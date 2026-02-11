Bất động sản sắp vào “mùa bung hàng” lớn nhất nhiều năm

(TBTCO) - Sau thời gian dài bị kìm nén, thị trường nhà ở đang trở lại mạnh mẽ ngay trong đầu năm 2026 với nguồn cung lớn sẽ “chào sân” trên khắp cả nước trong thời gian tới.

Sôi động nhà ở bình dân

Chỉ trong tháng đầu tiên của năm, hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội đã công bố kế hoạch mở bán mới dự án. Tại Hà Nội, dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt) do liên danh Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội (Haweicco) và Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội dự kiến ra mắt với giá bán khoảng 25 triệu đồng/m2.

Tương tự, tại xã Mê Linh, dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT thuộc khu nhà ở Minh Đức do Công ty cổ phần Đầu tư thương mại du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển G6 làm đơn vị phát triển dự án cũng đã công bố thông tin. Dự án có 612 căn hộ (trong đó 90% để bán, còn lại cho thuê mua), giá bán dự kiến là 23 - 25 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa có phí bảo trì) cho các căn hộ 2 - 3 phòng ngủ với diện tích 70 - 77 m2.

Nguồn cung nhà ở được dự báo tăng mạnh trong năm 2026. Ảnh: Đức Thanh

Với nhà ở thương mại, trong tháng 1 và đầu tháng 2/2026, MIK Group cho ra mắt dự án Imperia Ocean City quy mô diện tích 33,68 ha, bao gồm 34 tòa căn hộ. Trong đó, The Park Land là phân khu ra mắt đầu tiên với 9 tòa tháp, quy mô khoảng 5.600 căn hộ. Cũng tại Imperia Ocean City, mới đây, chủ đầu tư Masterise Homes giới thiệu khu căn hộ Masteri Era Landmark, bao gồm 3 phân khu với 10 tòa tháp, quy mô hơn 5.000 căn hộ.

Một chủ đầu tư khác là Tân Á Đại Thành đang nỗ lực để sớm ra hàng 2 dự án căn hộ tại khu Nam Hà Nội, gồm Rivea Residences - tòa tháp đôi 35 tầng thuộc khu phức hợp với 618 căn hộ và Galia Hanoi quy mô 6.088 m2, gồm một tòa tháp cao 33 tầng và 798 căn hộ. Trong khi đó, sau khi nhận chuyển nhượng thành công, chủ đầu tư TIG Group đã nhanh chóng triển khai thi công xây dựng dự án căn hộ cao cấp tại 108 Nguyễn Trãi - TIG Tower. Được biết, dự án sẽ sớm được mở bán trong những tháng đầu năm nay với khoảng 200 căn hộ.

Nguồn cung gia tăng, cạnh tranh sẽ càng khốc liệt Nhận định thị trường sẽ có diện mạo mới khi nguồn cung gia tăng, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP. Invest cho rằng, năm 2026, cuộc cạnh tranh giữa các chủ đầu tư bất động sản sẽ thêm phần khốc liệt do sự gia tăng của nguồn cung và các yếu tố rủi ro tác động tới thanh khoản. Điều này buộc những người làm đầu tư như GP. Invest phải tính toán và cân nhắc vô cùng thận trọng cho chiến lược năm 2026.

Đáng chú ý nhất về nguồn cung nhà ở tại Hà Nội là việc dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long có quy mô gần 700 ha, nằm tại các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Mê Linh vừa được khởi công. Cùng thời điểm, một dự án tương tự với quy mô gần 700 ha tại xã Thư Lâm, tiếp giáp đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và khu di tích Cổ Loa cũng được khởi công.

Điểm chung của hai dự án này, theo cam kết của chủ đầu tư, là mô hình phát triển đô thị tích hợp, bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà tái định cư, đi kèm hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ với giá 40 - 50 triệu đồng/m2, hứa hẹn đưa phân khúc trung cấp quay trở lại thị trường trong thời gian tới.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) dự kiến mở bán các sản phẩm căn hộ cao cấp Diamond Sky tại Khu đô thị Vạn Phúc City (phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh) ngay trong quý I/2026 sau khi đủ điều kiện. Hiện chủ đầu tư đã thi công xong phần cọc và đang triển khai phần hầm.

