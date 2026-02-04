(TBTCO) - Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, TP Hà Nội tổ chức không gian quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu mang chủ đề “Tết Sum vầy” - nơi này được kỳ vọng trở thành điểm nhấn thương mại - văn hóa của Thủ đô trong dịp Tết cổ truyền.

Phân khu "Tết sum vầy" do TP. Hà Nội thực hiện có quy mô khoảng 9.500m², được thiết kế thành nhiều khu vực chuyên đề, bao gồm các không gian quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thương mại tiêu biểu của doanh nghiệp thành phố; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống; không gian trải nghiệm, giới thiệu quảng bá văn hoá Tết truyền thống.

Cách tổ chức không nặng về trưng bày, mà tạo sự hài hòa giữa hoạt động thương mại và trải nghiệm văn hóa đúng với tinh thần “Tết đến từ những điều quen thuộc”.

Tại phân khu, thành phố giới thiệu các nhóm sản phẩm thương mại tiêu biểu như thời trang, dệt may, da giày, thực phẩm chế biến, đồ uống, đồ gia dụng… phục vụ trực tiếp nhu cầu mua sắm Tết. Đáng chú ý hơn cả là khu vực trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống, nơi đây hội tụ những giá trị được chắt lọc qua nhiều thế hệ.

Những gian hàng mộc mạc với màu sắc trầm chủ đạo trưng bày từ đồ gỗ mỹ nghệ, mây tre đan, nón lá, tò he, đến các đặc sản ẩm thực ngày Tết, tạo nên một không gian vừa quen vừa mới. Ở đó, người xem không chỉ “mua” sản phẩm, mà còn “đọc” được câu chuyện về làng nghề, về bàn tay người thợ và về nếp sống của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Nghệ nhân Ưu tú Đỗ Văn Cường, làng nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ Thiết Úng (xã Thụy Lâm) trình diễn nghề tại Hội chợ Mùa Xuân. Ảnh: Ngọc Tiến.

Giá trị của phân khu “Tết sum vầy” không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn ở chính những con người mang nghề đến hội chợ. Họ là doanh nghiệp, là nghệ nhân, là những người lặng lẽ giữ nghề trong đời sống thường nhật và nay có dịp kể câu chuyện của mình với đông đảo công chúng.

Với các nghệ nhân làng nghề, hội chợ không chỉ là nơi bán sản phẩm, mà còn là không gian để nghề được “sống” trước mắt công chúng. Nghệ nhân Ưu tú Đỗ Văn Cường, làng nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ Thiết Úng (xã Thụy Lâm), chia sẻ rằng, anh tham gia hội chợ với vai trò trình diễn nghề truyền thống.

“Thông qua các sự kiện như thế này, công chung và du khách biết đến các làng nghề cũng như những người trực tiếp làm nghề như chúng tôi. Ngoài trình diễn, chúng tôi còn có cơ hội giới thiệu và bán sản phẩm, điều đó rất đáng quý”- ông Cường nói.

Thực tế, áp lực cạnh tranh từ sản phẩm sản xuất công nghiệp đang đặt nhiều làng nghề trước thách thức lớn. Tuy nhiên, như nghệ nhân Đỗ Văn Cường nhìn nhận, chính sự kiên trì làm thủ công, tập trung vào dòng sản phẩm đặc thù đã giúp nghề được duy trì. Hội chợ, vì thế, trở thành “đầu ra” quan trọng, giúp sản phẩm làng nghề tiếp cận người tiêu dùng một cách trực diện và chân thực hơn.

Gian hàng nón làng Chuông

Không chỉ muốn bán sản phẩm, tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, bà Tạ Thu Hương, nghệ nhân làng nghề nón Chuông, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Mây tre nón Thu Hương (xã Thanh Oai) còn mong truyền tải câu chuyện về “cách sống” của làng nón trước bão thị trường với mô hình gắn nghề với du lịch cộng đồng.

Không gian trải nghiệm tại gia đình bà đã đón nhiều đoàn khách trong và ngoài nước, từ học sinh, sinh viên đến du khách quốc tế. Việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân, theo bà đây là cơ hội để lan tỏa hơn nữa câu chuyện làng nghề, kết nối với các đối tác và đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại.

Đông đảo khách tham quan mua sắm tại gian trưng bày thủ công mỹ nghệ của Hà Nội.