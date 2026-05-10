Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay dao động quanh mức 4.715 USD/ounce, tương đương khoảng 149,9 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí). So với vàng miếng trong nước, giá thế giới hiện thấp hơn khoảng 17,6 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng quốc tế trong tuần qua ghi nhận diễn biến biến động mạnh theo từng giai đoạn. Ngay đầu tuần, giá vàng chịu áp lực điều chỉnh khi lo ngại lạm phát liên quan đến giá dầu cùng xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu làm suy giảm sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Tuy nhiên, đà giảm dần thu hẹp khi căng thẳng quanh eo biển Hormuz không leo thang thêm, giúp thị trường tìm được vùng cân bằng. Sang nửa cuối tuần, kim loại quý phục hồi rõ nét và vượt trở lại mốc 4.700 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và kỳ vọng rủi ro địa chính trị dịu bớt.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý tích cực đang quay trở lại trên thị trường khi cả giới phân tích Phố Wall lẫn nhà đầu tư cá nhân đều nghiêng về khả năng giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex nhận định, vàng đã giữ vững vùng hỗ trợ quanh 4.500 USD/ounce trong đầu tuần và nhanh chóng thu hút lực mua trở lại khi giá dầu giảm, lợi suất trái phiếu đi xuống và đồng USD suy yếu. Theo ông, mức phục hồi hiện tại tương đương khoảng 61,8% nhịp giảm kể từ đỉnh gần 4.890 USD/ounce thiết lập ngày 17/4.

Marc Chandler cũng cho biết dữ liệu dự trữ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho thấy cơ quan này đã gia tăng mua vàng trong giai đoạn giá điều chỉnh tháng trước, qua đó hỗ trợ thêm cho xu hướng tăng. Mốc 4.850 USD/ounce được xem là mục tiêu gần nhất của thị trường.

Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich - Chuyên gia phân tích cao cấp tại FxPro cho rằng, xu hướng tăng của vàng đang được củng cố khi thị trường đón nhận các tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Theo đánh giá của ông, đà tăng từ vùng đáy gần đây đã bù đắp hoàn toàn mức giảm của hai tuần trước đó. Dù vậy, vàng vẫn cần vượt và duy trì ổn định trên ngưỡng 4.860 USD/ounce để xác nhận phá vỡ xu hướng giảm trước đó. Với các tín hiệu hiện tại, chuyên gia này cho rằng giá vàng hoàn toàn có khả năng tiến sát, thậm chí vượt mốc 4.900 USD/ounce trong tuần tới.

Các chuyên gia cũng lưu ý, trong ngắn hạn, giá vàng thế giới có thể tiếp tục biến động giằng co khi chịu tác động đồng thời từ dữ liệu kinh tế Mỹ, kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến địa chính trị toàn cầu.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy xu hướng lạc quan đang chiếm ưu thế trên thị trường vàng. Trong số 11 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát, có 64% dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, chỉ 9% nhận định giảm và 27% cho rằng thị trường sẽ đi ngang. Với nhóm nhà đầu tư cá nhân, khảo sát trực tuyến trên 153 người tham gia cho thấy 69% kỳ vọng giá vàng tăng, 18% dự báo giảm và 13% nhận định giá sẽ dao động trong biên độ hẹp.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 9/5, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý đồng loạt giữ nguyên giá mua vào - bán ra so với phiên trước, phổ biến quanh ngưỡng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn khi nhiều doanh nghiệp không điều chỉnh giá niêm yết. DOJI và Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giao dịch quanh mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, trong khi Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý duy trì mức giá 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng. PNJ cũng giữ nguyên giá giao dịch so với phiên trước ở mức 164,3 - 167,3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục niêm yết quanh ngưỡng 164,5 - 167,4 triệu đồng/lượng.