Bất động sản

Hà Nội thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 24 dự án chậm triển khai

Khánh Linh

23:43 | 30/05/2026
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa thông báo về việc thu hồi đất và chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.
Hà Nội ra “tối hậu thư”: Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 461-TB/TU ngày 28/5/2026 và Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 29/3/2026 của UBND TP. Hà Nội về tổ chức thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm các dự án, công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn.

Hà Nội thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 24 dự án chậm triển khai. Ảnh minh họa

Theo Thông báo số 591/TB-UBND ngày 30/5/2026, sau khi xem xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 6957/SNNMT-KT ngày 22/5/2026, UBND TP. Hà Nội quyết định thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Danh mục cụ thể các dự án được thể hiện tại phụ lục kèm theo thông báo.

Để triển khai quyết định này, UBND TP. Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính chủ trì hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND thành phố thực hiện các thủ tục thu hồi đất và chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị được yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 31/5/2026./.

(TBTCO) - Chiều ngày 29/5, Ngân hàng Nhà nước đã có những thông tin liên quan đến chương trình doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản.
(TBTCO) - Hàng loạt dự án mới được triển khai, mặt bằng giá tại nhiều khu vực liên tục thiết lập ngưỡng mới, các doanh nghiệp bất động sản gia tăng hiện diện... Những diễn biến này cho thấy, thị trường bất động sản Đồng Nai đang bước vào chu kỳ sôi động hơn.
(TBTCO) - Làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cùng sự tăng trưởng mạnh của thương mại điện tử đang đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường logistics năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhu cầu thuê kho bãi, nhà xưởng tiếp tục gia tăng, tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức cao, tạo động lực cho bất động sản công nghiệp và logistics phát triển trong những năm tới.
(TBTCO) - Cùng với làn sóng đầu tư hạ tầng và kết nối liên vùng, dòng tiền đầu tư bất động sản đang có xu hướng dịch chuyển mạnh về các khu vực vùng ven TP. Hồ Chí Minh nhằm đón đầu chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản.
(TBTCO) - Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu lớn trong ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) tại "siêu phường" Bình Dương cho thấy xu hướng dịch chuyển thương mại đang diễn ra rõ nét tại đô thị vệ tinh phía Bắc TP. Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó, những dự án sở hữu nhiều tiềm năng tăng trưởng như Artisan Park được đánh giá là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng thương mại mới.
(TBTCO) - Chương trình chuyển hóa nguồn lực từ vàng sang nhà của Vinhomes đang là tâm điểm nóng của thị trường bất động sản. Bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinhomes khẳng định chương trình được xây dựng trên cơ sở tính toán dài hạn và quản trị rủi ro nhiều lớp. Khách hàng không chỉ được bảo vệ đa lớp mà trong mọi trường hợp luôn là người ở thế chủ động.
(TBTCO) - Hai dự án trọng điểm tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh của Novaland tiếp tục ghi nhận những bước tiến pháp lý quan trọng sau khi hoàn thiện nghĩa vụ tài chính, tiến gần hơn đến cột mốc bàn giao sổ hồng cho cư dân.
(TBTCO) - Việc được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với 4 gói thầu tư vấn chủ chốt trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tiến gần hơn tới mục tiêu khởi công vào cuối năm 2028.
