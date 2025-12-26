Phát triển công nghiệp xanh gắn với giảm phát thải và kinh tế tuần hoàn

(TBTCO) - Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 362/KH-UBND về công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh gắn với phát triển công nghiệp bền vững, giảm phát thải và bảo vệ hệ sinh thái đô thị.

Cụ thể, Kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành ngày 24/12/2025, xác định trọng tâm là nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về môi trường trong doanh nghiệp, hiện đại hóa công nghệ sản xuất và mở rộng áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn.

Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sản xuất được triển khai trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: TL

Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% doanh nghiệp ngành Công thương được tập huấn, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm và hiệu quả. Hà Nội cũng định hướng phát triển thêm 1 nhà máy điện rác, tăng tỷ lệ xử lý chất thải bằng công nghệ hiện đại gắn với kinh tế tuần hoàn; giảm phát thải nhựa và khuyến khích hình thành các chuỗi cung ứng sản phẩm thân thiện môi trường. Đáng chú ý, 100% khu và cụm công nghiệp đang hoạt động hoặc xây mới phải có trạm xử lý nước thải đạt chuẩn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là tăng cường tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản liên quan trong lĩnh vực sản xuất, thương mại. Doanh nghiệp được khuyến khích thay đổi thói quen sản xuất – tiêu dùng, ưu tiên sản phẩm xanh, có thể tái chế, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải khí nhà kính.

Theo Kế hoạch, thành phố định hướng phát triển công nghiệp xanh trên các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, sản xuất pin, năng lượng dự trữ, xử lý và tái chế chất thải, vật liệu xanh… xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá trị, từ thiết kế đến tái chế sản phẩm. Song song, Hà Nội khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đầu tư nghiên cứu, phát triển và áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm giá trị gia tăng từ sản xuất bền vững.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc sử dụng năng lượng mặt trời, gió và các nguồn năng lượng tái tạo khác, kết hợp áp dụng các giải pháp kiểm soát khí thải nhằm giảm CO₂ và các khí độc hại. Thành phố hướng tới giảm mức tiêu hao năng lượng trong các ngành công nghiệp, mở rộng chứng nhận công trình xanh và công trình sử dụng năng lượng hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ hình thành các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành hoặc hỗn hợp, đồng thời xây dựng cơ chế di dời các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm vào khu công nghiệp tập trung để kiểm soát rủi ro môi trường tốt hơn. Thành phố cũng thúc đẩy chuyển giao công nghệ sạch, tiết kiệm tài nguyên, từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Một nội dung quan trọng khác là chuẩn bị điều kiện pháp lý và hạ tầng để tham gia phát triển thị trường các-bon, đồng thời triển khai các giải pháp quản lý, giám sát phát thải trong sản xuất công nghiệp phù hợp với trình độ khoa học, công nghệ hiện nay./.