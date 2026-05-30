Xã hội

Môi trường

Ninh Bình thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa, phát triển du lịch xanh

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
13:49 | 30/05/2026
Nhận thức rõ chất thải nhựa không chỉ làm suy giảm hệ sinh thái, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, sức hấp dẫn của điểm đến và trải nghiệm của du khách, tỉnh Ninh Bình tiên phong tham gia Dự án hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam, UNDP và các cơ quan chức năng “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”.
aa

Thường xuyên nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, cộng đồng và du khách

Ninh Bình nằm trong tốp 10 điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực, là một trong 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới; 10 trải nghiệm cuốn hút nhất thế giới. Du lịch đã tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng các ngành dịch vụ liên quan, thu hút đầu tư nhiều dự án du lịch quy mô và phát huy hiệu quả tích cực. Toàn tỉnh có khoảng 50 khu, điểm du lịch với nhiều điểm đến nổi tiếng như quần thể danh thắng Tràng An, phố cổ Hoa Lư, chùa Bái Đính, khu du lịch sinh thái Thung Nham, Tam Cốc - Bích Động…

Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông, lưu trú và dịch vụ du lịch ngày càng hoàn thiện, đồng bộ với nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt chuẩn quốc tế, gồm khoảng 1.500 cơ sở lưu trú với 21.000 phòng, nhiều khách sạn đạt chuẩn 4 - 5 sao cùng hàng trăm homestay, resort sinh thái, khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Tỉnh Ninh Bình luôn xác định việc giảm thiểu rác thải nhựa, phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững không chỉ là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu. Thực tiễn tại Ninh Bình, rác thải nhựa từ hoạt động du lịch chủ yếu phát sinh từ các sản phẩm nhựa dùng một lần như chai nước, túi nilon, hộp đựng thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt của du khách và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Ninh Bình thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa, phát triển du lịch xanh
Tỉnh Ninh Bình khuyến khích du khách trở thành “du khách có trách nhiệm”, trải nghiệm du lịch gắn với bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thường xuyên tổ chức các hội thảo, tập huấn, chiến dịch truyền thông về du lịch xanh và giảm thiểu rác thải nhựa trong du lịch nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, cộng đồng và du khách; chú trọng huy động sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội thông qua phát động “Tuần lễ du lịch xanh” tại các khu bảo tồn thiên nhiên và điểm du lịch cộng đồng.

Ngay từ năm 2023, dự án thí điểm giảm rác thải nhựa trong du lịch với sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp tại Ninh Bình đã được triển khai, kết quả bước đầu giảm được khoảng 20% lượng rác thải nhựa. Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch như: khách sạn Legend Ninh Bình, khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Nam… đã áp dụng nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng, giảm nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn.

Nhờ đó, đã duy trì được lượng khách quốc tế chiếm tới 60 - 65% công suất phòng mùa cao điểm. Khu du lịch Tràng An đã loại bỏ chai nhựa dùng một lần, thay bằng trạm nước lọc miễn phí và bình thủy tinh, giảm khoảng 300.000 chai nhựa/năm. Khu du lịch Thung Nham lắp đặt hệ thống lọc nước 500 m3/ngày, dùng bao bì phân hủy sinh học. Nhân viên phục vụ du lịch trực tiếp tuyên truyền cho du khách bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom và phân loại rác ngay tại bến thuyền, bãi đỗ xe… nhằm hạn chế việc xả rác trực tiếp ra môi trường.

Thực hiện đồng bộ giải pháp bảo vệ môi trường

Mặc dù có nhiều nỗ lực và đã đạt được một số kết quả nhất định, song việc giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch tại Ninh Bình vẫn đang đối mặt với một số hạn chế. Nhận thức và hành vi của một bộ phận du khách và người dân về nhựa dùng một lần và phân loại rác tại nguồn chưa đồng đều. Trong khi đó, chi phí chuyển đổi sang sản phẩm thân thiện với môi trường và xây dựng hệ thống xử lý rác bền vững vẫn là rào cản đối với nhiều doanh nghiệp du lịch nhỏ và vừa. Đặc biệt, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng môi trường và công nghệ xử lý rác thải còn hạn chế, nhất là đối với các khu vực du lịch cộng đồng, vùng nông thôn, miền núi…

Để tiếp tục duy trì, tạo đà để phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón trên 30 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch đạt trên 45.000 tỷ đồng, tỉnh Ninh Bình xác định, việc giảm thiểu rác thải nhựa, thúc đẩy phát triển du lịch xanh là hết sức cần thiết trong thời gian tới. Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Việc giảm thiểu rác thải nhựa, phát triển du lịch trên nền tảng du lịch xanh là con đường phát triển xuyên suốt, tất yếu để Ninh Bình phát triển du lịch bền vững, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và du khách về tác hại của rác thải nhựa và lợi ích của du lịch xanh; triển khai hiệu quả việc phân loại rác thải nhựa tại nguồn ngay tại các khu, điểm du lịch; chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng địa phương như một chủ thể quan trọng trong bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị điểm đến. Tổ chức các chiến dịch truyền thông, cam kết hành vi xanh và trải nghiệm du lịch gắn với bảo vệ môi trường; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong hoạt động du lịch; khuyến khích du khách trở thành “du khách có trách nhiệm”.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế, chính sách và công tác quản lý, tập trung xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể về phát triển du lịch xanh; nghiên cứu áp dụng các công cụ kinh tế như ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai đối với doanh nghiệp đầu tư mô hình du lịch xanh. Khuyến khích phát triển mô hình lưu trú và điểm đến du lịch xanh, du lịch không rác thải nhựa; phát triển các mô hình khách sạn xanh, homestay sinh thái, du lịch cộng đồng, sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ cảnh quan; khuyến khích thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường, có khả năng tái sử dụng hoặc phân hủy sinh học.

