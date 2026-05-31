Thị trường

Ngày 31/5: Giá cà phê biến động, hồ tiêu ổn định

06:57 | 31/05/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (31/5) đồng loạt giảm mạnh 1.800 đồng/kg. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 86.800 - 87.400 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu kéo dài chuỗi ổn định, cao nhất 142.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm mạnh trên cả thị trường trong nước và thế giới. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước lùi xa mốc 90.000 đồng/kg

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên sáng 31/5 cho thấy, giá cà phê nhân xô đồng loạt giảm mạnh 1.800 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá về quanh ngưỡng 86.800 - 87.400 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi được thu mua ở mức 87.400 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm xuống còn 87.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực với mức 86.800 đồng/kg.

Diễn biến này đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong nhiều ngày trở lại đây, chỉ sau một phiên tăng mạnh đưa giá cà phê tiến sát ngưỡng 90.000 đồng/kg. Theo các doanh nghiệp thu mua, tâm lý thận trọng đang quay trở lại khi thị trường thế giới xuất hiện áp lực điều chỉnh đáng kể từ nguồn cung mới.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 giảm 78 USD/tấn, tương đương 2,19%, xuống còn 3.476 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 68 USD/tấn, còn 3.347 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 8,65 US cent/pound, tương đương 3,15%, xuống còn 265,6 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 3%, còn 258,7 US cent/pound.

Giá tiêu kéo dài chuỗi ổn định

Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 31/5 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận biến động mới. Giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 142.000 đồng/kg, đánh dấu nhiều phiên liên tiếp duy trì trạng thái đi ngang.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là 2 địa phương dẫn đầu cả nước với mức giá 142.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giao dịch ở mức 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai tiếp tục là hai địa phương có mức giá thấp nhất thị trường, cùng đạt 137.000 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp thu mua, nguồn cung từ nông dân hiện không còn dồi dào như giai đoạn cao điểm thu hoạch. Tuy nhiên, nhu cầu mua vào của các doanh nghiệp xuất khẩu cũng chưa tăng mạnh khiến giá tiêu duy trì trạng thái cân bằng trong nhiều ngày liên tiếp.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu diễn biến trái chiều giữa các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 38 USD/tấn so với phiên trước, xuống còn 7.152 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 cũng giảm 100 USD/tấn, còn 6.100 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ ổn định ở mức 9.350 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 49 USD/tấn xuống 9.231 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam tiếp tục ổn định lần lượt ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ 1/6, dùng xăng E10 toàn quốc: Doanh nghiệp xe phải rà soát tương thích

Từ 1/6, dùng xăng E10 toàn quốc: Doanh nghiệp xe phải rà soát tương thích

(TBTCO) - Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) vừa đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy khẩn trương rà soát khả năng tương thích của phương tiện, đồng thời ban hành các khuyến nghị kỹ thuật nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, hiệu quả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Giá lúa tươi hôm nay (30/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18, lúa Đài Thơm 8, lúa OM 5451 đồng loạt giảm 200 đồng/kg. Trong khi giá lúa IR 50404 tăng 100 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu đi ngang ở mức cao.
Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 30/5: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (30/5) biến động trái chiều trên các sàn giao dịch lớn. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc và Thái Lan tăng, trong khi giá tại Nhật Bản và Singapore giảm. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn không biến động.
Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/5) đồng loạt đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 76.693.142 đồng/lượng (mua vào) và 79.066.469 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay dao động ở mức 75,942 USD/ounce.
Ngày 29/5: Giá heo hơi dao động ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 29/5: Giá heo hơi dao động ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (29/5) giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Hiện mặt bằng giá heo hơi trên cả nước phổ biến ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg.
Ngày 29/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long neo cao dù giao dịch chậm

Ngày 29/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long neo cao dù giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay (29/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động, giao dịch mua bán vẫn khá trầm lắng. Trong khi đó, thị trường gạo thế giới tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Tây Á, khiến xuất khẩu gạo của Ấn Độ sụt giảm do chi phí vận chuyển tăng mạnh.
Ngày 29/5: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 29/5: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay (29/5) đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu thô và tâm lý thị trường chịu ảnh hưởng từ các diễn biến liên quan đến xung đột Iran. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn vẫn được duy trì ổn định.
Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

(TBTCO) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) vừa yêu cầu Shopee rà soát và chưa triển khai chính sách phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng, sau khi ghi nhận nhiều phản ánh về việc các sàn thương mại điện tử đồng loạt điều chỉnh phí trong tháng 5/2026.
