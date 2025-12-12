TPBank tiên phong số hóa, củng cố nền tảng tài chính bền vững

(TBTCO) - TPBank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi được The Asian Banker vinh danh “Ngân hàng Vững mạnh hàng đầu Việt Nam năm 2025” dựa trên các chỉ số tài chính vượt trội. Với định hướng số hóa toàn diện, TPBank đã trở thành một trong những biểu tượng công nghệ của ngành ngân hàng, đồng thời nằm trong nhóm ngân hàng đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước, góp phần thúc đẩy một E-Vietnam thịnh vượng.

Trong bối cảnh kinh tế số bùng nổ tại Việt Nam, ngành ngân hàng đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang các nền tảng công nghệ hiện đại. Giữa làn sóng đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) nổi lên như một hình mẫu thành công nhờ lựa chọn chiến lược chuyển đổi số sớm, nhất quán và quyết liệt.

Quyết định chuyển đổi số tạo nên khác biệt

Thành lập năm 2008, TPBank bước vào thị trường với nhiều thách thức. Giai đoạn đầu, ngân hàng phải đối mặt với khủng hoảng tín dụng toàn cầu, cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng lớn và các quy định hạn chế mở rộng chi nhánh vật lý của Ngân hàng Nhà nước. Với một ngân hàng trẻ, việc đi theo mô hình truyền thống gần như không khả thi.

Theo Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng, ngân hàng khi đó chỉ có một lựa chọn duy nhất: tập trung phát triển kênh số để vượt qua giới hạn về không gian và thời gian. Quyết định này xuất phát từ phân tích bối cảnh thị trường: vào năm 2014, tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng chỉ khoảng 20–30%, trong khi số lượng người dùng smartphone đã vượt mốc 50 triệu. Kênh số vì thế trở thành chìa khóa để tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng mà không cần mở rộng mạng lưới vật lý tốn kém.

Chiến lược này nhanh chóng chứng minh hiệu quả. Tổng tài sản của TPBank tăng mạnh từ 51.000 tỷ đồng năm 2014 lên hơn 450.000 tỷ đồng vào cuối quý III/2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.050 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ 2024. Tổng thu nhập hoạt động vượt 13.600 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ dịch vụ chiếm khoảng 21%, tăng trưởng hơn 19%. Đây là nền tảng để TPBank nhiều năm liên tiếp được xếp hạng cao trong các bảng xếp hạng uy tín quốc tế.

Năm 2025, TPBank là đại diện tiêu biểu của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng 1.000 ngân hàng vững mạnh toàn cầu do The Asian Banker công bố. Thành quả này phản ánh chiến lược tài chính an toàn, tăng trưởng hiệu quả và vai trò tiên phong trong chuyển đổi số của ngân hàng.

Hành trình chuyển đổi số với những sản phẩm tiên phong

Chuyển đổi số của TPBank không chỉ thể hiện ở chiến lược mà còn ở chuỗi sản phẩm, giải pháp mang tính đột phá, góp phần thay đổi cách người Việt tiếp cận dịch vụ tài chính.

Dấu ấn lớn nhất là mô hình LiveBank 24/7 – chi nhánh ngân hàng tự động đầu tiên tại Việt Nam. Được Ngân hàng Nhà nước cho phép triển khai sớm, LiveBank giúp khách hàng thực hiện hầu hết giao dịch ngân hàng mọi lúc, mọi nơi, không cần nhân viên trực tiếp. Hiện TPBank đã vận hành khoảng 400 - 500 điểm LiveBank trên toàn quốc, mở rộng mạng lưới với chi phí tối ưu, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng.

TPBank cũng tiên phong tích hợp VNeID – nền tảng định danh điện tử quốc gia – giúp xác thực hồ sơ gần như tuyệt đối, giảm gian lận và tăng cường an toàn tài chính. Song song, ngân hàng đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để hiểu sâu hành vi khách hàng, cá nhân hóa sản phẩm và tự động hóa quy trình vận hành.

Các sáng kiến AI được triển khai từ sớm, như trợ lý ảo T’Aio (2017), thanh toán bằng giọng nói VoicePay, hay tự động hóa quy trình bằng robot akaBot hợp tác cùng FPT Software. Nhờ đó, các khoản vay tiêu dùng nhỏ có thể được phê duyệt trực tuyến chỉ trong vài phút, không cần giấy tờ, giúp mở rộng tiếp cận tín dụng và hạn chế tín dụng đen.

Năm 2025, TPBank tiếp tục tạo dấu ấn với ChatPay – tính năng chuyển tiền qua giao diện trò chuyện, hạn chế nhầm lẫn và nâng cao trải nghiệm người dùng. Sản phẩm này cùng với tính năng Paste to Pay đã giúp App TPBank được The Asian Banker trao giải “Best Social Banking Initiative in Asia Pacific 2025”.

Đến nay, hơn 98% giao dịch của TPBank được xử lý qua kênh số, tương đương hơn 2 tỷ giao dịch mỗi năm. Ngân hàng đã phát hành trực tuyến hơn 200.000 thẻ tín dụng, gần 10 triệu tài khoản và thẻ thanh toán, và giúp hơn 5 triệu khách hàng tiếp cận các khoản vay nhỏ qua nền tảng số. Những kết quả này đưa TPBank vào Top 10 ngân hàng tư nhân uy tín nhất Việt Nam năm 2025, đồng thời nằm trong Top 20 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất năm 2024.

Chuyển đổi số gắn với phát triển bền vững

Không chỉ hướng đến tăng trưởng, chuyển đổi số của TPBank còn gắn liền với trách nhiệm phát triển bền vững và xây dựng E-Vietnam. Số hóa toàn diện giúp ngân hàng tiết kiệm hàng triệu tờ giấy mỗi năm, giảm phát thải carbon và nâng cao hiệu quả vận hành.

TPBank thúc đẩy tài chính xanh thông qua các sản phẩm tín dụng cho năng lượng tái tạo và nông nghiệp bền vững, với tốc độ tăng trưởng tín dụng xanh trên 20% mỗi năm. Từ tháng 8/2023, ngân hàng triển khai dự án ESG toàn diện, xây dựng Khung Quản trị ESG, Báo cáo Phát triển Bền vững và Chiến lược Tín dụng xanh, đồng thời hợp tác với ADB hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Nhìn về tương lai, TPBank tiếp tục mở rộng ứng dụng AI trong dự báo kinh tế, cá nhân hóa dịch vụ và mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt ở phân khúc trẻ và khu vực nông thôn. Với hơn 86% người trưởng thành Việt Nam đã có tài khoản ngân hàng, TPBank đặt mục tiêu nâng quy mô khách hàng lên 20 triệu trong vài năm tới, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện và tăng trưởng bền vững.

Từ một ngân hàng non trẻ với nhiều khó khăn, TPBank đã vươn lên trở thành biểu tượng chuyển đổi số của ngành ngân hàng Việt Nam. Hành trình đó cho thấy sức mạnh của công nghệ khi được đặt đúng trọng tâm: Phục vụ con người, thúc đẩy phát triển bền vững và kiến tạo một E-Vietnam hiện đại, thịnh vượng./.