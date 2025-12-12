Chứng khoán ngày 12/12: Áp lực bán lan rộng, VN-Index giảm điểm mạnh phiên cuối tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (ngày 12/12) khép lại tuần giao dịch trong trạng thái tiêu cực khi VN-Index giảm sâu hơn 50 điểm. Phiên giảm điểm hôm nay đã lấy đi toàn bộ thành quả của chuỗi tăng điểm liên tiếp đầu tháng 12.

VN-Index giảm điểm mạnh

Hôm nay, áp lực bán dâng cao khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh trong phiên cuối tuần. Có thời điểm, VN-Index giảm hơn 60 điểm trước khi thu hẹp đà giảm và chốt phiên với mức mất 52 điểm (-3,06%), rơi xuống dưới mốc 1.650 điểm. Đây cũng là phiên giảm thứ tư liên tiếp, kéo tổng mức điều chỉnh của VN-Index lên gần 100 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -52,01 điểm, về mức 1.646,89 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 12/12

Trong phiên 12/12, các cổ phiếu tăng điểm gồm: PNJ (+0,16), BMP (+0,13), QCG (+0,08), TMS (+0,04), PDN (+0,03)… Các cổ phiếu giảm điểm gồm: VHM (-6,66), VPB (-2,98), VPL (-2,62), TCB (-2,37), VIC (-1,91)

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng hoàn toàn về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 40 mã tăng giá, 37 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 296 mã giảm giá.

Phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp của VN-Index và sắc đỏ chi phối thị trường với 17/18 nhóm ngành giảm điểm. Trong đó, ngành truyền thông giảm mạnh nhất, theo sau là ngành du lịch và giải trí.

Trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -57,26 điểm về mức 1.867,03 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế với 29 mã giảm và chỉ có 1 mã tăng giá.

Thanh khoản gia tăng trở lại, cao hơn so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy áp lực bán lớn hơn. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 22.160 tỷ đồng, tăng 59,46% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 24.746 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diến biến tương tự khi cùng giảm điểm mạnh. Trong đó, chỉ số HNX-Index giảm -5,78 điểm về mức 250,09 điểm, trong khi UPCoM-Index cũng giảm -0,73 điểm về mức 119,26 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà bán ròng khoảng ﻿533 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 571 tỷ đồng. Ở chiều bán, cổ phiếu VIC bị khối ngoại bán mạnh nhất với giá trị khoảng 183 tỷ đồng. Theo sau là VCB, bị bán ròng gần 105 tỷ đồng, trong khi ACB cũng ghi nhận dòng tiền ngoại rút ròng xấp xỉ 97 tỷ đồng. Hai mã VPX và STB cũng nằm trong nhóm chịu áp lực lớn từ khối ngoại, lần lượt bị bán ròng 78 tỷ đồng và 67 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, HPG dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị khoảng 88 tỷ đồng. Đứng thứ hai là VRE, được khối ngoại giải ngân gần 62 tỷ đồng, theo sau là SSI với hơn 59 tỷ đồng. Hai mã CII và CTG cũng thu hút dòng vốn ngoại khi được mua ròng lần lượt 56 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại lại mua ròng khoảng 30 tỷ đồng.

Xóa tan thành quả của gần 3 tuần tăng điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay khởi động phiên giao dịch cuối tuần với sắc xanh. Tuy nhiên, ngay sau đó, chỉ số này lùi về dưới tham chiếu. Áp lực bán tăng từ sớm, có lúc số lượng cổ phiếu giảm chiếm gần 2/3 toàn sàn HoSE. Thị trường dao động quanh mốc 1.680 điểm suốt buổi sáng.

Chứng khoán tiếp tục giảm vào buổi chiều. Đến khoảng 14 giờ 20 phút, chỉ số chung chịu áp lực lớn khi hàng chục mã trụ giảm mạnh, nhiều mã nằm sàn. VN-Index thủng 1.640 điểm, cách tham chiếu tới hơn 60 điểm. Phiên ATC giúp chứng khoán cải thiện nhẹ khi các mã trụ rút ngắn mức giảm. VN-Index đóng cửa ở sát 1.647 điểm, giảm hơn 52 điểm so với phiên trước. Đây là phiên điều chỉnh mạnh nhất gần 2 tháng qua.

Thị trường chứng khoán có phiên giảm điểm mạnh. Ảnh: T.L

Tính chung toàn thị trường, hấu hết toàn bộ nhóm cổ phiếu đều ghi nhận chỉ số ngành suy giảm. 10 mã ảnh hưởng xấu nhất tới thị trường lần lượt là VHM, VPB, VPL, TCB, VIC, MBB, VCB, HDB, MWG và GVR. Ở chiều ngược lại, 40 cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh, thị trường được hỗ trợ bởi PNJ, BMP và QCG.

Hàng loạt các cổ phiếu thuộc nhiều nhóm ngành giảm sâu, thậm chí giảm sàn dư bán trong phiên giao dịch cuối tuần hôm nay đã khiến VN-Index có một giao dịch rất tiêu cực. Cuối phiên, VN-Index dù có thu hẹp một phần đà giảm, nhưng không đáng kể, khi VN-Index đã thuyên thủng mốc hỗ trợ 1.660 - 1.680 điểm. Thanh khoản gia tăng mạnh, khối lượng khớp lệnh tăng vượt mức bình quân 20 phiên (25,6%) cho thấy áp lực bán lớn đã xảy ra. Xu hướng trong ngắn hạn hoàn toàn áp đảo về bên bán và khả năng sẽ có quán tính giảm điểm trong phiên tuần tới.

Xét trên biểu đồ tuần, mức giảm điểm trong tuần của VN-Index rất lớn (-5,42%) xóa tan thành quả của gần 3 tuần tăng điểm trước đó và xu hướng tăng điểm đã bị bẻ gãy. Ngưỡng hỗ trợ 1.610 - 1.620 điểm được kỳ vọng sẽ giúp VN-Index ngăn cản được áp lực bán ở thời điểm hiện nay.

Các chuyên gia nhận định, các vị thế mua trước tính tới thời điểm hiện tại đã thua lỗ, nên nhà đầu tư hạn chế việc mua thêm. Nếu thị trường có nhịp hồi lên mức 1.670 - 1.690 điểm trong tuần tới, thì ưu tiên vị thế căn bán, hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ. Trong trường hợp VN-Index giảm mạnh ngay về ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.610 - 1.620 điểm, thì nhà đầu tư hạn chế việc bán ở quanh ngưỡng này và chờ đợi thêm sự tích lũy của thị trường./.