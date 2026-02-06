Chứng khoán phái sinh ngày 6/2: Chênh lệch duy trì trạng thái dương bất chấp VN30-Index nối dài chuỗi điều chỉnh

(TBTCO) - Đây đã là phiên thứ tư liên tiếp, chỉ số VN30 đóng cửa trong sắc đỏ với số mã chứng khoán giảm chiếm áp đảo. Tuy vậy, trên thị trường chứng khoán phái sinh, giá các hợp đồng tương lai vẫn đang cao hơn đáng kể so với chỉ số.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối trước áp lực điều chỉnh trên thị trường cơ sở. Tuy nhiên, các hợp đồng tiếp tục duy trì trạng thái chênh lệch dương khi giá các hợp đồng tương lai vẫn cao hơn chỉ số.

Hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất đóng cửa ở mức 1.951,3 điểm, giảm 1,06% so với hôm qua nhưng vẫn cao hơn chỉ số cơ sở. Nhà đầu tư trên thị trường phái sinh chưa chuyển sang trạng thái bi quan và đang kỳ vọng hồi phục kỹ thuật của VN30 trong ngắn hạn vẫn được duy trì.

Chênh lệch dương tiếp tục được duy trì tại tất cả các hợp đồng

Tuy nhiên, đây đã là phiên giảm thứ tư của VN30-Index. Thị trường chứng khoán đứng trước áp lực điều chỉnh mạnh những ngày qua. Trong phiên 6/2, VN30-Index trải qua một phiên giao dịch giằng co và biến động mạnh.

Ngay từ đầu phiên sáng, chỉ số có thời điểm mất hơn 20 điểm do áp lực bán tập trung ở nhóm ngân hàng cùng các cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG và FPT. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy giúp VN30 dần hồi phục về gần tham chiếu trong nửa đầu phiên, trước khi quay đầu giảm điểm trở lại trong nửa cuối phiên sáng. Điểm sáng hiếm hoi đến từ nhóm Vingroup khi VIC tiếp tục duy trì sắc xanh và đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.

VN30 có thời điểm hồi phục về gần tham chiếu trong nửa đầu phiên chiều nhờ sự hỗ trợ của cổ phiếu Vingroup (VIC), cùng với đà tăng mạnh của GAS và MBB. Dù vậy, áp lực bán gia tăng trở lại về cuối phiên và trong phiên ATC khiến chỉ số đóng cửa giảm mạnh 25,67 điểm.

Toàn sàn, chỉ 4/30 mã tăng điểm gồm VIC, GAS, LPB và MBB, trong khi có tới 24 mã giảm và 2 mã đứng giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước, với tổng giá trị giao dịch đạt gần 21 nghìn tỷ đồng.