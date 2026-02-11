MB chính thức làm thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ chí Minh

(TBTCO) - Ngày 11/2/2025, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt tại Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã đăng ký tham gia Trung tâm với vai trò thành viên sáng lập.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao chứng nhận thành viên chiến lược.

Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT MB cho rằng, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế thể hiện các bước đi quan trọng của Chính phủ trong việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, có khả năng thu hút dòng vốn toàn cầu và trở thành yếu tố hỗ trợ tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Sau hơn 30 năm phát triển, MB đã trở thành một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản vượt 1,6 triệu tỷ đồng. Ngân hàng hiện có hơn 35 triệu khách hàng. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt trên 34 nghìn tỷ đồng. Chủ tịch MB cũng chia sẻ, MB sẽ tập trung vào bốn nhóm trọng tâm.

Thứ nhất, phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp trong môi trường tài chính quốc tế. Đây là điểm then chốt của thị trường.

Thứ hai, tham gia xây dựng và vận hành hạ tầng thanh toán tiên tiến, bao gồm thanh toán song phương, đa phương và kết nối liên ngân hàng theo chuẩn quốc tế.

Thứ ba, phát triển các nền tảng thị trường mới như Sở giao dịch hàng hóa, lưu ký và thanh toán bù trừ tập trung đa tài sản.

Thứ tư, triển khai các nền tảng công nghệ lõi như định danh số, bảo mật, quản trị dữ liệu và quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động tài chính tại Trung tâm được vận hành an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Trong dài hạn, MB sẵn sàng nghiên cứu việc hiện diện hoạt động chuyên biệt tại Trung tâm để cung cấp dịch vụ tài chính trực tiếp, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý.

Theo ông Lưu Trung Thái, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, sự thành công của một trung tâm tài chính không chỉ đến từ quy mô thị trường, khả năng tìm tòi và đáp ứng các nhu cầu vốn, mức độ đa dạng về sản phẩm, mà quan trọng hơn là niềm tin thể chế, chất lượng hạ tầng và sự đồng hành dài hạn của các định chế tài chính./.