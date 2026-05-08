Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ ngày 1/7 tới, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo khung giờ, tương tự mô hình đang áp dụng cho không gian phố đi bộ cuối tuần.

“Thành phố rất thận trọng, không muốn ảnh hưởng đến đời sống người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế. Việc mở rộng phạm vi hạn chế sẽ được tính toán trên cơ sở bảo đảm hạ tầng giao thông, phương tiện công cộng và các điều kiện hỗ trợ chuyển đổi” - đại diện Sở cho biết.

Theo Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1” dự kiến được HĐND TP. Hà Nội xem xét vào ngày 11/5, giai đoạn đầu sẽ thí điểm tại khu vực Hoàn Kiếm từ ngày 1/7 đến hết năm 2026.

Trong đó, vùng lõi rộng khoảng 0,5 km2 bao quanh các tuyến phố như Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây và Nguyễn Hữu Huân, với khoảng 20.000 cư dân sinh sống. Vùng đệm rộng khoảng 1,65 km2 bao quanh khu phố cổ.

Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7. Ảnh: Đức Thanh

Theo dự thảo, từ ngày 1/7/2026, xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng hoạt động kinh doanh qua ứng dụng công nghệ sẽ không được lưu thông trong vùng phát thải thấp. Đối với xe máy xăng cá nhân, thành phố chưa cấm hoàn toàn mà áp dụng lộ trình hạn chế theo khung giờ.

Cụ thể, trong giai đoạn đầu, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ bị hạn chế lưu thông từ 18h thứ Sáu đến 24h cùng ngày và từ 6h đến 24h vào thứ Bảy, Chủ nhật.

Song song với đó, người dân trong khu vực thí điểm sẽ thực hiện đăng ký trực tuyến với chính quyền địa phương về kế hoạch chuyển đổi phương tiện sang xe thân thiện môi trường trong thời gian từ 1/7 đến 1/10/2026.

Đại diện cơ quan chức năng nhấn mạnh, thông tin cho rằng “Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp” là chưa phản ánh đầy đủ bản chất của đề án. Thành phố không cấm toàn bộ ngay lập tức, nhưng đã bắt đầu áp dụng lộ trình hạn chế đối với phương tiện phát thải cao theo từng nhóm đối tượng và từng khung thời gian cụ thể.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội nghiên cứu triển khai mô hình vùng phát thải thấp nên việc thực hiện sẽ được tiến hành từng bước, có kiểm soát và đánh giá kỹ tác động đến giao thông, sinh kế người dân, hoạt động kinh doanh và môi trường đô thị.

Theo thành phố, mục tiêu của chính sách không phải tạo ra sự thay đổi đột ngột mà hướng tới quá trình chuyển đổi hợp lý sang giao thông xanh. Hà Nội sẽ đồng thời chuẩn bị các điều kiện về giao thông công cộng, hạ tầng sạc điện, kiểm định khí thải, hệ thống giám sát và cơ chế hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện.

Sau giai đoạn thí điểm, thành phố sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế để điều chỉnh và từng bước mở rộng phạm vi áp dụng phù hợp với điều kiện phát triển đô thị và nhu cầu đi lại của người dân./.