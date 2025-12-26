(TBTCO) - Chuyển đổi du lịch xanh được Đà Nẵng xác định là trụ cột phát triển đến năm 2045. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, từ giảm rác thải nhựa đến xây dựng bộ tiêu chí xanh, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch “Net Zero”.

Du lịch xanh được Đà Nẵng xác định là một trong ba trụ cột phát triển dài hạn, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố sinh thái, thông minh và đáng sống. Thay vì các cam kết chung, Thành phố lựa chọn cách tiếp cận từ những việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp và ngành du lịch.

Đà Nẵng thúc đẩy du lịch xanh, hướng tới “Net Zero”. Ảnh minh họa

Trọng tâm trước mắt là giảm rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa dùng một lần - nguồn phát thải gián tiếp lớn trong hoạt động du lịch. Thành phố khuyến khích các cơ sở du lịch phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và từng bước giảm phát thải carbon trong vận hành.

Theo ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, thành phố đang xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch năm 2026, trong đó phát động phong trào “Khách sạn, nhà hàng không rác thải nhựa”, hạn chế nhựa dùng một lần và thúc đẩy các thực hành tiết kiệm tài nguyên trong toàn ngành.

Một điểm nhấn trong chiến lược du lịch “Net Zero” của Đà Nẵng là hoàn thiện khung chính sách và bộ tiêu chí du lịch xanh. Thành phố đang nghiên cứu đưa tiêu chí xanh vào xếp hạng cơ sở lưu trú nhằm tạo động lực cho doanh nghiệp chủ động chuyển đổi. Cùng với đó, nhãn hiệu “Du lịch xanh Đà Nẵng” được triển khai để ghi nhận và quảng bá các mô hình thân thiện với môi trường.

Hiện Đà Nẵng đang áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh cho các lĩnh vực như lưu trú, lữ hành, điểm tham quan, du lịch cộng đồng và dịch vụ ăn uống. Các tiêu chí này tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế, tạo sự thống nhất trong thực hành xanh và giúp doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận các chứng nhận bền vững.

Song song với hoàn thiện chính sách, thành phố tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế có chuẩn đào tạo và chứng nhận uy tín, từng bước hình thành đội ngũ nhân lực du lịch đủ năng lực triển khai chuyển đổi xanh một cách thực chất.

Trên thực tế, nhiều cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng đã chủ động áp dụng các giải pháp xanh như sử dụng năng lượng mặt trời, phân loại rác, loại bỏ nhựa dùng một lần. Theo đánh giá của doanh nghiệp, mô hình này không chỉ mang lại lợi ích môi trường mà còn giúp tăng lượng khách, cải thiện doanh thu và giảm chi phí vận hành.

Thời gian tới, ngành du lịch Đà Nẵng đang xây dựng Đề án “Phát triển du lịch xanh đến năm 2030”, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và tăng cường truyền thông. Giai đoạn 2026 - 2027, thành phố dự kiến ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh mới, tiệm cận chuẩn quốc tế và triển khai thí điểm đánh giá các cơ sở lưu trú, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch “Net Zero”./.