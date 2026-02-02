(TBTCO) - Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 - một “bước chạy đà” hứa hẹn làm bùng nổ thị trường tiêu dùng trong nước, một “xung lực” mới khơi dậy khí thế hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, một “đòn bẩy” chiến lược khởi tạo sự phát triển bứt phá ngay từ đầu năm 2026.

Sáng ngày 2/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 02 - 13/2/2026 tại Nhà Triển lãm Kim Quy - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, với tổng diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời hơn 145.000 m², quy mô khoảng 3.000 gian hàng, dự kiến thu hút khoảng 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia do Bộ Công thương phối hợp với các bộ, địa phương phối hợp tổ chức thực hiện.

Tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí “06 nhất”

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - công trình của “thần tốc và táo bạo”, của “hiện đại và độc đáo” - một biểu tượng mới thể hiện rõ vị thế và tầm vóc của Thủ đô ngàn năm văn hiến anh hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Với hơn 3.000 gian hàng được chia thành 8 phân khu trên quy mô hoành tráng hơn 100 nghìn m2, Hội chợ đem đến “hành trình du xuân xuyên Việt” sống động, đa sắc màu cho người dân và du khách tới tham quan, mua sắm.

Kế thừa và phát huy “6 điểm nhất” của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, Hội chợ mùa Xuân lần này tiếp tục kiến tạo và định vị những giá trị đặc sắc riêng biệt:

Hội chợ của bản sắc và khát vọng vươn mình, nơi giao thoa kỳ diệu giữa văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại; nơi hội tụ nhiều chương trình, không gian văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm đặc sắc, độc đáo phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết; nơi tổng hợp sức mạnh, lan tỏa lợi ích của các bộ, ngành, địa phương cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.

Hội chợ hướng về nhân dân và vì một cộng đồng hưởng thụ chất lượng sản phẩm cao - nơi tổng hợp tinh hoa hàng hóa theo tiêu chí “6 nhất”: tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất. Là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và kiên quyết “tuyên chiến” trực tiếp với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hội chợ gắn kết những nhịp cầu giao thương – nơi dòng chảy thương mại, kinh doanh và tiêu dùng được khơi thông; nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối; nơi nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển mới được “đánh thức” và “mở khóa” thành công. Đây là diễn đàn để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thị trường, mở rộng hợp tác, đầu tư kinh doanh; trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; xây dựng mạng lưới cung ứng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ba kỳ vọng lớn

Với những giá trị cốt lõi nổi trội, để từng bước xây dựng và khẳng thương hiệu của Hội chợ mùa Xuân hằng năm là “điểm đến” tin cậy, “địa chỉ” uy tín của mọi người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, Thủ tướng đặt ra “3 kỳ vọng lớn” đối với hội chợ lần này.

Một là, điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế: Thành công của hội chợ không chỉ ở giá trị doanh thu mà phải ở cả giá trị hội tụ (sản phẩm, hàng hóa, thị trường, đối tác, khách hàng, cơ hội kinh doanh...), hội chợ phải trở thành sàn giao dịch thương mại hiện đại, tích hợp công nghệ số để nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối gần nhất, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất với khách hàng và thị trường quốc tế. Hội chợ phải trở thành nhịp cầu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam hòa quyện vào dòng chảy thương mại trong nước, khu vực và trên thế giới.

Hai là, nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt; quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt Nam: Hội chợ không chỉ là một sự kiện thương mại trưng bày sản phẩm thuần túy, mà phải là nơi phản ánh trình độ kinh tế, năng lực sản xuất, giá trị thương mại, dịch vụ của quốc gia; truyền đi tầm vóc, vị thế và “chắp cánh” thương hiệu Việt Nam bay cao, bay xa ra thế giới. Mỗi sản phẩm hàng hóa phải là một “đại sứ” văn hóa, mỗi gian hàng phải là một “không gian” di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định và phát triển.

Thứ ba, khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước: Hội chợ chính là động lực thắp sáng ngọn lửa lao động sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội; đồng thời tạo lập, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng; tạo đà, tạo lực, tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 02 con số trong những năm tới đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu ấn nút khai mạc hội chợ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thông tin, lan tỏa khí thế của mùa xuân và khát vọng vươn mình của dân tộc ngay từ chính Hội chợ này, từ sản phẩm, hàng tiêu dùng và văn hóa Việt Nam.

Chủ động đổi mới tư duy từ “trưng bày hàng hóa” sang “quảng bá giá trị” Việt Nam

Để Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 thực sự trở thành ngày hội tiêu dùng quốc gia, nơi tinh hoa “hàng hóa Việt Nam - bản sắc Việt Nam - trí tuệ Việt Nam” cùng hội tụ, hòa nhịp trong “bản giao hưởng” khai sắc xuân, đón chào một năm mới thịnh vượng, bắt đầu kỷ nguyên mới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất, ưu tiên nhất, để hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp. Coi hội chợ lần này là “bước đệm” chiến lược để chuẩn bị mô hình hội chợ quốc gia theo tiêu chuẩn quốc tế; đưa thương hiệu Hội chợ quốc tế của Việt Nam trở thành một “chỉ dấu” uy tín trên bản đồ thương mại khu vực và thế giới ngay trong năm 2026 này.

Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ động đổi mới tư duy từ “trưng bày hàng hóa” sang “quảng bá giá trị” Việt Nam; đẩy mạnh ứng dựng công nghệ số trong kết nối cung - cầu, quảng bá đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP… đưa thương hiệu Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

UBND TP. Hà Nội tập trung cao độ bảo đảm công tác an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, dịch vụ tiện ích ở mức cao nhất, chu đáo nhất, tận tâm nhất, để mỗi người dân khi đến Hội chợ được trải nghiệm mua sắm và tận hưởng không khí Tết an lành, văn minh, tràn đầy niềm vui và sự hứng khởi của nhân dân.

Các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân nêu cao tinh thần tiên phong, "đầu tàu" dẫn dắt sự phát triển bứt phá; tích cực, chủ động kết nối, tìm kiếm đối tác để tham gia sâu hơn, vững chắc hơn vào chuỗi cung ứng quốc gia và quốc tế. Từ đó minh chứng sản phẩm Việt Nam chinh phục thế giới không chỉ bằng chất lượng mà còn bằng bản sắc văn hóa, ý thức trách nhiệm và giá trị bền vững đối với cộng đồng quốc tế và Việt Nam.

Đối với các tổ chức, đối tác quốc tế, Thủ tướng bày tỏ sự mong muốn các bạn không chỉ là khách mời, mà là cầu nối, là đối tác tin cậy, là nhà thương thảo để đưa công nghệ nguồn, dòng vốn chất lượng cao và các xu hướng tiêu dùng bền vững của thế giới đến với Việt Nam và của Việt Nam ra thế giới một cách nhanh hơn, sâu rộng hơn, hiệu quả hơn và vượt trội hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đây là sự kiện tiếp nối những thành công rực rỡ của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” với quy mô và sức lan tỏa lớn chưa từng có; cùng nhiều sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa đặc sắc được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, trong đó có “siêu hội chợ quốc gia đầu tiên” - Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 hứa hẹn tiếp tục trở thành “điểm đến” giao thương, “không gian” xúc tiến thương mại, đầu tư chuyên nghiệp, quy mô lớn hàng đầu của quốc gia và là “nền tảng” hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực và quốc tế.