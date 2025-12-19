(TBTCO) - Sáng 19/12, tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - một dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của Thủ đô..

Dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn...

Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà...

Dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 234 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Việc khởi công Dự án góp phần hiện thực hóa các định hướng phát triển chiến lược của đất nước, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu phát triển của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.

Theo định hướng quy hoạch, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của thành phố Hà Nội.

Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị. Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng chia thành 4 dự án thành phần độc lập.

Hà Nội khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trong đó, Dự án thành phần 1 là Trục Đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Dự án gồm tuyến đại lộ Tả Hồng với quy mô 4 -10 làn xe, chiều dài khoảng 35,78km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250 ha cùng hệ thống kè sông phía Tả Hồng dài khoảng 29km.

Dự án thành phần 2 là Trục Đại lộ cảnh quan Hữu ngạn sông Hồng được triển khai dọc theo sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 9 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Dự án bao gồm tuyến đại lộ Hữu Hồng với quy mô 8 -10 làn xe, chiều dài khoảng 44,82km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích khoảng 1.004ha cùng hệ thống kè sông phía Hữu Hồng dài khoảng 30km.

Dự án thành phần 3 là Tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là Khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm tái thiết không gian đô thị ven sông, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở ra hướng phát triển bền vững và hiện đại hơn.

Dự án được triển khai nhằm phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông, tạo nên không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô, phù hợp với ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thành ủy Hà Nội, phù hợp với tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết số 68- NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.

Quốc hội đã kịp thời ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi để thành phố triển khai dự án với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đúng quy định. Đây là minh chứng rõ nét cho sự thống nhất cao từ Trung ương đến địa phương trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn bằng những công trình cụ thể, có giá trị lâu dài.

Thành phố Hà Nội cam kết sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan; bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; đặc biệt coi trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong vùng dự án.