hàng giả của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng 6.956 sản phẩm đồ chơi trẻ em.
(TBTCO) - Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026, lực lượng kiểm tra đã phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Hiện cơ quan chức năng đã xử lý 3.687 cơ sở (chiếm 64,1% số cơ sở vi phạm), với số tiền xử phạt hơn 22,4 tỷ đồng.
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex với tổng số tiền 310 triệu đồng, do hàng loạt vi phạm liên quan đến đăng ký lưu hành và kinh doanh thuốc.
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tạm dừng thông quan đối với hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung vào hàng thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, kho ngoại quan và các nhóm hàng rủi ro cao.
Trong bối cảnh thông tin lan truyền theo thời gian thực và cạnh tranh truyền thông ngày càng gay gắt, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP được ban hành nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin đối ngoại, nâng cao khả năng cung cấp thông tin chính thống và bảo vệ lợi ích quốc gia trên môi trường số.
(TBTCO) - Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý các tình huống buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến cảng biển, Chi cục Hải quan khu vực X vừa tổ chức diễn tập nghiệp vụ với kịch bản giả định sát thực tế tại khu vực cảng biển Nghi Sơn.
(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt với nhiều nội dung trọng tâm như phân quyền, cơ chế đặc thù và chính sách cho Trung tâm Tài chính quốc tế.
(TBTCO) - Ngày 26/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Ban Nghiệp vụ thuế hải quan và Ban Pháp chế (Cục Hải quan) tổ chức lớp tập huấn trị giá hải quan và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cho công chức với nhiều nội dung mới bám sát thực tiễn quản lý, kiểm tra và thông quan hàng hóa.