Thứ ba, huy động nguồn lực và tăng cường hợp tác liên ngành, liên vùng trong quản lý môi trường du lịch; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân và các tổ chức trong, ngoài nước đầu tư cho hạ tầng môi trường, công nghệ xử lý rác thải và phát triển sản phẩm du lịch xanh./.

Văn Nam
Từ khóa:
rác thải nhựa du lịch xanh giảm thiểu rác thải nhựa Ninh Bình thực hiện Hướng phát triển Tử tế môi trường Tác hại rác thải

Bài liên quan

Khoảng 1.531 tấn chất thải nhựa bị thất thoát ra môi trường mỗi ngày

Khoảng 1.531 tấn chất thải nhựa bị thất thoát ra môi trường mỗi ngày

Tăng cường hiệu quả thực thi và hoàn thiện chính sách quản lý rác thải nhựa

Tăng cường hiệu quả thực thi và hoàn thiện chính sách quản lý rác thải nhựa

Đà Nẵng thúc đẩy du lịch xanh, hướng tới “Net Zero”

Đà Nẵng thúc đẩy du lịch xanh, hướng tới “Net Zero”

Dành cho bạn

Vinachem làm việc với Tập đoàn Hateco về cung ứng sản phẩm cao su kỹ thuật cho cảng Liên Chiểu

Vinachem làm việc với Tập đoàn Hateco về cung ứng sản phẩm cao su kỹ thuật cho cảng Liên Chiểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phát triển năng động, quản trị hiệu quả hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phát triển năng động, quản trị hiệu quả hơn

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Thành phố Huế: Nhận diện điểm nghẽn, đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công

Thành phố Huế: Nhận diện điểm nghẽn, đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công

Đọc thêm

Hoàn thiện bản đồ rừng để giữ "cửa" xuất khẩu sang EU

Hoàn thiện bản đồ rừng để giữ "cửa" xuất khẩu sang EU

(TBTCO) - Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện bản đồ ranh giới rừng năm 2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), qua đó giảm nguy cơ bị đánh giá sai khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU.
Khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường

Khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường

(TBTCO) - Ngày 29/5, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Pháp luật dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Phát triển ngành khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và an toàn lao động.
Hà Nội ưu tiên phát triển nhà ở cho công nhân

Hà Nội ưu tiên phát triển nhà ở cho công nhân

(TBTCO) - Lãnh đạo TP. Hà Nội khẳng định, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người thu nhập thấp và lao động ngoại tỉnh, coi đây là giải pháp an sinh lâu dài gắn với phát triển bền vững Thủ đô.
Đồng Tháp chung tay giảm nhựa dùng một lần, hướng tới môi trường sống xanh bền vững

Đồng Tháp chung tay giảm nhựa dùng một lần, hướng tới môi trường sống xanh bền vững

(TBTCO) - Ngày 29/5, tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ phát động tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và giảm thiểu chất thải nhựa năm 2026.
Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

(TBTCO) - Các bộ, ngành, địa phương trên cả nước được đề nghị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 theo hướng thiết thực, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển xanh bền vững.
Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

(TBTCO) - Khẳng định Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió rất lớn, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Kinh doanh và phát triển dự án - phụ trách thị trường phía Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình IPC (IPC E&C) cho biết, IPC E&C mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả và khả năng thành công của các dự án điện gió trong tương lai.
Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 được TP. Đà Nẵng triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, trong đó cao điểm tập trung từ ngày 1 - 8/6/2026, với chuỗi hoạt động trồng cây xanh, làm sạch bờ biển, bảo vệ hệ sinh thái biển xanh bền vững...
Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

(TBTCO) - Tuổi trẻ Điện Biên đồng loạt triển khai nhiều công trình và hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ “thắp sáng đường quê”, trồng cây xanh đến vệ sinh môi trường, các hoạt động đã góp phần tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp tại nhiều địa phương.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore

Nhân rộng mô hình trường học xanh, hình thành thế hệ công dân có trách nhiệm với môi trường

Nhân rộng mô hình trường học xanh, hình thành thế hệ công dân có trách nhiệm với môi trường

“Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển

“Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển

Ninh Bình thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa, phát triển du lịch xanh

Ninh Bình thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa, phát triển du lịch xanh

Từ 1/6, dùng xăng E10 toàn quốc: Doanh nghiệp xe phải rà soát tương thích

Từ 1/6, dùng xăng E10 toàn quốc: Doanh nghiệp xe phải rà soát tương thích

Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

Cà Mau tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu

Cà Mau tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu

Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