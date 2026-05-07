Xã hội

Hỗ trợ phục hồi sinh kế, nhà ở cho người dân Thái Nguyên sau bão lũ

16:53 | 07/05/2026
(TBTCO) - Bảy tháng sau khi các cơn bão Matmo và Bualoi đổ bộ vào Việt Nam, các cộng đồng đang từng bước phục hồi với tinh thần kiên cường và quyết tâm, trong đó có tỉnh Thái Nguyên.
aa

Đoàn công tác gồm Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Việt Nam (VDDMA) thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam vừa đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng để trực tiếp chứng kiến cách người dân đang tái thiết cuộc sống và tăng cường năng lực ứng phó với các cú sốc trong tương lai, với sự hỗ trợ từ viện trợ nhân đạo và các hoạt động phục hồi sớm.

Vào tháng 10/2025, các cơn bão Matmo và Bualoi đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng tại khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam, làm ngập hơn 200.000 ngôi nhà tại tỉnh Thái Nguyên và gây ảnh hưởng đến các hộ nghèo và dễ bị tổn thương sinh sống dọc theo sông. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 4.295,6 tỷ đồng.

Chính phủ Australia đã nhanh chóng đáp ứng đề nghị hỗ trợ của Việt Nam, cung cấp nguồn tài chính để UNDP triển khai một dự án tại tỉnh Thái Nguyên, tập trung vào việc khôi phục sinh kế và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng. Dự án ưu tiên hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương nhất, bao gồm các hộ nghèo và cận nghèo, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các cộng đồng phải di dời.

Hỗ trợ phục hồi sinh kế, nhà ở cho người dân Thái Nguyên sau bão lũ
Khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hoàng Thị Liên tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: ĐSQ Australia

Ngày 6/5/2026, đoàn công tác đã thăm xã Đồng Hỷ, chứng kiến lễ bàn giao tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp, lễ khởi công xây dựng nhà ở chống chịu thiên tai, và các hoạt động hỗ trợ cho một hợp tác xã địa phương, qua đó thể hiện cam kết chung đối với quá trình phục hồi bao trùm và bền vững, đặc biệt chú trọng đến phụ nữ.

Tại xã Đồng Hỷ, lễ khởi công xây dựng ngôi nhà mới cho bà Hoàng Thị Liên, một trong những đối tượng thụ hưởng dễ bị tổn thương nhất, đã được tổ chức với sự tham gia của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, các đối tác dự án và chính quyền địa phương.

Bà Hoàng Thị Liên chia sẻ: “Ngôi nhà cũ của chúng tôi bị ngập sâu và hư hỏng nặng, khiến gia đình không còn nơi ở an toàn. Sự hỗ trợ để xây dựng ngôi nhà mới không chỉ giúp ổn định cuộc sống mà còn giảm bớt rủi ro trước các thảm họa trong tương lai”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Thái Trường - Trưởng Ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường của UNDP Việt Nam, nhấn mạnh: “Ngôi nhà mới này không chỉ đơn thuần là nơi trú ngụ. Đây là một khoản đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp giảm thiểu rủi ro trong tương lai và tăng cường khả năng chống chịu của gia đình trước các cơn bão và lũ lụt xuất hiện ngày càng thường xuyên và dữ dội”.

Bên cạnh việc xây dựng mới và sửa chữa 60 căn nhà bị hư hỏng, dự án còn nâng cấp hai tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần cải thiện kết nối, đảm bảo việc đi lại an toàn hơn, đặc biệt trong mùa mưa, đồng thời hỗ trợ sinh kế địa phương và lưu thông hàng hóa.

Dự án cũng bao gồm các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ứng phó cấp xã, cung cấp trang thiết bị cứu hộ, hỗ trợ tiền mặt đa mục đích và các sáng kiến phục hồi sinh kế. Những nỗ lực này giúp các hợp tác xã địa phương sớm khôi phục sản xuất, góp phần tạo việc làm và ổn định thu nhập cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Renée Deschamps khẳng định: “Việt Nam là đối tác quan trọng của Australia tại khu vực Đông Nam Á, và chúng tôi luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong những thời điểm khó khăn”.
Hà My
Từ khóa:
hỗ trợ phục hồi nhà ở cho người dân Hỗ trợ từ viện trợ Hoạt động phục hồi hỗ trợ người dân bão lũ

Bài liên quan

Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ

Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ

Kịp thời xuất cấp gạo hỗ trợ người dân mùa giáp hạt năm 2026

Kịp thời xuất cấp gạo hỗ trợ người dân mùa giáp hạt năm 2026

Vượt khó, xuất cấp kịp thời hàng dự trữ hỗ trợ người dân

Vượt khó, xuất cấp kịp thời hàng dự trữ hỗ trợ người dân

Dành cho bạn

Nới lỏng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Nới lỏng điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

Ban hành quy trình thủ tục hải quan mới theo mô hình thông quan tập trung

VN-Index đứng trước cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5?

