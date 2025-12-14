Chứng khoán tuần 15 - 21/12: Chờ dòng tiền vào bắt đáy khi mặt bằng giá giảm về mức hợp lý

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở giai đoạn "giao mùa", khi cổ phiếu dẫn dắt cũ suy yếu còn các trụ cột mới chưa đủ lực để bứt phá. Dự báo quán tính giảm có thể kéo VN-Index giằng có và giảm điểm; tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy khả năng sẽ vào khi chỉ số chạm ngưỡng hỗ trợ 1.610 - 1.620 điểm.

VN-Index điều chỉnh mạnh sau 4 tuần tăng

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại một tuần giao dịch đầy biến động, ghi nhận mức giảm sâu nhất trong các chỉ số chứng khoán trên thị trường tài chính toàn cầu. Đây cũng là tuần điều chỉnh đầu tiên sau chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp. Tuy nhiên, mức giảm mạnh đã lấy đi toàn bộ thành quả tích lũy trong gần hai tuần trước đó.

Thống kê trên sàn HOSE cho thấy, VN-Index chỉ có duy nhất một phiên tăng điểm vào đầu tuần, sau đó giảm liên tiếp 4 phiên. Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số mất 94,43 điểm (-5,42%), lùi về 1.646,89 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường giảm 5,7% so với tuần trước. Tương tự, HNX-Index giảm 4,05%, xuống 250,09 điểm sau 5 phiên giảm liên tiếp. Thanh khoản trên HNX đạt 6.430 tỷ đồng, tiếp tục suy giảm so với tuần liền trước. Trong khi UPCoM-Index chỉ giảm 1,15%, với 4/5 phiên điều chỉnh.

Đáng chú ý, áp lực giảm điểm tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu trụ cột từng là dòng dẫn dắt cho đà tăng của thị trường các tuần trước, đặc biệt là nhóm Vingroup. Theo ông Nguyễn Thái Học - chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, cú giảm sàn của VIC trong phiên thứ Tư (10/12) cùng đà lao dốc mạnh của các cổ phiếu cùng nhóm như VHM, VPL và VRE đã tạo sức ép rất lớn lên chỉ số. Riêng ba mã VRE, VPL và VHM đã khiến VN-Index mất gần 25 điểm trong tuần.

Tâm lý thị trường càng trở nên bi quan hơn khi nhóm ngân hàng cũng có tuần điều chỉnh mạnh. Nhiều cổ phiếu lớn như VPB, TCB, STB đồng loạt gãy nền giá tích lũy kéo dài 4 tháng, kích hoạt một làn sóng bán tháo lan rộng. Hệ quả là hàng loạt cổ phiếu ở các nhóm ngành khác, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán, cũng giảm sâu theo, trong đó nhiều mã giảm về mức giá sàn trong hai phiên cuối tuần.

Về dòng tiền, trong khi thanh khoản chưa cải thiện trong tuần qua, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, với giá trị ròng toàn thị trường đạt 5.791 tỷ đồng. Trong đó, Vinpearl (VPL) là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất tuần (-2.588 tỷ đồng), trong khi tuần trước, cổ phiếu này được mua ròng tới 3.373 tỷ đồng. Tiếp đến là VIC (-1.597 tỷ đồng) và STB (-557 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại tuần 8/12-14/12 - Nguồn: CSI

Chia sẻ tại chương trình 'Chứng and chill' định kỳ hàng tuần của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), ông Lý Đức Tuấn - chuyên gia tư vấn đầu tư BSC cũng nhấn mạnh ảnh hưởng của dòng tiền ngoại trong nhịp điều chỉnh này. Lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì liên tục từ đầu năm, với tổng giá trị lên tới xấp xỉ 124.300 tỷ đồng.

Riêng tuần vừa qua, khối ngoại bán ròng rất mạnh ngay từ đầu tuần, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Việc bán ròng diễn ra trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường xuống thấp đã tạo hiệu ứng tiêu cực kép, vừa tác động trực tiếp đến chỉ số, vừa ảnh hưởng mạnh tới tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Giai đoạn “giao mùa” và chờ đợi trụ cột dẫn dắt mới

Fed tiếp tục hạ lãi suất 25 điểm cơ bản lần thứ ba trong năm, đưa lãi suất điều hành về mức 3,5 - 3,75%, thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Bên cạnh đó, Fed cũng công bố kế hoạch mua khoảng 40 tỷ USD trái phiếu kho bạc kỳ hạn ngắn mỗi tháng từ ngày 12/12, nhằm ổn định lợi suất trái phiếu ở mức thấp.

Một trong những yếu tố được theo dõi sát tuần vừa rồi là cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) rạng sáng thứ Năm (11/12). Sau 3 lần hạ lãi suất trong năm nay, các quan chức Fed đã trở nên thận trọng hơn. Dựa trên biểu đồ dot-plot, các quan chức Fed dự báo chỉ một đợt cắt giảm vào 2026 và một đợt khác vào 2027 trước khi lãi suất quỹ liên bang đạt mục tiêu dài hạn khoảng 3%.

Chỉ số chứng khoán tại khá nhiều quốc gia ghi nhận tuần hồi phục mạnh. Thị trường vàng cũng hồi phục đáng kể khi Fed tiếp tục hạ lãi suất. Tuy vậy, thị trường trong nước lại chịu tác động ngược chiều khi lãi suất huy động và lãi suất liên ngân hàng tăng lên trong giai đoạn cuối năm.

Chuyên gia từ BSC cho rằng, lãi suất huy động trong nước vẫn đang ở mức cao, tạo áp lực lên chi phí vốn và kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu. Đây là lý do khiến VN-Index phản ứng tiêu cực hơn so với nhiều thị trường quốc tế. Tuy nhiên, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trong thời gian gần đây mang tính chất thời vụ nhiều hơn là tín hiệu đảo chiều chính sách. Nguyên nhân bởi cuối năm là giai đoạn các ngân hàng thương mại gia tăng nhu cầu vốn để phục vụ tăng trưởng tín dụng, buộc phải sử dụng các công cụ bơm thanh khoản ngắn hạn như thị trường mở (OMO), hoán đổi ngoại tệ, đồng thời nâng lãi suất huy động.

“Chỉ khi lạm phát năm sau vượt ngưỡng kiểm soát 4,5% thì mới có cơ sở để đề cập đến việc đảo chiều chính sách tiền tệ. Ở thời điểm hiện tại, áp lực lãi suất chủ yếu tác động trong ngắn hạn và mang tính tâm lý nhiều hơn” - chuyên gia từ BSC nhận định.

Bước sang tuần giao dịch mới, thị trường được đánh giá đang ở giai đoạn “giao mùa”, khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt cũ suy yếu rõ rệt, trong khi nhóm trụ mới chưa đủ lực để bứt phá. Ông Lý Đức Tuấn cho rằng, thị trường đang chứng kiến sự luân chuyển rõ rệt giữa các nhóm ngành. Nhóm cổ phiếu nhà Vingroup từng đóng vai trò dẫn dắt chính trong 2 - 3 tháng trước hiện bước vào giai đoạn suy yếu. Trong khi đó, các nhóm như ngân hàng, chứng khoán, thép, năng lượng và công nghệ đang dần bước vào “vùng cải thiện”, có khả năng trở thành trụ đỡ mới cho thị trường.

Tuy nhiên, chuyên gia từ BSC lưu ý nhà đầu tư không nên vội vàng kỳ vọng vào một nhịp tăng mạnh ngay lập tức. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, cho thấy dòng tiền lớn chưa quay trở lại. Chiến lược phù hợp trong tuần tới là quan sát nhịp hồi có chất lượng, ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế sử dụng đòn bẩy và chỉ giải ngân từng phần khi xuất hiện tín hiệu rõ ràng từ dòng tiền vào các cổ phiếu cơ bản, vốn hóa lớn.

Thanh khoản tăng mạnh vào cuối phiên thứ Sáu cũng là một tín hiệu đáng chú ý. Nhận định về diễn biến này, chuyên gia phân tích của Pinetree cho rằng, đây nhiều khả năng phản ánh hành động cắt lỗ của nhà đầu tư cá nhân.

“Điều này cho thấy thị trường có thể đang bước vào pha rũ bỏ của nhịp điều chỉnh hiện tại, đặc biệt khi nhiều cổ phiếu, nhất là nhóm chứng khoán và bất động sản theo tôi đã rơi về vùng quá bán”, ông Nguyễn Thái Học - chuyên gia từ Pinetree cũng nhấn mạnh.

Ông Học cho rằng, thị trường có khả năng cao sẽ xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật đầu tuần tới và có thể kéo dài đến cuối tháng. Biên độ hồi phục của nhiều cổ phiếu có thể đạt khoảng 10 - 15%, đặc biệt ở nhóm midcap vốn đã bị bán mạnh và chiết khấu sâu trong thời gian qua. Đây sẽ là nhóm có khả năng phục hồi tốt nhất nếu dòng tiền ngắn hạn quay trở lại.

Trong khi đó, Chứng khoán CSI cho rằng, VN-Index đã thuyên thủng mốc hỗ trợ 1.660 -1.680 điểm cùng thanh khoản gia tăng mạnh với khối lượng khớp lệnh tăng vượt mức bình quân 20 phiên (+25,6%). Điều này cho thấy áp lực bán tháo đã xảy ra cùng việc có tới 20/21 nhóm ngành đóng cửa tuần giảm điểm.

Chuyên gia từ CSI nhận định xu hướng trong ngắn hạn hoàn toàn áp đảo về bên bán và khả năng sẽ có quán tính giảm điểm trong phiên tuần tới. Ngưỡng hỗ trợ 1.610 - 1.620 điểm được kỳ vọng sẽ giúp VN-Index ngăn cản được áp lực bán tháo ở thời điểm hiện nay. Nếu thị trường có nhịp hồi lên mức 1.670 - 1.690 điểm trong tuần tới, CSI khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ. Trong trường hợp VN-Index giảm mạnh ngay về ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.610 - 1.620 điểm, cần hạn chế việc bán tháo ở quanh ngưỡng này và chờ đợi thêm sự tích lũy của thị trường./.