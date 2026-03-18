Thuế tỉnh Tây Ninh quyết liệt triển khai 15 ngày cao điểm đồng hành người nộp thuế

(TBTCO) - Nhằm kịp thời phổ biến những điểm mới cốt lõi của Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC, Thuế tỉnh Tây Ninh đã chính thức phát động chiến dịch 15 ngày cao điểm. Đây là nỗ lực trọng tâm nhằm đồng hành, tháo gỡ khó khăn và nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế cho cộng đồng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên toàn địa bàn tỉnh.

Một trục đường chính trên địa bàn phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Kỳ Phương

Trọng tâm tuyên truyền về những "nút thắt" pháp lý mới

Thuế tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 1147/KH-TNI cụ thể hóa các chỉ đạo từ Cục Thuế tại Công văn số 1393/CT-PC ngày 10/3/2026. Chiến dịch này không chỉ là một đợt tuyên truyền đơn thuần mà còn là đợt tổng lực hỗ trợ người nộp thuế (NNT) trong bối cảnh các quy định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) và cá nhân kinh doanh (CNKD) có nhiều thay đổi quan trọng.

Mục tiêu cốt lõi của kế hoạch được xác định rõ ràng: giúp NNT hiểu đúng, thực hiện đúng và tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế. Qua đó, cơ quan Thuế mong muốn tạo sự đồng thuận cao, hướng dẫn NNT thực hiện đúng các quy định về hóa đơn điện tử, kê khai doanh thu và nộp thuế kịp thời. Đồng thời, đợt cao điểm này cũng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tối đa các hành vi gian lận như che giấu doanh thu hay sử dụng tài khoản không đăng ký.

Theo thuế tỉnh Tây Ninh, chiến dịch tập trung phổ biến các nội dung mới nhất tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC. Trong 15 ngày này, Thuế tỉnh Tây Ninh sẽ tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn mà HKD, CNKD thường gặp phải gồm:

Quyền và nghĩa vụ thuế được hệ thống hóa lại các quy định hiện hành để NNT nắm vững vị thế pháp lý của mình. Quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Thời hạn khai thuế, đặc biệt lưu ý thời hạn khai thuế tháng 1, 2, 3 năm 2026 đối với các đối tượng khai thuế theo tháng.

Đối với quản lý tồn kho và tài sản sẽ dựa theo quy định mới về lập bảng kê hàng tồn kho, máy móc thiết bị đối với HKD, CNKD có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến trên 3 tỷ đồng lựa chọn phương pháp thu nhập tính thuế. Thời hạn nộp bảng kê này chậm nhất cùng hồ sơ khai thuế quý I/2026 hoặc ngày 20/4/2026 tùy phương pháp khai.

Thêm vào đó, cơ quan thuế thực hiện tuyên truyền về việc quản lý doanh thu qua tài khoản thanh toán và trách nhiệm cung cấp thông tin của NNT để minh bạch dòng tiền.

Giao nhiệm vụ cụ thể, nâng cao trách nhiệm quản lý

Để chiến dịch lan tỏa sâu rộng, Thuế tỉnh Tây Ninh triển khai đồng bộ nhiều hình thức tiếp cận. Trong đó, kênh tuyên truyền đại chúng sẽ được cơ quan Thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình địa phương để đưa thông tin đến tận vùng sâu, vùng xa. Các nền tảng mạng xã hội như Fanpage, Zalo và Trang thông tin điện tử của ngành Thuế cũng được tận dụng tối đa để đăng tải thông tin.

Song song đó, hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp trực tuyến, Thuế tỉnh Tây Ninh xác định, một trong những điểm nhấn là việc tổ chức đường dây nóng hỗ trợ 24/7 và các bộ phận hỗ trợ trực tiếp. NNT sẽ được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, giúp việc kê khai và nộp thuế có thể thực hiện ngay trên điện thoại thông minh.

Ngoài ra, cơ quan Thuế sẽ tiến hành xây dựng và phát hành các sản phẩm infographic, video ngắn, tờ rơi với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Bên cạnh đó, cẩm nang "Hỏi - Đáp thường gặp" cũng được hoàn thiện để NNT có thể tự tra cứu nhanh chóng.

Để chiến dịch 15 ngày đạt được sự thành công, Thuế tỉnh Tây Ninh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban và Thuế cơ sở.

Theo đó, Phòng Thuế cá nhân, Hộ kinh doanh và thu khác giữ vai trò "nhạc trưởng" trong việc tổng hợp khó khăn, biên tập cẩm nang và đôn đốc tình hình triển khai toàn tỉnh. Phòng Quản trị dữ liệu và Quản lý rủi ro phải chịu trách nhiệm về kỹ thuật, hướng dẫn nộp thuế điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Văn phòng và Phòng Nghiệp vụ sẽ tập trung kích hoạt đường dây nóng, phối hợp báo chí và thiết kế các sản phẩm truyền thông trực quan .

Các Thuế cơ sở được xác định là lực lượng tiếp cận trực tiếp với NNT tại địa bàn. Các đơn vị này có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức hội nghị đối thoại và duy trì các tổ hỗ trợ tại khu vực kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại.

Chiến dịch diễn ra trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 10/3/2026 và kết thúc giai đoạn cao điểm vào ngày 24/3/2026. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ sẽ không dừng lại ở đó. Sau ngày 24/3/2026, các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tuyên truyền theo các kế hoạch dài hạn đã ban hành từ đầu năm 2026.

Để đảm bảo tính hiệu quả, Thuế tỉnh yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo kết quả hàng ngày. Báo cáo cuối cùng phải được gửi về trước ngày 24/3/2026, bao gồm đầy đủ số lượng NNT được hỗ trợ, hiệu quả đạt được cũng như các kiến nghị để cải thiện công tác tuyên truyền trong tương lai./.