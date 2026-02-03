Hà Nội ra mắt Sàn giao dịch công nghệ và Chợ chuyển đổi số

(TBTCO) - Chiều ngày 3/2, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, viện, trường, cộng đồng doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Liên kết quốc tế BVA chính thức ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) và Chợ Chuyển đổi số (DTMarket).

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Hà Nội trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, góp phần hình thành thị trường khoa học và công nghệ hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng kinh tế, thách thức lớn nhất hiện nay không còn nằm ở việc tạo ra công nghệ, mà nằm ở việc tổ chức thị trường để công nghệ đi vào cuộc sống và tạo ra giá trị thực.

Theo đó Sàn Giao dịch công nghệ được định hướng phát triển trở thành thiết chế trung tâm của thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, vừa là trung tâm dữ liệu công nghệ, vừa là tổ chức trung gian chuyên nghiệp trong định giá, môi giới, xúc tiến và thương mại hóa công nghệ. Sàn kết nối nghiên cứu - doanh nghiệp - nhà đầu tư - tổ chức tài chính - thị trường trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thủ đô.

Đặc biệt, HanoTex là sàn giao dịch công nghệ đầu tiên cả nước thực hiện theo hình thức hợp tác công - tư, thể hiện rõ quan điểm: Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp vận hành, thị trường quyết định.

Các đại biểu ấn nút ra mắt Sàn giao dịch công nghệ và Chợ chuyển đổi số.

Về Chợ Chuyển đổi số, thực tiễn cho thấy thị trường các giải pháp chuyển đổi số còn phân tán. Vì vậy, “Chợ Chuyển đổi số” được hình thành như một phân khu chuyên sâu trong cấu trúc của Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội, tập trung vào công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Điểm khác biệt cốt lõi là chuyển từ “chợ giải pháp” sang “chợ bài toán”. Nhu cầu được công bố công khai; giải pháp được thử nghiệm; hiệu quả được đo lường trước khi nhân rộng.

Đối với cơ quan nhà nước, đây là kênh chính thức để đặt bài toán và lựa chọn giải pháp. Đối với doanh nghiệp, đây là không gian thử nghiệm và mở rộng thị trường. Đối với Thành phố, đây là công cụ để chuẩn hóa và tích lũy năng lực chuyển đổi số.

Theo ông Cù Ngọc Trang, Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội và Chợ Chuyển đổi số được phát triển trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là các mô hình tại Singapore và Trung Quốc; đồng thời định hướng kết nối liên thông với các sàn trong nước, khu vực và quốc tế, vừa thúc đẩy xuất khẩu công nghệ và giải pháp chuyển đổi số, vừa tiếp nhận có chọn lọc công nghệ tiên tiến, đảm bảo yêu cầu an ninh và làm chủ công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định, Hà Nội xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trực tiếp của tăng trưởng, gắn chặt với mục tiêu GRDP năm 2026 từ 11% trở lên. Trong đó, phát triển kinh tế số là trọng tâm, là không gian tăng trưởng mới của Thủ đô.

"Việc ra mắt Chợ Chuyển đổi số và Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là một nền tảng giao dịch, mà là một thiết chế thị trường của kinh tế số, nơi kết nối trực tiếp nhu cầu chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân với các giải pháp công nghệ có khả năng tạo ra giá trị kinh tế thực tiễn" - ông Dũng nêu rõ.