Chương trình WAVES thúc đẩy tiếp cận tài chính doanh nghiệp nữ, dư nợ hỗ trợ gần 250 triệu USD

(TBTCO) - Trong khuôn khổ Chương trình WAVES, các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã tạo dấu ấn rõ nét. Chương trình hỗ trợ 798 doanh nghiệp nữ thông qua tài trợ lãi vay, cơ cấu lại gần 1.600 khoản vay; tổng dư nợ được cơ cấu và cho vay mới đạt 248,5 triệu USD, vượt mục tiêu; cùng nhiều sáng kiến nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nữ.

Ngày 19/12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình "Tăng tốc thúc đẩy các doanh nghiệp nữ phát triển tại khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương (WAVES)", Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Lễ tổng kết các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nữ tại Việt Nam.

Vượt ra ngoài hỗ trợ vốn vay, mở rộng tiếp cận tài chính

Lễ tổng kết được tổ chức với mục tiêu lan tỏa, chia sẻ các thành tựu nổi bật và các bài học kinh nghiệm cốt lõi trong việc triển khai các hoạt động của chương trình nhằm tăng cường tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nữ tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Trần Quang Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Ngân hàng Nhà nước) nhấn mạnh, đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường triển khai các hoạt động của dự án, chia sẻ kết quả và bài học kinh nghiệm, đồng thời ghi nhận đóng góp của các cơ quan và tổ chức đã đồng hành trong suốt thời gian qua.

Ông Trần Quang Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ánh Tuyết.

"Bên cạnh các hỗ trợ về tài chính, một loạt các hoạt động, sáng kiến đã được triển khai nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nữ làm chủ như: chuỗi các diễn đàn tài chính kết nối giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp nữ tại một số địa phương; các hoạt động tham vấn, khảo sát bên cung và bên cầu để tìm hiểu các khó khăn thách thức trong tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nữ". Ông Trần Quang Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Ngân hàng Nhà nước).

Với mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, đồng thời nâng cao năng lực cho các tổ chức tín dụng và góp phần hoàn thiện môi trường chính sách, pháp lý theo hướng thuận lợi hơn, cùng với sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành địa phương, sự tham gia có hiệu quả của các ngân hàng thương mại hiện diện trong buổi lễ ngày hôm nay, dự án đã đạt được các kết quả ấn tượng.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế nêu rõ, dự án đã hỗ trợ 798 doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ thông qua cơ chế tài trợ thanh toán lãi vay, với mức tối đa 10.000 USD cho mỗi doanh nghiệp; 1.587 khoản vay đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cao hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu là 500 khoản vay.

Đáng chú ý, tổng giá trị dư nợ được cơ cấu lại và cho vay mới đạt 248,5 triệu USD, vượt mục tiêu ban đầu 62,5 triệu USD và khoảng 5.100 việc làm mới được tạo ra, trong đó gần một nửa là lao động nữ.

Kết quả trên cho thấy khi phụ nữ được tiếp cận vốn và dịch vụ tài chính phù hợp, lợi ích mang lại không chỉ cho bản thân doanh nghiệp mà còn lan tỏa tới gia đình, cộng đồng và nền kinh tế.

Trao quyền cho nữ doanh nhân, tạo động lực tăng trưởng toàn diện

Đại diện ADB, ông Ron Slagen - Phó Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam đánh giá, sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, phản ánh nỗ lực chung trong hỗ trợ nữ doanh nhân Việt Nam phát triển, với những tiến bộ ấn tượng và kết quả đạt được.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Ánh Tuyết.

Thông qua việc trao đổi kinh nghiệm và thông lệ quốc tế, chương trình đã hỗ trợ tạo tăng trưởng, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và phát triển năng lực cho nhóm doanh nghiệp này, qua đó khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ Việt Nam.

Theo ông Ron Slagen - Phó Giám đốc quốc gia ADB, thực tế cho thấy dự án đã hỗ trợ kịp thời gần 800 doanh nghiệp nhỏ và vừa bị ảnh hưởng bởi đại dịch, góp phần tạo việc làm cho người lao động. Trên nền tảng hợp tác hiệu quả với Chính phủ Việt Nam trong hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận tài chính, ADB tiếp tục tổng kết bài học, tạo nên các sáng kiến cho giai đoạn tiếp theo và vạch ra con đường tận dụng những sáng kiến này, đóng góp quá trình phát triển nền kinh tế tại Việt Nam.

Theo đại diện ADB, trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn chiếm tỷ lệ khiêm tốn, từ năm 2019 đến nay, ADB đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để đẩy mạnh tìm kiếm nguồn tài trợ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và giải quyết các thách thức cả phía cung và phía cầu trong phát triển doanh nghiệp.

Những khoảng cách được nhận diện cho thấy các trở ngại mang tính dai dẳng, vì vậy, ADB đã hợp tác với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính nhằm tăng cường hệ sinh thái khởi nghiệp. Trong đó, tập trung cải thiện khả năng tiếp cận tài chính, thúc đẩy bình đẳng giới trong khu vực công và tư, đồng thời hỗ trợ nữ doanh nhân phát triển kỹ năng kinh doanh.

ADB tự hào đã góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực khởi nghiệp và đến nay đạt được những kết quả đáng kể.

Các báo cáo đã nhận diện những thách thức tài chính của doanh nghiệp, với 07 tổ chức thực hiện đánh giá khoảng cách giới, cải thiện dịch vụ tiếp cận cho doanh nhân nữ, theo dõi dữ liệu tín dụng phân tách theo giới; 01 tổ chức xây dựng chiến lược giới; 05 tổ chức hợp tác với ADB để mở rộng danh mục cho vay đối với doanh nghiệp do phụ nữ điều hành, cùng với các chương trình tăng tốc khởi nghiệp.

Các tập thể có đóng góp nổi bật cho chương trình cũng được biểu dương tại lễ tổng kết bao gồm: Ban Quản lý dự án HTKT (Ngân hàng Nhà nước) với vai trò quản lý dự án và có đóng góp quan trọng vào sự thành công của dự án; Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) thực hiện quản lý dự án và có đóng góp quan trọng vào sự thành công của dự án; Hội đồng Nữ Doanh nhân VWEC.

Bên cạnh đó, các ngân hàng có thành tích xuất sắc nhất trong thực hiện dự án gồm 4 ngân hàng: BIDV là ngân hàng có các giải pháp hỗ trợ toàn diện nhất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ (WSMEs) và tham gia tích cực dự án hỗ trợ giảm thiểu tác động của Covid-19; SHB là ngân hàng có quy mô giải ngân lớn nhất và có lãnh đạo nữ xuất sắc nhất trong dự án Hỗ trợ giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 cho các WSMEs.

Cùng với đó, TPBank là ngân hàng tiên phong trong thực hiện đánh giá khoảng trống về giới và dẫn đầu về số lượng WSMEs tham gia dự án hỗ trợ giảm thiểu tác động của dịch Covid-19; VPBank là ngân hàng đầu tiên triển khai nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) quy mô lớn nhằm tìm kiếm giải pháp mở rộng cho vay WSMES./.