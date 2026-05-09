Xã hội

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Bảo Sơn 2026 nâng mức thưởng lên 140.000 USD/giải

17:08 | 09/05/2026
(TBTCO) - Năm 2026, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn sẽ tăng mức tiền thưởng lên 140.000 USD (tương đương hơn 3,6 tỷ đồng) cho mỗi công trình đoạt giải, hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
aa

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026 đã chính thức được phát động, với chủ đề “Trí tuệ Việt - Bứt phá vì tương lai bền vững”, nhằm tìm kiểm và tôn vinh những công trình khoa học xuất sắc, có giá trị khoa học thực tiền cao, đã được ứng dụng hiệu quả, đóng góp nổi bật vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có tiền thân từ Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn (2010), Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn là một trong những giải thưởng uy tín tại Việt Nam dành cho các công trình nghiên cứu, sáng tạo về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y - dược, khoa học nông nghiệp có giá trị nối bật.

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Bảo Sơn 2026 nâng mức thưởng lên 140.000 USD/giải
Phát động Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026. Ảnh: LV

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra yêu cầu mới, động lực mới và không gian phát triển mới cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong dòng chảy đó, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn thể hiện khát vọng đồng hành cùng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và những người lao động sáng tạo trên cả nước trong hành trình kiến tạo tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa các giá trị nhân văn vì cộng đồng.

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng, điểm nổi bật của giải thưởng là các kết quả nghiên cứu phải đóng góp nổi bật vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam, phát triển bền vững, thịnh vượng.

Năm 2026, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn xét trao thưởng cho 5 lĩnh vực: ﻿﻿﻿Khoa học tự nhiên; ﻿﻿﻿Khoa học xã hội, khoa học nhân văn; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y - dược; ﻿﻿﻿Khoa học nông nghiệp.

Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng giải thưởng, với mức thưởng 140.000 USD/giải, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn đang là giải có quy mô tiền thưởng lớn nhất dành cho các công trình khoa học được ứng dụng, triển khai tại Việt Nam./.

Năm 2024, đã có 4 công trình tiêu biểu thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ - kỹ thuật, khoa học sức khỏe, văn học và nghệ thuật đã được vinh danh. Trong đó, lần đầu giải thưởng trao giải cho người nước ngoài - công trình Lịch sử chính sách dân tộc của những người Cộng sản Việt Nam - thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của GS.TS Furuta Motoo - Hiệu trưởng Trường đại học Việt - Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026 từ 15/8 đến 30/12/2026 2026, Thẩm định và chấm giải: 5/1 - 15/4/2027
Hà My
Từ khóa:
khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo Nghị quyết 57-NQ/TW Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn

Bài liên quan

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki

Việt Nam - Hàn Quốc định hình hợp tác thế hệ mới trong các lĩnh vực then chốt

Việt Nam - Hàn Quốc định hình hợp tác thế hệ mới trong các lĩnh vực then chốt

Dành cho bạn

Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế Singapore - Việt Nam

Tăng cường quan hệ đối tác kinh tế Singapore - Việt Nam

Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ

Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ

Đề xuất quy định về Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

Đề xuất quy định về Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

Infographics: 4 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 125.556 tỷ đồng

Infographics: 4 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 125.556 tỷ đồng

Chi trả quyền lợi bảo hiểm: Thước đo thật sự của niềm tin trong ngành bảo hiểm nhân thọ

Chi trả quyền lợi bảo hiểm: Thước đo thật sự của niềm tin trong ngành bảo hiểm nhân thọ

Đà Nẵng cần cơ chế mạnh để hút đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế

Đà Nẵng cần cơ chế mạnh để hút đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế

Đọc thêm

Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

Xây dựng dữ liệu vùng trồng: “Tấm vé thông hành” để nông, lâm sản Việt vào EU

(TBTCO) - Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đang tạo ra sức ép chưa từng có đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su, gỗ hay hồ tiêu. Khi yêu cầu truy xuất nguồn gốc được siết chặt đến từng lô đất sản xuất, bài toán xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện sống còn để duy trì thị phần tại thị trường EU.
Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

(TBTCO) - Trước thông tin “Hà Nội cấm toàn bộ xe máy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ ngày 1/7/2026”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định thành phố không áp dụng biện pháp cấm tuyệt đối 24/7 ngay từ thời điểm này, mà triển khai theo lộ trình thận trọng, có đánh giá tác động và chuẩn bị hạ tầng đồng bộ.
Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

(TBTCO) - Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 20/9 tại nhiều không gian văn hóa đặc sắc của Thủ đô, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa nổi bật, kết nối chiều sâu nghìn năm văn hiến với tinh thần sáng tạo đương đại.
Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

(TBTCO) - Lai Châu đang đẩy mạnh chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.
Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

(TBTCO) - Trước thời điểm 1/7/2026, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng có thể hết hiệu lực theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, phối hợp hỗ trợ người hưởng lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ, không để gián đoạn việc chi trả.
Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
Vợ sinh con, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

Vợ sinh con, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

(TBTCO) - Một lao động tự do tại Bắc Ninh đã trở thành lao động nam đầu tiên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhận trợ cấp thai sản khi vợ sinh con, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đang thu hút sự quan tâm của nhiều lao động tự do.
Hỗ trợ phục hồi sinh kế, nhà ở cho người dân Thái Nguyên sau bão lũ

Hỗ trợ phục hồi sinh kế, nhà ở cho người dân Thái Nguyên sau bão lũ

(TBTCO) - Bảy tháng sau khi các cơn bão Matmo và Bualoi đổ bộ vào Việt Nam, các cộng đồng đang từng bước phục hồi với tinh thần kiên cường và quyết tâm, trong đó có tỉnh Thái Nguyên.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế TP. Huế thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng

Thuế TP. Huế thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng

V-Green hợp tác với Viettel bắc ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

V-Green hợp tác với Viettel bắc ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện

Người phụ nữ vỡ lách và gãy 5 xương sườn do tai nạn vượt cửa tử

Người phụ nữ vỡ lách và gãy 5 xương sườn do tai nạn vượt cửa tử

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Bảo Sơn 2026 nâng mức thưởng lên 140.000 USD/giải

Giải thưởng Khoa học Công nghệ Bảo Sơn 2026 nâng mức thưởng lên 140.000 USD/giải

Thuế tỉnh Lào Cai thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt 44% dự toán

Thuế tỉnh Lào Cai thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt 44% dự toán

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, mở rộng không gian hợp tác với Nam Á

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử, mở rộng không gian hợp tác với Nam Á

Hải quan lưu ý doanh nghiệp, 3 đợt tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

Hải quan lưu ý doanh nghiệp, 3 đợt tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

Chứng khoán tuần mới (11 - 15/5): Thị trường ở vùng đỉnh lịch sử, chờ đợi biến số địa chính trị

Chứng khoán tuần mới (11 - 15/5): Thị trường ở vùng đỉnh lịch sử, chờ đợi biến số địa chính trị

Đổi mới ở tuổi 40: Định hình quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam - Indonesia

Đổi mới ở tuổi 40: Định hình quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam - Indonesia

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan phát lệnh khẩn siết hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Ngày 8/5: Giá bạc vượt đỉnh?

Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng