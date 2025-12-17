Ban hành quy định về biên lai thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 113/2025/TT-BTC quy định về biên lai thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phí hải quan, lệ phí hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026 và thay thế Thông tư số 178/2011/TT-BTC.

Thông tư số 113/2025/TT-BTC nêu rõ, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nộp thuế, phí hải quan, lộ phí hàng hóa quá cảnh thay cho chủ hàng hóa theo pháp luật vê hải quan.

Tổ chức được ủy nhiệm thu phí hải quan và lệ phí hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh theo pháp luật phí và lệ phí; chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khảu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh.

Tổ chức, cá nhân nộp phí hải quan, lệ phí hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh; cơ quan hải quan.

Theo thông tư, nội dung biên lai theo quy định tại khoản 2 Điều 32, Điều 32a Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18, khoản 19 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP. Ký hiệu mẫu biên lai, mẫu biên lai theo Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Về nguyên tắc tạo, phát hành biên lai, thông tư quy định, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tê thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức được ủy nhiệm thu phí hải quan và lệ phí hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh (gọi tắt là tổ chức thu) phải tạo, phát hành biên lai thu thuế, phí, lệ phí giao cho tổ chức, cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí, nội dung biên lai theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Tổ chức thu phí hải quan và lệ phí hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh ủy nhiệm lập biên lai thu phí, lệ phí. Biên lai được ủy nhiệm cho bên thứ ba vẫn ghi tên của tổ chức thu phí, lệ phí là bên ủy nhiệm. Việc ủy nhiệm thu phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm thể hiện đầy đủ các thông tin về biên lai ủy nhiệm (mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức thanh toán biên lai ủy nhiệm) và phải thông báo cho cơ quan hải quan khi phát hành biên lai.

Thông tư cũng nêu rõ, trước khi sử dụng biên lai, tổ chức thu phải thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan hải quan hoặc thực hiện thông báo phát hành theo quy định tại Điều 5 Thông tư này. Tổ chức thu giao biên lai cho chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh; tổ chức, cá nhân nộp phí hải quan, lệ phí hàng hoá, phương tiện vận tải quá cảnh khi thu thuế, phí, lệ phí theo quy định. Tổ chức, cá nhân được sử dụng biên lai hợp pháp để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật vê kế toán; việc kê khai thuế, phí, lệ phí thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Xem chi tiết nội dung Thông tư số 113/2025/TT-BTC tại đây.