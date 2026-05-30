Hải Phòng phát động bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Nguyễn Vân

19:20 | 30/05/2026
(TBTCO) - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hải Phòng và UBND đặc khu Cát Hải sẽ tổ chức lễ phát động bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học năm 2026 vào ngày 12/6/2026 tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng.
Sự kiện được tổ chức nhằm hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học năm 2026, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn hệ sinh thái và chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến môi trường.

Hải Phòng sẽ triển khai chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: TL

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động gắn với thực tiễn địa phương. Ban tổ chức sẽ triển khai trồng cây xanh tại một số khu vực trên địa bàn Cát Hải, phát động thu gom rác thải nhựa tại các tuyến đường và khu vực ven biển, góp phần cải thiện cảnh quan, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, hoạt động thả giống thủy, hải sản xuống môi trường tự nhiên sẽ được thực hiện nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân địa phương và góp phần bảo vệ đa dạng sinh học vùng biển, đảo Hải Phòng.

Bên cạnh các hoạt động cộng đồng, chương trình còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và an toàn thực phẩm thông qua nhiều hình thức như trưng bày pano, áp phích, phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động và trình chiếu tư liệu chuyên đề.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, khuyến khích cộng đồng chung tay gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn các hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản. Đây cũng là hoạt động góp phần triển khai hiệu quả Đề án tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhân dịp này, Ban tổ chức dự kiến trao tặng các vật phẩm tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho người dân, học sinh; đồng thời thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu Cát Hải.
bảo vệ môi trường Tái tạo nguồn đa dạng sinh học thủy sản hải phòng