VN-Index đứng trước cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5?

Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thanh tra chỉ ra "góc khuất" tại 3 "ông lớn" Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre

Thanh tra chỉ ra "góc khuất" tại 3 "ông lớn" Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre

Đọc thêm

Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch các-bon

(TBTCO) - Việc Việt Nam đẩy nhanh xây dựng thị trường các-bon và sàn giao dịch các-bon trong nước được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện cam kết Net Zero. Với nền tảng pháp lý đang dần hoàn thiện cùng định hướng tận dụng hạ tầng thị trường tài chính hiện hữu, các chuyên gia kỳ vọng thị trường các-bon sẽ mở ra dư địa mới cho tăng trưởng xanh, thu hút dòng vốn khí hậu và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững.
Lạng Sơn từ hành động vì môi trường định hình nếp sống xanh toàn xã hội

Lạng Sơn từ hành động vì môi trường định hình nếp sống xanh toàn xã hội

(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 394/NQ-CP, Lạng Sơn không chỉ dừng ở phát động phong trào mà hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong hành vi xã hội, với các chỉ tiêu cao về phân loại rác, thu gom, xử lý và giảm chôn lấp. Trọng tâm là đưa bảo vệ môi trường trở thành thói quen thường nhật của cộng đồng.
Bộ Y tế triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân, dữ liệu tích hợp VNeID

Bộ Y tế triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân, dữ liệu tích hợp VNeID

(TBTCO) - Chiều 6/5, Bộ Y tế ban hành quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân.
Bổ sung thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả, giảm gánh nặng cho người bệnh

Bổ sung thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế chi trả, giảm gánh nặng cho người bệnh

(TBTCO) - Theo dự thảo danh mục thuốc hóa dược và sinh phẩm chi trả bảo hiểm y tế (BHYT), dự kiến bổ sung 84 thuốc, trong đó có 30 thuốc điều trị ung thư, chiếm 35,7% số lượng thuốc bổ sung mới.
Nhận diện những yếu tố tạo áp lực lên mặt bằng giá

Nhận diện những yếu tố tạo áp lực lên mặt bằng giá

(TBTCO) - Bức tranh giá cả trong 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,89%. Riêng tháng 4, CPI tăng 0,84% so với tháng trước và tăng tới 5,46% so với cùng kỳ. Những con số này không chỉ phản ánh xu hướng tăng giá mang tính ngắn hạn, mà còn cho thấy các yếu tố nền tảng đang cùng lúc tạo áp lực lên mặt bằng giá.
Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Di sản đang là "tài sản cốt lõi" để phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và thể thao nhưng Huế vẫn chưa có sự đầu tư xứng đáng để chuyển hóa di sản thành các sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao.
Lạng Sơn: Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Lạng Sơn: Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Nửa đầu năm 2026, Lạng Sơn triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, từ siết quản lý đất ngập nước, kiểm soát chặt dữ liệu quan trắc đến hoàn thiện hành lang pháp lý và phát động phong trào toàn dân. Cách tiếp cận đồng bộ đang từng bước nâng cao hiệu lực quản lý, hướng tới phát triển bền vững.
Gần 40% đất nông nghiệp bị suy thoái

Gần 40% đất nông nghiệp bị suy thoái

(TBTCO) - Việt Nam có khoảng 11,8 triệu ha đất bị suy thoái, gần 1/3 diện tích tự nhiên, trong đó 1,2 triệu ha ở mức nghiêm trọng. Đáng lo ngại, gần 40% đất nông nghiệp (khoảng 5 triệu ha) và thêm 5 triệu ha đất lâm nghiệp đang xuống cấp, cho thấy mức độ suy thoái cao, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và phát triển bền vững.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 7/5: Giao dịch sôi động khi VN30 giữ chuỗi tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 7/5: Giao dịch sôi động khi VN30 giữ chuỗi tăng

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Quảng Ninh khơi thông nguồn lực từ khu vực doanh nghiệp

Chứng khoán phái sinh tháng 4: Thanh khoản giảm hơn 20%, vốn ngoại tích cực nhập cuộc

Chứng khoán phái sinh tháng 4: Thanh khoản giảm hơn 20%, vốn ngoại tích cực nhập cuộc

Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index vượt 1.900 điểm, lập đỉnh mới nhờ "lực kéo" của cổ phiếu vốn hóa lớn

Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index vượt 1.900 điểm, lập đỉnh mới nhờ "lực kéo" của cổ phiếu vốn hóa lớn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ

Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

Vợ sinh con, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

Vợ sinh con, lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

Hỗ trợ phục hồi sinh kế, nhà ở cho người dân Thái Nguyên sau bão lũ

Hỗ trợ phục hồi sinh kế, nhà ở cho người dân Thái Nguyên sau bão lũ

Cổ phiếu DRH chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DRH chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg

Ngày 6/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg