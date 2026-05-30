Hà Nội thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 24 dự án chậm triển khai

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 461-TB/TU ngày 28/5/2026 và Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 29/3/2026 của UBND TP. Hà Nội về tổ chức thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm các dự án, công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn.

Theo Thông báo số 591/TB-UBND ngày 30/5/2026, sau khi xem xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 6957/SNNMT-KT ngày 22/5/2026, UBND TP. Hà Nội quyết định thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Danh mục cụ thể các dự án được thể hiện tại phụ lục kèm theo thông báo.

Để triển khai quyết định này, UBND TP. Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Tài chính chủ trì hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND thành phố thực hiện các thủ tục thu hồi đất và chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị được yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 31/5/2026./.