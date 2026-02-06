Bộ Tài chính gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

(TBTCO) - Ngày 6/2/2026, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi gặp mặt, chúc tết các cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính, ngành Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Tế, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây) và các cán bộ hưu trí các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết trong những năm qua, việc tổ chức gặp mặt truyền thống chúc Tết các thế hệ lãnh đạo, cán bộ hưu trí ngành Tài chính, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã trở thành hoạt động thường niên được tổ chức tại các khu vực Miền Bắc và Miền Nam. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ cán bộ Bộ Tài chính đối với các bác nguyên là lãnh đạo Bộ, cán bộ ngành Tài chính, ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Minh

Đây cũng là dịp để các cán bộ hưu trí cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những vất và khó khăn, thách thức đã vượt qua và sự thành công của toàn Ngành qua các chặng đường, trong đó có công sức trực tiếp của các bác nguyên là lãnh đạo Bộ, cán bộ hưu trí. Đây cũng là dịp để Bộ Tài chính lắng nghe ý kiến đóng góp cũng như những tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ hưu trí.

Chia vui với các cán bộ hưu trí, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đã thông tin về những hoạt động công tác và kết quả mà ngành Tài chính đạt được trong năm 2025.

Năm 2025, Bộ Tài chính cũng thực hiện “cuộc cách mạng” về sắp xếp tổ chức bộ máy lớn chưa từng có từ Trung ương đến địa phương, giảm 37% đơn vị đầu mối. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã nỗ lực toàn Ngành để triển khai, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính, nguyên lãnh Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cán bộ hưu trí tham dự buổi gặp mặt

Ngành Tài chính tiên phong trong xây dựng, triển khai các Nghị quyết chiến lược của Trung ương. Chủ động hoàn thiện thể chế tài chính đồng bộ, hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả. Tham mưu kịp thời, thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá, tạo đà tăng tốc cho nền kinh tế hướng đến mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%.

Ngành Tài chính đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu và hạ tầng số, quyết liệt chuyển đổi số toàn diện. Trong đó, Bộ Tài chính xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những trụ cột quan trọng, đóng vai trò kết nối các nguồn lực và tạo nền tảng cho phát triển bền vững của ngành Tài chính trong giai đoạn mới. Trên tinh thần đó, Bộ đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số cả trong nội bộ cơ quan và trên phạm vi toàn Ngành, coi đây là giải pháp xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài chính công và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng đã kích hoạt Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng và nâng hạng thị trường chứng khoán, tạo nền tảng thu hút các dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy kinh tế Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên số và tăng trưởng xanh bền vững.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Minh

Năm 2025, thu ngân sách nhà nước lập kỷ lục mới đi cùng sự khởi sắc của nền kinh tế và quản lý tài chính hiệu quả; chủ động tham mưu bố trí dự phòng ngân sách; kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ khắc phục thiên tai, lũ lụt lịch sử. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2,65 triệu tỷ động, vượt 34,7% dự toán năm, tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước đạt 20,7% GDP.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo, ngoài sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức; sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của tập thể Lãnh đạo Bộ; ngành Tài chính rất cần sự cổ vũ động viên, góp ý xây dựng của các cán bộ hưu trí. Ngành Tài chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các bác, đồng thời ngành Tài chính sẽ luôn phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để vững bước đi lên, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bước sang năm mới 2026 và chuẩn bị đón xuân Bính Ngọ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chúc các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính dồi dào sức khỏe, luôn là chỗ dựa vững chắc về tình thần và tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của ngành, đặc biệt đóng góp vào công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của ngành Tài chính.

Ông Trần Văn Tá - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trưởng ban Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt Ban liên lạc cán bộ hưu trí Bộ Tài chính và hơn 3.200 hội viên, ông Trần Văn Tá - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trưởng ban Ban liên lạc hưu trí Bộ Tài chính chúc mừng những thành tựu to lớn mà ngành Tài chính và Bộ Tài chính đã đạt được trong năm qua. Đặc biệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Bên cạnh đó, nguyên Thứ trưởng Trần Văn Tá cũng báo cáo với lãnh đạo Bộ Tài chính về kết quả hoạt động của tổ chức cán bộ hưu trí Bộ Tài chính 5 năm 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2026 - 2030./.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt.