Thị trường “vắng” hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn trong tuần đầu tháng 2

(TBTCO) - Trong tuần từ 2/2 đến 6/2, theo dữ liệu từ VBMA, các doanh nghiệp không thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo báo cáo tuần từ ngày 2/2 đến 6/2 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tuần qua ghi nhận 3 đợt phát hành mới với tổng giá trị đạt 3.301 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 7.013 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với 6 đợt, tương ứng giá trị 6.823 tỷ đồng, chiếm 97,3% tổng lượng phát hành. Phát hành riêng lẻ chỉ ghi nhận một đợt với giá trị 190 tỷ đồng, tương đương 2,7%.

Nguồn: VBMA.

Ở chiều ngược lại, thị trường không ghi nhận hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn trong tuần báo cáo. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được doanh nghiệp mua lại trước hạn đạt 1.449 tỷ đồng, giảm mạnh 90,2% so với cùng kỳ năm 2025. Hoạt động mua lại tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản, chiếm khoảng 69,4% tổng giá trị, tương ứng gần 1.005 tỷ đồng.

Cũng theo VBMA, trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đến hạn lên tới 196.988 tỷ đồng. Nhóm bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 119.054 tỷ đồng, tương đương 60,4% tổng giá trị đáo hạn. Theo sau là nhóm ngân hàng với 22.755 tỷ đồng, chiếm khoảng 11,6%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ bình quân ngày trong kỳ đạt khoảng 3.911 tỷ đồng, giảm 33,5% so với tuần trước đó. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trên thị trường thứ cấp đạt xấp xỉ 128.000 tỷ đồng./.