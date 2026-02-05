Chứng khoán ngày 5/2: VN-Index giảm gần 9 điểm, thanh khoản xuống thấp

(TBTCO) - Sau nhịp hồi phục ngắn trong phiên sáng, thị trường chứng khoán ngày 5/2 nhanh chóng quay đầu chịu áp lực bán gia tăng về cuối phiên. Thanh khoản sụt giảm mạnh so với bình quân 20 phiên cho thấy dòng tiền thận trọng hơn, trong bối cảnh VN-Index khép lại phiên giao dịch trong sắc đỏ, xu hướng điều chỉnh tiếp tục được củng cố.

VN-Index giảm gần 9 điểm

Sau phiên giảm điểm với thanh khoản tăng khá mạnh, thị trường đã phục hồi trong phiên sáng. VN-Index phục hồi kiểm tra lại kháng cự tâm lý 1.800 điểm dưới ảnh hưởng của nhóm VinGroup. Tuy nhiên thị trường giao dịch với thanh khoản thấp trong phiên sáng, lực cầu giá lên suy giảm mạnh ở nhiều mã. Dẫn đến áp lực bán tăng và gia tăng mạnh trong phiên chiều. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -8,87 điểm, về mức 1.782,56 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 5/2

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 5/2 có: HPG (+2,72), MCH (+0,45), VPB (+0,43), LPB (+0,43), BVH (+0,36)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-14,15), VHM (-5,00), VCB (-1,78), BID (-1,63), GVR (- 0,93)

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 84 mã tăng giá, 40 mã giữ giá tham chiếu và có 254 mã giảm giá.

Áp lực điều chỉnh lan toàn thị trường khiến độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 18/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, phân bón và dệt may là ba nhóm ngành tăng điểm duy nhất. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, bất động sản Khu công nghiệp và thủy sản là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -18,92 điểm, về mức 1.969,27 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 23 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 6 mã tăng giá.

Thị trường có phiên giao dịch ảm đạm cả về điểm số lẫn thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh sụt giảm đáng kể (-29,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 740 triệu cổ phiếu (-29,83%), tương đương giá trị đạt 26.130 tỷ đồng (-23,08%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -2,91 điểm về mức 263,04 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,69 điểm, về mức 128,59 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nối dài đà bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,257 tỷ đồng. MWG 180 tỷ đồng, MBB 82 tỷ đồng và PVD 70 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -821 tỷ đồng, VCB -191 tỷ đồng, VHM -120 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 51 tỷ đồng

Biên độ giảm ghi nhận tín hiệu tích cực hơn

Trải qua nhiều phiên giảm điểm nhưng bối cảnh giao dịch của từng cổ phiếu riêng lẻ tương đối tích cực, VN-Index cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác trong ngày hôm nay khi nhường lại “ánh đèn sân khấu” cho các cổ phiếu vốn hóa lớn và phần còn lại của thị trường đành lùi lại phía sau. Nhóm cổ phiếu VIC, VHM trở thành điểm sáng khi cùng nhau kết phiên trong sắc tím, được làm điều mà đã lâu bộ đôi họ Vingroup chưa được thể hiện và chỉ tính riêng hai cái tên này đã đóng góp tới (19,46 điểm) cho chỉ số chung. Phần còn lại của thị trường là một màu đỏ trải dài trên nhiều nhóm ngành và đã có những cổ phiếu đành chịu trận trước sức công phá mạnh mẽ tới từ phe bán đóng cửa giảm kịch sàn như bán lẻ (PET), thủy sản (VHC).

Áp lực bán tiếp tục bủa vây thị trường khiến VN-Index có phiên giảm thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm Vin là các cổ phiếu duy nhất nâng đỡ chỉ số hôm nay, VIC, VHM cùng kịch trần, VPL tăng 0,58%, VRE tăng 1,95%. Chỉ riêng 4 mã này đã đem về cho VN-Index gần 21,5 điểm. Rổ VN30 ngoài 4 cổ phiếu trên chỉ có thêm TCB tăng 0,87% và VJC tăng 0,91%. VN30-Index chỉ giảm 0,95% (-18,92 điểm) cũng là nhờ 4 mã nhóm Vin đem về 17,5 điểm. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ mới khởi sắc chút ít trong 2 phiên vừa qua, đến hôm nay cũng chìm trong sắc đỏ. Chỉ số midcap giảm tới 1,74%, smallcap giảm 1,06%.

Áp lực bán tiếp tục bủa vây thị trường khiến VN-Index có phiên giảm thứ 2 liên tiếp. Điểm tích cực là thanh khoản sụt giảm so với các phiên trước và thấp nhất so với 4 phiên trước. Biên độ giảm và cả thanh khoản đều ghi nhận tín hiệu tích cực hơn so với phiên giảm trước đó, song tâm lý của phần lớn nhà tư đều lo lắng hơn bởi mức sụt giảm của tài khoản lại lớn hơn thị trường chung. Lý do là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin có phiên bùng nổ trở lại nâng đỡ thị trường.

Phiên giảm hôm nay củng cố cho xu hướng điều chỉnh với kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến ngưỡng hỗ trợ 1.740 điểm. Các chuyên gia duy trì quan điểm nắm giữ, nhưng hạn chế mở mua thêm vị thế mới, chờ đợi VN-Index test ngưỡng hỗ trợ và quay lại xu hướng tăng mới gia tăng thêm tỷ trọng nắm giữ./.