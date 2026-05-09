Giải thưởng Khoa học Công nghệ Bảo Sơn 2026 nâng mức thưởng lên 140.000 USD/giải

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn năm 2026 đã chính thức được phát động, với chủ đề “Trí tuệ Việt - Bứt phá vì tương lai bền vững”, nhằm tìm kiểm và tôn vinh những công trình khoa học xuất sắc, có giá trị khoa học thực tiền cao, đã được ứng dụng hiệu quả, đóng góp nổi bật vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có tiền thân từ Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn (2010), Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn là một trong những giải thưởng uy tín tại Việt Nam dành cho các công trình nghiên cứu, sáng tạo về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y - dược, khoa học nông nghiệp có giá trị nối bật.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra yêu cầu mới, động lực mới và không gian phát triển mới cho các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong dòng chảy đó, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn thể hiện khát vọng đồng hành cùng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và những người lao động sáng tạo trên cả nước trong hành trình kiến tạo tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa các giá trị nhân văn vì cộng đồng.

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng, điểm nổi bật của giải thưởng là các kết quả nghiên cứu phải đóng góp nổi bật vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam, phát triển bền vững, thịnh vượng.

Năm 2026, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn xét trao thưởng cho 5 lĩnh vực: ﻿﻿﻿Khoa học tự nhiên; ﻿﻿﻿Khoa học xã hội, khoa học nhân văn; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y - dược; ﻿﻿﻿Khoa học nông nghiệp.

Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng giải thưởng, với mức thưởng 140.000 USD/giải, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Bảo Sơn đang là giải có quy mô tiền thưởng lớn nhất dành cho các công trình khoa học được ứng dụng, triển khai tại Việt Nam./.