Tương tự, TBS Land - thành viên của TBS Group cũng chuẩn bị giới thiệu dự án căn hộ Green Skyline tại Quốc lộ 1K, Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh. Dự án được truyền thông với mức giá từ 68 triệu đồng/m2, cung cấp ra thị trường gần 1.300 căn hộ. Phú Đông Group cũng sẵn sàng chào đón năm 2026 với dự án căn hộ vừa túi tiền Phú Đông SkyOne (phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh). Hiện dự án đã thi công đến tầng 22, đồng thời 5 căn hộ thực tế tại tầng 8 đã hoàn tất các hạng mục hoàn thiện cơ bản chuẩn bị đón khách hàng đến tham quan và trải nghiệm thực tế.

Ngoài ra, các dự án như Landmark Bình Dương, The Emerald Boulevard, Bcons NewSky, A&T Saigon Riverside… tiếp tục là nguồn cung mới chào thị trường năm 2026.

Nguồn cung gia tăng, áp lực từ chu kỳ bình ổn mới

Theo ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc DKRA Consulting, tâm lý người mua hiện nay thay đổi đáng kể. Thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, người mua ở thực và nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến tính minh bạch của thông tin, mức độ an toàn pháp lý và giá trị khai thác thực tế. Những dự án có pháp lý hoàn thiện, tiến độ xây dựng đảm bảo và được phát triển bởi các chủ đầu tư có năng lực tài chính mạnh ghi nhận thanh khoản tốt hơn so với mặt bằng chung của thị trường, trong khi các dự án thiếu minh bạch tiếp tục bị thị trường sàng lọc.

Trong kế hoạch mới công bố, Hà Nội đặt chỉ tiêu hoàn thành hơn 2 triệu căn nhà thương mại, tương ứng hơn 245 triệu m2 sàn trong một thập kỷ tới. Với nhà thương mại, thành phố phấn đấu xây hơn 1 triệu căn trong 5 năm tới, tương ứng 168 triệu m2 sàn. Đến năm 2035, mục tiêu xây nhà thương mại đạt hơn 2 triệu căn, tương ứng 245 triệu m2 sàn. Ngoài ra, giai đoạn 2026 - 2030, thành phố cũng đặt ra yêu cầu xây các khu đô thị tích hợp đa mục tiêu, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa nhà thương mại, nhà xã hội, tái định cư theo nhu cầu thực tế. Chỉ tiêu đến năm 2030 là 290.000 căn và đến năm 2035 đạt 670.000 căn.

Mục tiêu của Hà Nội là phát triển nguồn cung xu hướng xa trung tâm, phân bố tại những nơi có kết nối hạ tầng tốt hoặc đang được đầu tư xây dựng các tuyến đường mới. Điều này sẽ thúc đẩy khu vực ngoại ô giữ vai trò dẫn dắt nguồn cung cũng như sức cầu trong những năm tới.

Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc Cấp cao, Tư vấn Chiến lược, Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm không chỉ mang tính ngắn hạn, mà phản ánh sự thay đổi cấu trúc của thị trường. Quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, chi phí phát triển tăng cao, trong khi các khu vực ven đô đang được đầu tư mạnh vào hệ thống giao thông và tiện ích đô thị. Theo bà Ngọc, người mua nhà từ năm 2026 sẽ không còn đặt nặng yếu tố khoảng cách địa lý như trước, mà ưu tiên khả năng kết nối, môi trường sống và chất lượng quy hoạch. Điều này tạo lợi thế rõ rệt cho các đại đô thị tích hợp ở khu vực ngoại thành.

Tốc độ đô thị hóa của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao, kéo theo nhu cầu nhà ở lớn. Mặc dù nguồn cung bất động sản đã tăng, song vẫn chưa thực sự đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Thực tế cho thấy, thanh khoản hiện vẫn tập trung chủ yếu ở phân khúc vừa túi tiền và nhà ở xã hội, trong khi căn hộ cao cấp, biệt thự hạng sang tiếp tục phụ thuộc nhiều vào dòng tiền đầu tư cũng như kỳ vọng tăng giá. Nếu tốc độ gia tăng nguồn cung vượt xa đà phục hồi của cầu, áp lực cạnh tranh, giãn tiến độ.