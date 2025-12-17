Vượt khó, xuất cấp kịp thời hàng dự trữ hỗ trợ người dân

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI:

(TBTCO) - Trong năm 2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI hoàn thành 100% kế hoạch mua nhập kho lương thực, hàng hóa dự trữ quốc gia; đồng thời xuất cấp kịp thời hơn 16.651 tấn gạo dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ người dân, học sinh vùng khó khăn.

Hoàn thành kế hoạch nhập hàng hóa dự trữ

Theo ông Phạm Việt Hà - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI, đơn vị được hợp nhất từ 2 cục: Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hà Bắc và Cục DTNN khu vực Bắc Thái, trực tiếp quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) và quản lý nhà nước về DTQG trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Trong quá trình triển khai, sắp xếp tinh gọn bộ máy, đơn vị luôn chủ động phối hợp kịp thời với chính quyền địa phương và các ban thuộc Cục DTNN để ổn định bộ máy; chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác nhập, xuất hàng hóa, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ, cứu trợ cho các địa phương theo địa bàn quản lý.

Các thủ kho tại Điểm kho Lạng Giang - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI thực hiện công tác bảo quản gạo dự trữ sau nhập kho. Ảnh: Nguyễn Minh Thắng

Theo ông Hà, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh đơn vị vừa kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy vừa thực hiện khối lượng công việc rất lớn, địa bàn quản lý rộng, nhưng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao. Đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch nhập kho lương thực, vật tư, thiết bị DTQG; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp hàng DTQG phục vụ an sinh xã hội, giáo dục, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh kế hoạch, chỉ tiêu nhập gạo đợt I năm 2025, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch đợt I mua nhập kho DTQG 15.650 tấn gạo trước ngày 30/6/2025. Đơn vị cũng đã hoàn thành 100% kế hoạch mua nhập bổ sung 4.000 tấn thóc và 1.500 tấn gạo DTQG (Quyết định số 499/QĐ-CDT ngày 14/7/2025 của Cục DTNN).

Bên cạnh đó, Chi cục DTNN khu vực VI cũng đã hoàn thành nhập 10.000 chiếc phao áo cứu sinh tại Điểm kho dự trữ Bắc Kạn (5.000 chiếc) và Điểm kho dự trữ Tân Yên (5.000 chiếc) trong tháng 6/2025; nhập 200 chiếc bè nhẹ cứu sinh vào Điểm kho dự trữ Lim.

Triển khai nhanh, hiệu quả xuất cấp hàng dự trữ

Đề cập tới công tác xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ, cứu trợ, Chi cục trưởng Phạm Việt Hà cho biết, trong năm 2025, đơn vị đã triển khai nhanh chóng, hiệu quả việc xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ cho người dân để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão; hỗ trợ cho học sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Theo ông Hà, từ tháng 3 đến tháng 6/2025, địa bàn quản lý của đơn vị là 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn; từ tháng 7/2025 đến nay, địa bàn quản lý của đơn vị là 3 tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Năm 2025, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI chú trọng thực hiện công tác bảo quản, quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia theo các định mức kinh tế - kỹ thuật và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch đề ra.

Đơn vị đã xuất gạo cứu trợ, hỗ trợ cho các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn khẩn trương, kịp thời theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh, bảo đảm đủ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng. Qua đó, đã kịp thời đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của nhân dân các địa phương, được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Theo ông Diêm Công Nam – Trưởng phòng Phòng Quản lý hàng dự trữ – Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI, trong năm 2025, đơn vị đã xuất cấp cho các địa phương hơn 16.651 tấn gạo DTQG.

Đơn vị cũng đã triển khai nhanh chóng, hiệu quả việc xuất cấp vật tư, thiết bị DTQG cho Bộ Quốc phòng, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, gồm: 120 bộ nhà bạt cứu sinh loại 16,5m2, 3.100 chiếc phao tròn cứu sinh, 5.999 chiếc phao áo cứu sinh, 90 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 3 bộ máy phát điện các loại, 35 bộ máy bơm nước chữa cháy với tổng giá trị khoảng 10,4 tỷ đồng. Đồng thời, xuất vật tư, thiết bị cho 3 tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng để khắc phục hậu quả cơn bão số 10, 11, gồm: 10.400 chiếc phao áo, 8.300 chiếc phao tròn, 300 chiếc bè nhẹ cứu sinh, 2 bộ máy phát điện và 3 bộ thiết bị khoan cắt, với tổng giá trị khoảng 7,1 tỷ đồng.

Chia sẻ về một số khó khăn trong công tác xuất cấp hàng DTQG, ông Phạm Việt Hà cho biết, năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên đơn vị thực hiện hỗ trợ gạo theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, nên đối tượng được nhận gạo DTQG được bổ sung thêm là học viên đang học chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THCS, THPT.

Theo phân cấp quản lý giáo dục của các địa phương, các trường tiểu học và THCS thuộc quản lý của cấp xã, phường; các trường THPT, trường Dân tộc nội trú và cơ sở GDTX thuộc quản lý của Sở Giáo dục - Đào tạo dẫn đến đầu mối tiếp nhận gạo không chỉ là các phòng văn hóa - xã hội của các xã, phường mà còn trực tiếp là các trường. Như vậy, tại một địa điểm giao nhận tại trung tâm xã có thể có tới 4 đầu mối tiếp nhận.

Trong công tác xuất hàng DTQG hỗ trợ các tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 10, 11, đơn vị phải thực hiện xuất kho, bốc xếp, vận chuyển, giao nhận hàng DTQG với địa phương trong thời gian rất gấp và điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa bão xảy ra trên phạm vi rộng tại các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh khiến các tỉnh và tại địa điểm tiếp nhận hàng bị ngập lụt, chia cắt, sạt lở khiến việc thuê nhân công bốc xếp và phương tiện vận chuyển trong tình huống đột xuất cấp bách gặp nhiều khó khăn...

Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, đơn vị đã nỗ lực triển khai các giải pháp để giao hàng DTQG cho các địa phương kịp thời cấp phát cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng của thiên tai mưa lũ, góp phần ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất.