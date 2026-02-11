Ngành Tài chính thi đua đổi mới sáng tạo, tăng tốc đột phá

Phong trào thi đua năm 2026 của ngành Tài chính được triển khai với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết thống nhất, kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, đổi mới sáng tạo, tăng tốc đột phá, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - tài chính - ngân sách năm 2026”.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cũng là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Với truyền thống đoàn kết, tư duy đổi mới, sáng tạo, bản lĩnh và trí tuệ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - tài chính - ngân sách năm 2026, góp phần đưa nước ta bước vào Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - tài chính - ngân sách năm 2026. Ảnh: Đức Thanh.

Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua năm 2026 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết thống nhất, kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, đổi mới sáng tạo, tăng tốc đột phá, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - tài chính - ngân sách năm 2026”. Phong trào được triển khai từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12/2026.

Khẳng định vai trò tiên phong của ngành Tài chính trong tham mưu chiến lược

Mục tiêu tổng quát của phong trào thi đua là tiếp tục tiên phong trong tham mưu với Đảng, Nhà nước, đề xuất các giải pháp, chính sách đột phá, khả thi, hiệu quả nhằm cụ thể hóa tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới; xây dựng, điều hành chính sách tài khóa hài hòa với chính sách tiền tệ, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong giới hạn quy định để làm cơ sở thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đồng thời, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội, trong đó chú trọng nguồn đầu tư hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng chuyển đổi số; đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; nắm bắt và tận dụng hiệu quả các cơ hội, nhanh chóng hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ

Phong trào thi đua năm 2026 của ngành Tài chính tập trung vào 9 nhóm nội dung, chỉ tiêu cụ thể.

Trong đó, trọng tâm là tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 05 năm 2026 - 2030 và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ kinh tế, thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Đồng thời, đề xuất giải pháp điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước chủ động, linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả các công cụ chính sách tài khóa, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Ngành tài chính sẽ tiếp tục cơ cấu lại NSNN và quản lý nợ công, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương, đổi mới đồng bộ chính sách động viên NSNN theo hướng đảm bảo tính bền vững cả về quy mô và cơ cấu; tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển...

Đặc biệt, tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách pháp luật, trọng tâm là về tài chính - ngân sách, đầu tư, kinh doanh, tài chính doanh nghiệp gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội của đất nước và thông lệ quốc tế; đưa thể chế thành “đột phá của đột phá” và lợi thế cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy đột phá chiến lược.

Một trong nhưng nhiệm vụ quan trọng của ngành Tài chính là phát triển đồng bộ, minh bạch các loại thị trường và dịch vụ tài chính. Trọng tâm là cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm và thị trường các dịch vụ tài chính đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, tiếp cận với các thông lệ và phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Phát triển thị trường chứng khoán cả về quy mô và hiệu quả hoạt động để thực sự trở thành kênh huy động vốn chủ yếu của nền kinh tế.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Quản lý tài chính, đầu tư các quỹ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, bền vững và hiệu quả, tối ưu hóa phương án đầu tư, đóng góp vào sự ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà theo các đề án, phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và các giải pháp nhằm khuyến khích phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp tư nhân./.