TP.Hồ Chí Minh khai trương trung tâm Tài chính Quốc tế, mở ra giai đoạn mới hội nhập tài chính quốc tế

(TBTCO) - Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) chính thức vận hành sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, hình thành một không gian tài chính hiện đại, minh bạch, có khả năng kết nối dòng vốn toàn cầu và phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế thực.

Sáng 11/2, tại TP. Hồ Chí Minh, UBND Thành phố chính thức khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC).

Trung tâm tài chính động lực tăng trưởng mới của TP.Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, cạnh tranh chiến lược gia tăng và dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển sang các trung tâm mới, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là yêu cầu tất yếu và là bước đi chiến lược có tính đột phá.

Thủ tướng cho rằng, Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là nơi tập trung dòng vốn, mà còn là “hạ tầng mềm” của nền kinh tế, đóng vai trò then chốt trong việc phân bổ nguồn lực, cung cấp các công cụ tài chính hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giúp Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế “người tiếp nhận vốn” sang “người tham gia kiến tạo thị trường”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Tài chính Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Việc ra mắt VIFC-HCMC, thể hiện quyết tâm của Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng trong việc hình thành một không gian tài chính hiện đại, minh bạch, có khả năng kết nối dòng vốn toàn cầu và phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế thực.

Tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, VIFC-HCMC không phải là một dự án đơn lẻ, mà là nhiệm vụ trọng tâm mang tầm chiến lược dài hạn, gắn với khát vọng nâng tầm vị thế Thành phố trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

“Thành phố xác định rõ, để tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và đóng góp ngày càng lớn hơn cho tăng trưởng quốc gia, cần có những động lực phát triển mới, trong đó tài chính - thị trường vốn - dịch vụ tài chính hiện đại giữ vai trò đặc biệt quan trọng” - ông Được nhấn mạnh.

Ngoài ra, VIFC-HCMC được phát triển theo mô hình hệ sinh thái mở, gắn chặt với nền kinh tế thực, phục vụ trực tiếp nhu cầu vốn cho hạ tầng, công nghiệp, logistics, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh của TP. Hồ Chí Minh cũng như cả nước.

Vận hành thực chất, tạo kết quả cụ thể

Tại lễ ra mắt, VIFC-HCMC công bố mô hình phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược, gồm: trung tâm tài chính hàng không; trung tâm tài chính hàng hải; sở giao dịch hàng hóa và hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ công nghệ cao; hệ sinh thái fintech và ngân hàng số; tài chính xanh, tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi; hạ tầng thị trường tài chính hiện đại, hướng tới các sàn giao dịch và sản phẩm tài chính quốc tế có chiều sâu.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, VIFC-HCMC phải được xây dựng và vận hành bằng hành động thực chất, lấy kết quả làm thước đo, không dừng lại ở tầm nhìn hay mô hình trên giấy. Ngay từ đầu, Thành phố đã xác định phương châm “nghĩ thật - làm thật - vận hành thật - ra kết quả thật”, coi đây là nguyên tắc xuyên suốt trong tổ chức và điều hành Trung tâm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trao chứng nhận thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh cho các doanh nghiệp sáng lập

Thực tế cho thấy, dù mới chính thức đi vào hoạt động hơn một tháng, VIFC-HCMC đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi hình thành Trung tâm tài chính hàng không với 6,1 tỷ USD vốn cam kết; phát triển Trung tâm tài chính hàng hải phục vụ tài trợ thương mại và logistics; huy động 2 tỷ USD cho các chương trình hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh và tài chính phục vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh; hình thành Quỹ đầu tư cho nền kinh tế on-chain của Thành phố với vốn cam kết 1 tỷ USD, tập trung vào blockchain, token hóa tài sản và các mô hình tài chính số thế hệ mới; hàng tỷ USD giao dịch thương mại xuyên biên giới của TikTok dự kiến được thực hiện thông qua hệ thống liên ngân hàng - tài chính của VIFC-HCMC trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã ra mắt cổng thông tin, cổng đăng ký thành viên và chatbot trợ lý ảo hướng dẫn thủ tục, trả lời thắc mắc cho nhà đầu tư, đánh dấu bước ứng dụng AI agents trong phục vụ nhà đầu tư và tự động hóa quy trình hoạt động.

Những kết quả này cho thấy VIFC-HCMC không chỉ là tầm nhìn, mà đang được hiện thực hóa bằng dòng vốn thực, dự án thực và cấu phần thị trường cụ thể, phản ánh rõ quyết tâm chính trị và năng lực tổ chức thực thi của TP. Hồ Chí Minh.

Việc chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh được xem là bước khởi đầu cho một hành trình hướng tới mục tiêu đưa Thành phố trở thành điểm hội tụ mới của dòng vốn tài chính toàn cầu. Đồng thời, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng nhanh và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới./.