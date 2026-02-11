TPBank là Thành viên Sáng lập VIFC: Chung tay kiến tạo nền móng cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

(TBTCO) - Việc trở thành Thành viên Sáng lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC) không chỉ là một dấu mốc hợp tác quan trọng, mà còn thể hiện rõ vai trò tiên phong và cam kết dài hạn của TPBank trong hành trình đồng hành cùng chiến lược quốc gia, góp phần kiến tạo nền móng cho một trung tâm tài chính mang tầm khu vực và quốc tế.

Sáng ngày 11/2 tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và đại diện nhiều định chế tài chính lớn. Tại sự kiện, TPBank được trao Giấy chứng nhận Thành viên Sáng lập, ghi nhận sự tham gia của ngân hàng ngay từ những bước đầu hình thành cấu trúc trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam.

VIFC được định vị là hạt nhân thúc đẩy sự ra đời của một không gian tài chính đặc thù tại TP. Hồ Chí Minh - nơi hội tụ các định chế tài chính trong và ngoài nước, kết nối dòng vốn toàn cầu, phát triển các sản phẩm tài chính hiện đại và thử nghiệm những cơ chế, chính sách mới theo chuẩn mực quốc tế. Trung tâm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò động lực chiến lược trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam, thu hút nguồn lực quốc tế và thúc đẩy các lĩnh vực như fintech, tài chính xanh, thị trường vốn và đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao chứng nhận thành viên sáng lập VIFC cho TPBank

Trong cấu trúc đó, các thành viên sáng lập không chỉ tham gia ở vai trò đồng hành, mà còn cùng đặt nền móng cho mô hình vận hành và định hình hệ sinh thái phát triển dài hạn. Là một trong những ngân hàng có thế mạnh nổi bật về ngân hàng số cùng các sản phẩm dịch vụ đa dạng, quản trị tiêu chuẩn dựa trên công nghệ, TPBank tham gia với vai trò đóng góp kinh nghiệm triển khai thực tiễn, xây dựng hạ tầng tài chính số và chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế đã được áp dụng hiệu quả tại ngân hàng. Việc TPBank tham gia ngay từ giai đoạn đầu cho thấy tầm nhìn chiến lược và sự chủ động của ngân hàng trong quá trình hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính khu vực và toàn cầu.

Từ góc độ của VIFC, TPBank có nhiều thế mạnh để phối hợp cùng VIFC triển khai các cấu phần quan trọng của trung tâm tài chính tương lai. Kinh nghiệm xây dựng hạ tầng ngân hàng số, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa quy trình và quản trị rủi ro theo chuẩn mực cao là những yếu tố có thể đóng góp trực tiếp vào việc hình thành một môi trường tài chính minh bạch, hiệu quả và linh hoạt. Đồng thời, ngân hàng cũng có thể tham gia đóng góp ý kiến xây dựng khung cơ chế thử nghiệm cho các sản phẩm tài chính mới, đặc biệt trong lĩnh vực fintech và tài chính bền vững, góp phần tạo nên một hệ sinh thái vừa đổi mới sáng tạo, vừa đảm bảo an toàn hệ thống.

Trong tiến trình thúc đẩy kết nối tài chính quốc tế, TPBank sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa dòng vốn toàn cầu và cộng đồng doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và các dự án xanh. Điều này không chỉ góp phần gia tăng sức hấp dẫn của Trung tâm Tài chính quốc tế đối với nhà đầu tư toàn cầu, mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn đa dạng hơn, các giải pháp tài chính hiện đại hơn và môi trường vận hành tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

TPBank là thành viên sáng lập cùng nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong ngành tài chính ngân hàng và nền kinh tế

Ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược và Quản trị Ngân hàng TPBank chia sẻ: “Tham gia cùng VIFC, TPBank định hướng đóng góp bằng chính năng lực cốt lõi của mình – từ kinh nghiệm dẫn đầu trong phát triển ngân hàng số, các dịch vụ tài chính cao cấp, đến hệ thống quản trị được xây dựng theo những chuẩn mực khắt khe, chặt chẽ và minh bạch. Trên nền tảng đó, TPBank kỳ vọng sẽ đồng hành cùng IFC trong việc phát triển hệ sinh thái tài chính số, thúc đẩy các sản phẩm tài chính mới, tài chính xanh – sạch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thị trường vốn quốc tế tại Việt Nam và củng cố vai trò của IFC trong bức tranh tài chính khu vực..”

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường còn không ít thách thức, TPBank đã hoàn thành và vượt các kế hoạch đề ra, với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.203 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước. Tổng tài sản vượt 506 nghìn tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 18,08%; huy động vốn thị trường 1 tăng khoảng 21%, trong khi tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 0,96%. Chính nền tảng tài chính ổn định, chiến lược tăng trưởng bền vững và tinh thần đổi mới nhất quán đã tạo nên thế và lực để ngân hàng tham gia vào những cấu trúc tài chính tầm vóc hơn, trong đó có Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh.

Việc trở thành Thành viên Sáng lập VIFC vì vậy là bước đi tiếp nối logic trong chiến lược dài hạn của TPBank – chiến lược hội nhập, đổi mới và phát triển bền vững. Trên hành trình đó, TPBank không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của một ngân hàng năng động, mà còn thể hiện niềm tự hào khi được đồng hành cùng Chính phủ và TP. Hồ Chí Minh kiến tạo nền móng cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam – một cấu trúc mới, mở ra kỳ vọng đưa thị trường tài chính trong nước vươn lên tầm cao mới trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu./.