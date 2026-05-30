Thời sự

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 23 gây ấn tượng với truyền thông quốc tế

18:48 | 30/05/2026
(TBTCO) - Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 được nhiều hãng truyền thông quốc tế đánh giá cao về tầm nhìn chiến lược và thông điệp thúc đẩy đối thoại, hợp tác.
aa
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 23 gây ấn tượng với truyền thông quốc tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ảnh: TTXVN.

Nhiều hãng tin và tờ báo lớn đánh giá thông điệp của nhà lãnh đạo Việt Nam không chỉ phản ánh những thách thức nổi bật mà thế giới đang đối mặt, mà còn đưa ra những gợi mở quan trọng về cách thức xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình, ổn định trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, báo Kontan của Indonesia nhận định, điểm nhấn nổi bật trong bài phát biểu là cảnh báo về 3 cuộc khủng hoảng lớn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng của các mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia.

Tờ báo nhấn mạnh việc đặt vấn đề “khủng hoảng lòng tin” ngang hàng với các thách thức về an ninh và phát triển cho thấy cách tiếp cận toàn diện của Việt Nam đối với những biến động toàn cầu hiện nay.

Trong khi đó, kênh tin tức truyền hình và kỹ thuật số CNA (Singapore) nhấn mạnh đến thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng “ba cuộc khủng hoảng của thế giới hôm nay không phải là điều tất yếu mà chúng ta buộc phải chấp nhận”.

Phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi củng cố luật pháp quốc tế, thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bao trùm và bền vững, đồng thời tăng cường đối thoại, minh bạch và hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn xu hướng bất ổn ngày càng gia tăng.

Tân Hoa xã của Trung Quốc đặc biệt chú ý tới những nội dung liên quan đến vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Theo hãng tin này, nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhấn mạnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương “có lợi ích chung trong hòa bình, kết nối và phát triển; có kinh nghiệm hợp tác đa tầng”, đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục đóng vai trò “như một cấu trúc đối thoại và cân bằng”.

Tân Hoa xã nhấn mạnh ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên tồn tại, mà cần được duy trì bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và khả năng định hình chương trình nghị sự chung của khu vực.

Trong khi đó, báo South China Morning Post (SCMP) của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá bài phát biểu đã đưa ra một khuôn khổ tư duy đáng chú ý về xây dựng lòng tin chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng.

Theo SCMP, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mô tả khủng hoảng lòng tin là “một cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm” khi các quốc gia ngày càng có xu hướng “nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an”.

Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng cảnh báo rằng, những tiến bộ nhanh chóng trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, không gian mạng và các hệ thống tự động có thể làm gia tăng nguy cơ hiểu lầm, tính toán sai lầm và mất ổn định nếu thiếu các quy tắc quản trị phù hợp.

Do đó, ông kêu gọi xây dựng các cơ chế liên lạc khẩn cấp, tăng cường đối thoại, thiết lập các bộ quy tắc ứng xử và bảo đảm con người vẫn giữ vai trò quyết định cuối cùng trong những vấn đề có ảnh hưởng đến an ninh và hòa bình.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh đến thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi các quốc gia tăng cường tự kiềm chế, tăng cường hợp tác và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại thay vì đối đầu.

Theo hãng tin này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quốc gia cần chủ động ngăn ngừa rủi ro trước khi khủng hoảng bùng phát, thay vì chỉ phản ứng sau khi căng thẳng đã leo thang.

Giới phân tích quốc tế cũng đánh giá việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm vai trò phát biểu dẫn đề tại một trong những diễn đàn an ninh quan trọng nhất châu Á phản ánh vị thế và tiếng nói ngày càng được coi trọng của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Nhiều ý kiến cho rằng, bài phát biểu đã thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Việt Nam về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức ngày càng phức tạp của thế giới hiện nay.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra từ ngày 29 - 31/5 tại Singapore, với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng, tướng lĩnh quân đội, học giả và chuyên gia an ninh hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột kéo dài và những biến động kinh tế, công nghệ toàn cầu, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được nhiều nhà quan sát xem là lời kêu gọi tăng cường đối thoại, hợp tác và trách nhiệm chung nhằm gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực cũng như trên thế giới./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm truyền thông quốc tế Bài phát biểu dẫn đề Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tầm nhìn chiến lược thông điệp thúc đẩy đối thoại thông điệp về hòa bình

Bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Dành cho bạn

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

CEO Rạng Đông: Năm 2026, đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng

CEO Rạng Đông: Năm 2026, đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng

“Ngày thứ Bảy xanh” lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh ở Thái Nguyên

“Ngày thứ Bảy xanh” lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh ở Thái Nguyên

Huế đón 18.400 tỷ đồng vốn đầu tư của 12 dự án

Huế đón 18.400 tỷ đồng vốn đầu tư của 12 dự án

Hải Phòng phát động bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Hải Phòng phát động bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Đồng Tháp tăng tốc giảm phát thải, đón cơ hội từ thị trường carbon và nông nghiệp xanh

Đồng Tháp tăng tốc giảm phát thải, đón cơ hội từ thị trường carbon và nông nghiệp xanh

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phát triển năng động, quản trị hiệu quả hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phát triển năng động, quản trị hiệu quả hơn

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh về chiến lược phát triển năng động của Việt Nam, tăng cường hợp tác ASEAN và đối ngoại tự chủ trong hội nghị quốc tế.
Việt Nam thịnh vượng và mạnh mẽ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore

Việt Nam thịnh vượng và mạnh mẽ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore

(TBTCO) - Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore vào ngày 29/5/2026, Đại sứ Singapore tại Việt Nam - ông Rajpal Singh đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Tài chính - Đầu tư về quan hệ hợp tác hai nước. Theo Đại sứ thì một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore, ASEAN và cộng đồng quốc tế.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23

(TBTCO) - Tối 29/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 về chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Cộng đồng quốc tế coi trọng vai trò, tiếng nói và những đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề chiến lược của khu vực

Cộng đồng quốc tế coi trọng vai trò, tiếng nói và những đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề chiến lược của khu vực

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đều chia sẻ, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 khẳng định sự coi trọng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, tiếng nói và những đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề chiến lược của khu vực.
Thẻ nhà báo mới tích hợp mã QR xác thực thông tin theo thời gian thực

Thẻ nhà báo mới tích hợp mã QR xác thực thông tin theo thời gian thực

(TBTCO) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BVHTTDL ngày 29/5/2026 về mẫu thẻ nhà báo. Thẻ nhà báo có 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo theo thời gian thực. Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo là 5 năm kể từ ngày cấp thẻ.
Bế mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2026

Bế mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2026

(TBTCO) - Chiều ngày 29/5/2026, bế mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2026, Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất của hội thi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

(TBTCO) - Sáng 29/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

Hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, sự tin cậy chiến lược giữa Việt Nam và Singapore, cùng tiềm năng to lớn về khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực, hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương thời gian tới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

CEO Rạng Đông: Năm 2026, đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng

CEO Rạng Đông: Năm 2026, đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng

“Ngày thứ Bảy xanh” lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh ở Thái Nguyên

“Ngày thứ Bảy xanh” lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh ở Thái Nguyên

Huế đón 18.400 tỷ đồng vốn đầu tư của 12 dự án

Huế đón 18.400 tỷ đồng vốn đầu tư của 12 dự án

Hải Phòng phát động bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Hải Phòng phát động bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Đồng Tháp tăng tốc giảm phát thải, đón cơ hội từ thị trường carbon và nông nghiệp xanh

Đồng Tháp tăng tốc giảm phát thải, đón cơ hội từ thị trường carbon và nông nghiệp xanh

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 23 gây ấn tượng với truyền thông quốc tế

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 23 gây ấn tượng với truyền thông quốc tế

Công bố quyết định đặc xá cho gần 10.000 phạm nhân

Công bố quyết định đặc xá cho gần 10.000 phạm nhân

Việt Nam - Singapore hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài chính, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo

Việt Nam - Singapore hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài chính, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm