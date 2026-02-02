Gia hạn, giảm thuế, hỗ trợ hiệu quả cho tăng trưởng

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, Quốc hội và Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách tài khóa, đặc biệt các chính sách gia hạn, giảm thuế đã hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp có thêm nguồn lực phục hồi sản xuất kinh doanh, qua đó đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong gian đoạn mới.

Thêm nguồn lực để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong những năm qua, với tinh thần luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế, Quốc hội và Chính phủ ban hành các chính sách tài khóa hỗ trợ, bao gồm: giảm thuế giá trị gia tăng 2%; giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn; gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước; gia hạn thời hạn nộp một số loại thuế và tiền thuê đất...

Đánh giá về những tác động của các chính sách trên trong hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, bình quân giai đoạn 2021 - 2024, tổng số tiền thực hiện miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân đạt gần 200.000 tỷ đồng mỗi năm, chiếm khoảng 10% tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN). Năm 2025, dự kiến tổng mức hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp là hơn 230.000 tỷ đồng.

Các chính sách giảm thuế đã giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Đức Thanh

Trên thực tế, việc giảm thuế đã giúp tăng thu nhờ hiệu ứng mở rộng sản xuất, tăng tiêu dùng và tạo thêm việc làm. Chính sách gia hạn nộp thuế, phí và tiền thuê đất cũng đang phát huy tác dụng như một dạng “khoản vay không lãi suất”, giúp doanh nghiệp có thêm dòng tiền để đầu tư máy móc tự động hóa, tăng năng suất và giảm chi phí lao động. Trong bối cảnh lãi suất thương mại vẫn ở mức cao, với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chính sách gia hạn nộp thuế không chỉ giúp cải thiện thanh khoản mà còn đóng vai trò như nguồn tín dụng ổn định từ Nhà nước. Việc thực hiện các giải pháp này vừa hướng tới cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

Còn theo TS. Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, chính sách tài khóa mà Quốc hội, Chính phủ đưa ra nhằm mục đích gia hạn, miễn giảm thuế, phí, đặc biệt là giãn thời gian nộp thuế cho các doanh nghiệp là công cụ hiệu quả trong thời gian qua, bởi doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực lớn về tài chính.

Các chính sách giảm thuế đã giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tài chính, có thêm nguồn lực để đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu kích cầu tiêu dùng, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi kinh tế.

Đồng thời, khi được giảm thuế, doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước, mà còn nâng cao năng lực xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp đã tranh thủ chính sách này để mở rộng quy mô, tạo ra nhiều việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế.

Xác định chính sách tài khóa là trụ cột chủ lực

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP là từ mức 10% trở lên trong năm 2026 và các năm tiếp theo, TS. Mạc Quốc Anh cho rằng, bên cạnh các chính sách gia hạn, giảm thuế, cần phải áp dụng đồng bộ các giải pháp như tăng cường tín dụng cho các chương trình tín dụng ưu đãi, đặc biệt là cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến thương mại; cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các doanh nghiệp trong việc tham gia các hội chợ quốc tế, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến xuất khẩu.

Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý và sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các rào cản pháp lý và thủ tục không cần thiết để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Bên cạnh đó, áp dụng các biện pháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất xanh, bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tái tạo.

Tiếp tục phối hợp đồng bộ giữa các chính sách tài khóa với các chính sách khác để tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và hiệu quả.

Theo TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, Ủy viên Hội đồng tư vấn Chính sách của Thủ tướng, để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, cần xác định chính sách tài khóa là trụ cột chủ lực, chính sách tiền tệ đóng vai trò hỗ trợ. Trọng tâm là kích cầu đầu tư và tiêu dùng, giữ vững mặt trận xuất khẩu truyền thống, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ và khai thác hiệu quả hơn các động lực tăng trưởng mới.

Đi cùng với đó là việc triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính cấu trúc, như: nâng hạng thị trường chứng khoán theo đúng lộ trình; vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng; thành lập thị trường carbon; xây dựng trung tâm giao dịch bất động sản; nâng cấp thị trường giao dịch hàng hóa. Đồng thời, cần chú trọng bình ổn các thị trường then chốt như nhà đất, tỷ giá và vàng để hạn chế rủi ro lan truyền.

TS. Cấn Văn Lực cho rằng, việc kiên định ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là yêu cầu xuyên suốt. Chính sách tài khóa và tiền tệ cần được phối hợp nhịp nhàng, kiểm soát lạm phát trong giới hạn cho phép, đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao nội lực, tăng tính tự chủ, tự lực và tự cường.

Trong đó, yếu tố quyết định nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Cần quyết tâm và kiên định triển khai thành công các nghị quyết, chính sách chiến lược; bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đồng thời kịp thời tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Đây chính là nền tảng quan trọng để kinh tế Việt Nam vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội và hướng tới tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.