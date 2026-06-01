Thị trường

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

06:39 | 01/06/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (1/6) giảm 600 - 700 đồng/kg so với tuần trước. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 86.800 - 87.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục giảm 2.000 - 3.000 đồng/kg trong tuần qua.
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 86.800 - 87.400 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm nhẹ sau nhiều tuần tăng liên tiếp

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 86.800 - 87.400 đồng/kg, giảm 600 - 700 đồng/kg so với tuần trước.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực khi đạt 87.400 đồng/kg, dù đã giảm 700 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê cũng giảm 700 đồng/kg xuống còn 87.300 đồng/kg. Gia Lai ghi nhận mức giảm 600 đồng/kg và hiện giao dịch cùng mức 87.300 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cà phê thấp nhất khu vực, đạt 86.800 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với tuần trước.

Đây là tuần giảm giá đầu tiên của thị trường nội địa sau 3 tuần tăng liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện nay vẫn duy trì ở mức khá cao so với cùng kỳ nhiều năm gần đây, giúp người trồng cà phê tiếp tục đảm bảo hiệu quả sản xuất.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá cà phê tuần qua cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa hai dòng sản phẩm chủ lực.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 chốt tuần ở mức 3.476 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn, tương đương 0,6% so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 37 USD/tấn, lên 3.347 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm 2,5%, tương đương 6,8 US cent/pound, xuống còn 265,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,3%, còn 258,7 US cent/pound.

Giá tiêu giảm tuần thứ hai liên tiếp

Giá tiêu trong nước tiếp tục duy trì trong khoảng 137.000 - 142.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng tiêu trọng điểm sáng 1/6 cho thấy giá tiêu trong nước tiếp tục duy trì trong khoảng 137.000 - 142.000 đồng/kg. So với tuần trước, mặt bằng giá đã giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, đánh dấu tuần giảm thứ 2 liên tiếp của thị trường.

Đồng Nai là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi giá thu mua giảm 3.000 đồng/kg, xuống còn 137.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu cũng giảm 2.000 đồng/kg so với tuần trước, hiện được giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) giảm 2.000 đồng/kg, còn 139.000 đồng/kg. Ngược lại, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ ổn định ở mức 142.000 đồng/kg, cao nhất cả nước và không ghi nhận biến động trong suốt tuần qua.

Theo giới kinh doanh, việc giá tiêu giảm chủ yếu đến từ hoạt động điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện nay vẫn ở mức khá cao so với cùng kỳ nhiều năm gần đây, tạo động lực duy trì sản xuất cho người trồng tiêu.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tuần qua phân hóa rõ nét giữa các quốc gia sản xuất lớn. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia chốt tuần ở mức 7.152 USD/tấn, tăng 173 USD/tấn, tương đương 2,48% so với tuần trước.

Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm 150 USD/tấn, xuống còn 6.100 USD/tấn, tương đương mức giảm 2,4%. Giá tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ ổn định ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu không có nhiều biến động và vẫn dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các chủng loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng thêm 80 USD/tấn, đạt 9.231 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia và Việt Nam lần lượt giữ nguyên ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

