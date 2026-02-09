(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 1.685 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh An Giang và TP. Đà Nẵng nhằm hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026 .

Triển khai các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã giao các chi cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp không thu tiền 1.685,41 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho các địa phương theo kế hoạch.

Cụ thể, theo Quyết định số 59/QĐ-CDT ngày 4/2/2026, Chi cục DTNN khu vực X thực hiện xuất cấp (không thu tiền) 1.303,135 tấn gạo cho UBND TP. Đà Nẵng, gồm hơn 1.279,135 tấn gạo hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và 24 tấn gạo hỗ trợ trong dịp giáp hạt đầu năm 2026. Thời hạn hoàn thành giao nhận gạo hỗ trợ dịp Tết là trước ngày 15/2/2026, hỗ trợ dịp giáp hạt trước ngày 15/3/2026.

Theo Quyết định số 60/QĐ-CDT ngày 4/2/2026, Chi cục DTNN khu vực XV được giao xuất cấp bổ sung (không thu tiền) 382,275 tấn gạo cho UBND tỉnh An Giang để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Việc giao nhận gạo phục vụ Tết hoàn thành trước ngày 15/2/2026.

Các quyết định nêu rõ, Chi cục trưởng các chi cục DTNN khu vực khẩn trương phối hợp với UBND 2 địa phương để xuất cấp, giao nhận gạo dự trữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; thực hiện đúng quy định về quy trình, trình tự, thủ tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia.

Chi cục trưởng Chi cục DTNN khu vực X Hoàng Anh Tuấn cho biết, triển khai các quyết định của Bộ Tài chính và Cục DTNN, từ ngày 4/2 đến 6/2/2026, Chi cục DTNN khu vực X đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận 791,85 tấn gạo cấp cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ 17.096 hộ dân với 52.790 nhân khẩu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X xuất cấp gạo cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026. Ảnh: Tuyển Triệu

Cũng theo Chi cục trưởng Hoàng Anh Tuấn, ngay sau khi nhận được Quyết định số 59/QĐ-CDT ngày 4/2 vừa qua của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã khẩn trương phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định 567/QĐ-UBND ngày 5/2/2026 phân bổ gạo hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.

Trong đó, phân bổ gạo hỗ trợ 65 xã, phường trên tổng số 93 xã, phường của Đà Nẵng. Một số xã miền núi của tỉnh Quảng Nam cũ được phân bổ số lượng lớn như: xã Tây Giang hơn 69,6 tấn, xã Đông Giang hơn 66,5 tấn, xã Hùng Sơn hơn 65,7 tấn, xã Tiên Phước hơn 43,1 tấn...

UBND TP. Đà Nẵng giao UBND các xã, phường được phân bổ gạo khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục tiếp nhận gạo từ Chi cục DTNN khu vực X để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026 kịp thời và đúng đối tượng theo quy định; thời hạn hoàn thành phân bổ gạo cho nhân dân trước ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp).

Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Tuyển Triệu

Chi cục trưởng Hoàng Anh Tuấn thông tin thêm, từ ngày 6/2/2026 đơn vị đã thực hiện xuất kho, những tấn gạo đầu tiên, dự kiến sớm hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp, vận chuyển, bàn giao toàn bộ số gạo kịp thời, bảo đảm số lượng, chất lượng tới người dân trong thời gian sớm nhất./.