Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê trong nước lùi xa mốc 90.000 đồng/kg

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên sáng 31/5 cho thấy, giá cà phê nhân xô đồng loạt giảm mạnh 1.800 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá về quanh ngưỡng 86.800 - 87.400 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi được thu mua ở mức 87.400 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm xuống còn 87.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực với mức 86.800 đồng/kg.

Diễn biến này đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong nhiều ngày trở lại đây, chỉ sau một phiên tăng mạnh đưa giá cà phê tiến sát ngưỡng 90.000 đồng/kg. Theo các doanh nghiệp thu mua, tâm lý thận trọng đang quay trở lại khi thị trường thế giới xuất hiện áp lực điều chỉnh đáng kể từ nguồn cung mới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 giảm 78 USD/tấn, tương đương 2,19%, xuống còn 3.476 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 68 USD/tấn, còn 3.347 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 8,65 US cent/pound, tương đương 3,15%, xuống còn 265,6 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 3%, còn 258,7 US cent/pound.

Giá tiêu kéo dài chuỗi ổn định

Khảo sát sáng 31/5 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận biến động mới. Giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 142.000 đồng/kg, đánh dấu nhiều phiên liên tiếp duy trì trạng thái đi ngang.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là 2 địa phương dẫn đầu cả nước với mức giá 142.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giao dịch ở mức 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai tiếp tục là hai địa phương có mức giá thấp nhất thị trường, cùng đạt 137.000 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp thu mua, nguồn cung từ nông dân hiện không còn dồi dào như giai đoạn cao điểm thu hoạch. Tuy nhiên, nhu cầu mua vào của các doanh nghiệp xuất khẩu cũng chưa tăng mạnh khiến giá tiêu duy trì trạng thái cân bằng trong nhiều ngày liên tiếp.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu diễn biến trái chiều giữa các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 38 USD/tấn so với phiên trước, xuống còn 7.152 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 cũng giảm 100 USD/tấn, còn 6.100 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ ổn định ở mức 9.350 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 49 USD/tấn xuống 9.231 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam tiếp tục ổn định lần lượt ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.