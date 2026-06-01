Thuế - Hải quan

Hải quan triệt phá 4 vụ, thu giữ gần 5.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Song Linh

[email protected]
18:22 | 01/06/2026
(TBTCO) - Trong nửa cuối tháng 5/2026, lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện 4 vụ việc lớn liên quan đến hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tang vật bị phát hiện gồm 4.904 sản phẩm nghi hàng giả của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới cùng 6.956 sản phẩm đồ chơi trẻ em.
Triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và chỉ đạo của Cục Hải quan về chống buôn lậu, hàng giả, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3), Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã đẩy mạnh thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Cán bộ hải quan kiểm kê hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: HQ

Kết quả, từ ngày 14 đến 28/5/2026, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ tổng cộng 4.904 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và 6.956 sản phẩm hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu.

Cụ thể, ngày 27 - 28/5/2026, tại cảng Cái Mép, TP. Hồ Chí Minh, Đội 3, Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp cùng Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép kiểm tra lô hàng khai báo là đồ chơi cho trẻ em mới 100%. Hàng do Công ty cổ phần GNL vận chuyển từ cảng Cái Mép để quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) sang Campuchia. Kết quả phát hiện 8 thùng, mỗi thùng 72 cái, tổng cộng 576 cái đồ chơi trẻ em (ô tô) nghi vấn giả nhãn hiệu AVENGERS.

Trước đó, ngày 26/5, tại cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh, Đội 3 phối hợp Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra lô hàng đồ chơi trẻ em do Công ty TNHH MTV ĐTTM PTH nhập khẩu theo loại hình kinh doanh. Kết quả phát hiện 2.076 sản phẩm nghi ngờ giả mạo nhãn hiệu và 6.956 sản phẩm không đủ điều kiện nhập khẩu, gồm: 1.152 bộ đồ chơi trẻ em nghi vấn giả nhãn hiệu SPIDERMAN, 924 bộ đồ chơi trẻ em nghi vấn giả nhãn hiệu AVENGERS; 5.900 khẩu súng và 1.056 bộ cung tên không đủ điều kiện nhập khẩu - đồ chơi trẻ em không đăng ký kiểm tra chuyên ngành.

Vụ thứ 3, ngày 18/5, Đội 3 chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh được vận chuyển bởi Công ty TNHH Thương mại AS từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn, bằng đường bộ qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) đi Campuchia.

Kết quả kiểm tra, phát hiện ngoài những mục hàng đúng khai báo có 9 mục hàng với tổng số 1.209 sản phẩm nghi vấn là hàng giả của các nhãn hiệu nổi tiếng, gồm: 34 balo và 96 áo các loại mang nhãn hiệu Nike nghi vấn giả nhãn hiệu của Nike; 60 balo và 160 áo các loại mang nhãn hiệu Adidas nghi vấn giả nhãn hiệu của Adidas; 350 mặt sau của điện thoại di động có hình quả táo khuyết cùng chữ iPhone và 300 ốp lưng điện thoại di động có hình quả táo bị khuyết nghi vấn giả nhãn hiệu của APPLE; 76 bộ quần áo các loại mang nhãn hiệu Louis Vuitton nghi vấn giả nhãn hiệu của Louis Vuitton; 100 áo các loại mang nhãn hiệu Dior nghi vấn giả nhãn hiệu Dior; 33 bộ quần áo các loại mang nhãn hiệu Fendi nghi vấn giả nhãn hiệu Fendi.

Vụ thứ 4, ngày 14/5, Đội 3 phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư kiểm tra lô hàng quá cảnh do Công ty TNHH Thương mại TK vận chuyển từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - tỉnh Lạng Sơn, bằng đường bộ qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) đi Campuchia.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ngoài các mục hàng phù hợp với nội dung khai báo, còn có 6 mục hàng với tổng số 1.043 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, trong đó có nhiều sản phẩm đang được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

Bước đầu qua trao đổi với đại diện của chủ sở hữu quyền các nhãn hiệu (trong 4 vụ việc nêu trên), nghi vấn về hàng giả mạo các nhãn hiệu là có cơ sở. Hiện Đội 3, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
