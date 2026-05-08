Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

23:39 | 08/05/2026
(TBTCO) - Trước thông tin “Hà Nội cấm toàn bộ xe máy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ ngày 1/7/2026”, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định thành phố không áp dụng biện pháp cấm tuyệt đối 24/7 ngay từ thời điểm này, mà triển khai theo lộ trình thận trọng, có đánh giá tác động và chuẩn bị hạ tầng đồng bộ.
Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, từ ngày 1/7 tới, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo khung giờ, tương tự mô hình đang áp dụng cho không gian phố đi bộ cuối tuần.

“Thành phố rất thận trọng, không muốn ảnh hưởng đến đời sống người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế. Việc mở rộng phạm vi hạn chế sẽ được tính toán trên cơ sở bảo đảm hạ tầng giao thông, phương tiện công cộng và các điều kiện hỗ trợ chuyển đổi” - đại diện Sở cho biết.

Theo Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1” dự kiến được HĐND TP. Hà Nội xem xét vào ngày 11/5, giai đoạn đầu sẽ thí điểm tại khu vực Hoàn Kiếm từ ngày 1/7 đến hết năm 2026.

Trong đó, vùng lõi rộng khoảng 0,5 km2 bao quanh các tuyến phố như Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây và Nguyễn Hữu Huân, với khoảng 20.000 cư dân sinh sống. Vùng đệm rộng khoảng 1,65 km2 bao quanh khu phố cổ.

Hà Nội lên tiếng về thông tin cấm toàn bộ xe xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7. Ảnh: Đức Thanh

Theo dự thảo, từ ngày 1/7/2026, xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng hoạt động kinh doanh qua ứng dụng công nghệ sẽ không được lưu thông trong vùng phát thải thấp. Đối với xe máy xăng cá nhân, thành phố chưa cấm hoàn toàn mà áp dụng lộ trình hạn chế theo khung giờ.

Cụ thể, trong giai đoạn đầu, xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sẽ bị hạn chế lưu thông từ 18h thứ Sáu đến 24h cùng ngày và từ 6h đến 24h vào thứ Bảy, Chủ nhật.

Song song với đó, người dân trong khu vực thí điểm sẽ thực hiện đăng ký trực tuyến với chính quyền địa phương về kế hoạch chuyển đổi phương tiện sang xe thân thiện môi trường trong thời gian từ 1/7 đến 1/10/2026.

Đại diện cơ quan chức năng nhấn mạnh, thông tin cho rằng “Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp” là chưa phản ánh đầy đủ bản chất của đề án. Thành phố không cấm toàn bộ ngay lập tức, nhưng đã bắt đầu áp dụng lộ trình hạn chế đối với phương tiện phát thải cao theo từng nhóm đối tượng và từng khung thời gian cụ thể.

Đây là lần đầu tiên Hà Nội nghiên cứu triển khai mô hình vùng phát thải thấp nên việc thực hiện sẽ được tiến hành từng bước, có kiểm soát và đánh giá kỹ tác động đến giao thông, sinh kế người dân, hoạt động kinh doanh và môi trường đô thị.

Theo thành phố, mục tiêu của chính sách không phải tạo ra sự thay đổi đột ngột mà hướng tới quá trình chuyển đổi hợp lý sang giao thông xanh. Hà Nội sẽ đồng thời chuẩn bị các điều kiện về giao thông công cộng, hạ tầng sạc điện, kiểm định khí thải, hệ thống giám sát và cơ chế hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện.

Sau giai đoạn thí điểm, thành phố sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế để điều chỉnh và từng bước mở rộng phạm vi áp dụng phù hợp với điều kiện phát triển đô thị và nhu cầu đi lại của người dân./.

(TBTCO) - Lai Châu đang đẩy mạnh chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.
(TBTCO) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) ngày 8/5 cho biết, GIZ và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác phát triển dự án thí điểm công nghệ Chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng (PtL) tại Việt Nam.
(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 394/NQ-CP, Lạng Sơn không chỉ dừng ở phát động phong trào mà hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong hành vi xã hội, với các chỉ tiêu cao về phân loại rác, thu gom, xử lý và giảm chôn lấp. Trọng tâm là đưa bảo vệ môi trường trở thành thói quen thường nhật của cộng đồng.
Nửa đầu năm 2026, Lạng Sơn triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, từ siết quản lý đất ngập nước, kiểm soát chặt dữ liệu quan trắc đến hoàn thiện hành lang pháp lý và phát động phong trào toàn dân. Cách tiếp cận đồng bộ đang từng bước nâng cao hiệu lực quản lý, hướng tới phát triển bền vững.
(TBTCO) - Việt Nam có khoảng 11,8 triệu ha đất bị suy thoái, gần 1/3 diện tích tự nhiên, trong đó 1,2 triệu ha ở mức nghiêm trọng. Đáng lo ngại, gần 40% đất nông nghiệp (khoảng 5 triệu ha) và thêm 5 triệu ha đất lâm nghiệp đang xuống cấp, cho thấy mức độ suy thoái cao, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và phát triển bền vững.
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết năm 2025, cả nước đã có 74,23% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn, trong đó 54,92% sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và 19,31% sử dụng nước từ cấp nước hộ gia đình.
