Hỗ trợ phục hồi sinh kế, nhà ở cho người dân Thái Nguyên sau bão lũ

Đoàn công tác gồm Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Việt Nam (VDDMA) thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam vừa đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng để trực tiếp chứng kiến cách người dân đang tái thiết cuộc sống và tăng cường năng lực ứng phó với các cú sốc trong tương lai, với sự hỗ trợ từ viện trợ nhân đạo và các hoạt động phục hồi sớm.

Vào tháng 10/2025, các cơn bão Matmo và Bualoi đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng tại khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam, làm ngập hơn 200.000 ngôi nhà tại tỉnh Thái Nguyên và gây ảnh hưởng đến các hộ nghèo và dễ bị tổn thương sinh sống dọc theo sông. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 4.295,6 tỷ đồng.

Chính phủ Australia đã nhanh chóng đáp ứng đề nghị hỗ trợ của Việt Nam, cung cấp nguồn tài chính để UNDP triển khai một dự án tại tỉnh Thái Nguyên, tập trung vào việc khôi phục sinh kế và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng. Dự án ưu tiên hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương nhất, bao gồm các hộ nghèo và cận nghèo, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các cộng đồng phải di dời.

Khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hoàng Thị Liên tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: ĐSQ Australia

Ngày 6/5/2026, đoàn công tác đã thăm xã Đồng Hỷ, chứng kiến lễ bàn giao tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp, lễ khởi công xây dựng nhà ở chống chịu thiên tai, và các hoạt động hỗ trợ cho một hợp tác xã địa phương, qua đó thể hiện cam kết chung đối với quá trình phục hồi bao trùm và bền vững, đặc biệt chú trọng đến phụ nữ.

Tại xã Đồng Hỷ, lễ khởi công xây dựng ngôi nhà mới cho bà Hoàng Thị Liên, một trong những đối tượng thụ hưởng dễ bị tổn thương nhất, đã được tổ chức với sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, các đối tác dự án và chính quyền địa phương.

Bà Hoàng Thị Liên chia sẻ: “Ngôi nhà cũ của chúng tôi bị ngập sâu và hư hỏng nặng, khiến gia đình không còn nơi ở an toàn. Sự hỗ trợ để xây dựng ngôi nhà mới không chỉ giúp ổn định cuộc sống mà còn giảm bớt rủi ro trước các thảm họa trong tương lai”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Thái Trường - Trưởng Ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường của UNDP Việt Nam, nhấn mạnh: “Ngôi nhà mới này không chỉ đơn thuần là nơi trú ngụ. Đây là một khoản đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp giảm thiểu rủi ro trong tương lai và tăng cường khả năng chống chịu của gia đình trước các cơn bão và lũ lụt xuất hiện ngày càng thường xuyên và dữ dội”.

Bên cạnh việc xây dựng mới và sửa chữa 60 căn nhà bị hư hỏng, dự án còn nâng cấp hai tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần cải thiện kết nối, đảm bảo việc đi lại an toàn hơn, đặc biệt trong mùa mưa, đồng thời hỗ trợ sinh kế địa phương và lưu thông hàng hóa.

Dự án cũng bao gồm các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ứng phó cấp xã, cung cấp trang thiết bị cứu hộ, hỗ trợ tiền mặt đa mục đích và các sáng kiến phục hồi sinh kế. Những nỗ lực này giúp các hợp tác xã địa phương sớm khôi phục sản xuất, góp phần tạo việc làm và ổn định thu nhập cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.