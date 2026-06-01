Prudential Việt Nam nâng tầm môi trường làm việc cho giai đoạn phát triển mới

Sau hơn hai năm vận hành với một số bộ phận hoạt động tại Phú Mỹ Hưng Tower song song cùng văn phòng Saigon Trade Center - 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Prudential tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và quy tụ toàn bộ đội ngũ về cùng một không gian làm việc. Đây không chỉ là sự phát triển về mặt quy mô, mà còn phản ánh định hướng đầu tư dài hạn của doanh nghiệp vào con người, văn hóa tổ chức và năng lực vận hành - những nền tảng quan trọng để Prudential tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Việc đưa toàn bộ đội ngũ về cùng một mái nhà cũng là bước tiến tiếp theo trong hành trình tăng cường kết nối giữa các đội ngũ, thúc đẩy phối hợp hiệu quả hơn và phát huy sức mạnh tập thể nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng.

Điểm nhấn của văn phòng không chỉ nằm ở thiết kế hiện đại, mà còn ở cách xây dựng trải nghiệm làm việc giàu cảm hứng. Những không gian cà phê mở, góc đọc sách, khu thư giãn, khu vực giải trí và không gian vận động được tích hợp xuyên suốt nhằm khuyến khích những kết nối tự nhiên giữa các đội ngũ, đồng thời tạo ra sự cân bằng giữa hiệu quả công việc và sức khỏe thể chất, tinh thần.

Bên cạnh việc đầu tư vào không gian làm việc, Prudential cũng chú trọng xây dựng trải nghiệm thuận tiện và liền mạch cho nhân viên trong hành trình đi làm mỗi ngày. Công ty triển khai hệ thống 13 chuyến xe nội bộ trên khắp địa bàn TP. Hồ Chí Minh, đưa đón hơn 200 nhân viên mỗi ngày trong việc di chuyển đến văn phòng. Hoạt động này không chỉ góp phần tối ưu trải nghiệm nhân viên, mà còn khuyến khích những lựa chọn di chuyển hiệu quả hơn, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Song hành cùng việc nâng cao trải nghiệm nhân viên là cam kết phát triển bền vững mà Prudential theo đuổi trong nhiều năm qua. Văn phòng được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình xanh LEED Gold, tích hợp nhiều không gian xanh cùng các giải pháp tối ưu năng lượng, thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc chất lượng, đồng thời đóng góp tích cực cho cộng đồng và môi trường.

Ông Kevin Kwon - Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam chia sẻ: “Với chúng tôi, văn phòng không chỉ là nơi mọi người đến làm việc mỗi ngày. Đây là nơi đội ngũ cùng kết nối, phát triển và tạo ra những giá trị lâu dài. Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường làm việc - nơi mỗi cá nhân được truyền cảm hứng, phát huy tốt nhất năng lực của mình và cùng nhau tạo nên một tập thể gắn kết, đồng lòng hướng đến những mục tiêu chung”./.