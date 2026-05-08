Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Theo công bố của UBND TP. Hà Nội, Festival do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì tổ chức, quy tụ chuỗi hoạt động nghệ thuật, trình diễn, trải nghiệm và tương tác sáng tạo tại các địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Làng gốm Bát Tràng.

Không chỉ là lễ hội văn hóa thường niên, Festival năm nay được định vị như một hành trình nghệ thuật nơi di sản được “đánh thức” bằng công nghệ, sáng tạo và sự tham gia của cộng đồng. Hà Nội kỳ vọng biến các giá trị truyền thống thành nguồn lực phát triển mới, đưa di sản hòa vào nhịp sống hiện đại thay vì chỉ tồn tại như những ký ức tĩnh lặng.

Điểm nhấn của Festival là lễ khai mạc tối 11/9 tại Hoàng thành Thăng Long với đại cảnh nghệ thuật kết hợp trình diễn truyền thống và công nghệ hiện đại, tái hiện dòng chảy lịch sử - văn hóa Thăng Long qua ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2025 có hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Ảnh: TL

Tiếp đó, chương trình âm nhạc đương đại ngày 12/9 sẽ mang đến sự giao thoa giữa cảm hứng di sản và hơi thở nghệ thuật mới, hướng tới kết nối văn hóa truyền thống với giới trẻ. Không gian giao lưu sáng tạo ngày 13/9 cũng mở ra cơ hội gặp gỡ giữa nghệ sĩ trong nước và quốc tế, thúc đẩy đối thoại nghệ thuật xuyên biên giới.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là đêm thời trang “Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi” tổ chức tối 18/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi hình ảnh Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, kết hợp thời trang, ánh sáng và nghệ thuật thị giác.

Đặc biệt, chương trình trình diễn “Thanh âm Gốm” ngày 19/9 tại làng gốm Bát Tràng được kỳ vọng tạo dấu ấn riêng khi khai thác âm thanh của đất, lửa và gốm như chất liệu nghệ thuật độc đáo, mở ra cách tiếp cận mới với nghề thủ công truyền thống.

Song song với đó, chuỗi triển lãm, trưng bày, trình diễn tương tác tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội sẽ mở rộng không gian trải nghiệm di sản cho công chúng và du khách.

Một điểm nhấn khác là vở diễn “Thăng Long Ngự Yến” dự kiến tổ chức ngày 10/10 tại Hoàng thành Thăng Long, kết hợp nghệ thuật trình diễn với ẩm thực cung đình, mang đến trải nghiệm đa giác quan về văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức, Festival hướng tới xây dựng một không gian văn hóa mở, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành, qua đó lan tỏa hình ảnh Hà Nội không chỉ là thành phố di sản mà còn là đô thị sáng tạo, năng động trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 được kỳ vọng tiếp tục trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu của Thủ đô, góp phần định hình thương hiệu Hà Nội văn hiến, sáng tạo và giàu sức sống trong dòng chảy phát triển mới./.