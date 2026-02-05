Chứng khoán phái sinh phiên 5/2: Sắc đỏ áp đảo trong phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp của VN30

(TBTCO) - Trái với trạng thái lệch pha phiên hôm qua, toàn bộ các hợp đồng tương lai trên thị trường phái sinh cũng giao dịch đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Tuy nhiên, chênh lệch vẫn ở trạng thái dương.

VN30-Index tiếp tục trải qua phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp khi áp lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian giao dịch. Thị trường cơ sở mở cửa phiên sáng giảm nhẹ và nhìn chung vận động lình xình dưới tham chiếu quanh vùng 1.980 điểm.

Dù nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM) đã có sự hồi phục so với phiên trước, áp lực điều chỉnh từ nhóm ngân hàng khiến chỉ số không thể bứt phá. Diễn biến tiếp tục nghiêng về chiều hướng đi xuống ngay cả ở phiên chiều khi VN30 giao dịch dưới tham chiếu trong toàn bộ thời gian giao dịch.

Có những thời điểm mức giảm được thu hẹp đáng kể, thậm chí chỉ còn dưới 2 điểm, nhưng áp lực bán gia tăng về cuối phiên và trong đợt ATC tại phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến chỉ số nới rộng đà giảm. Kết phiên, VN30 đóng cửa tại 1.969,27 điểm, giảm 18,92 điểm, với 6 mã tăng và 23 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch suy giảm mạnh so với phiên liền trước. Dòng tiền trên thị trường cơ sở cũng đang tạm thời chững lại sau các nhịp biến động mạnh.

Trên thị trường phái sinh, sau 3 phiên giảm liên tục của thị trường cơ sở, diễn biến phản ánh rõ trạng thái “ngấm đòn” của nhịp điều chỉnh khi sắc đỏ bao trùm hầu hết các kỳ hạn. Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 đáo hạn tháng gần nhất (41I1G2000) đóng cửa tại 1.972,2 điểm, giảm 1,88% so với phiên trước.

Dù giá hợp đồng giảm khá mạnh, điểm tích cực là chênh lệch vẫn duy trì dương, ở mức +2,93 điểm so với VN30. Kỳ vọng chỉ số phục hồi chưa bị triệt tiêu hoàn toàn. Các kỳ hạn xa hơn cũng đều ghi nhận chênh lệch dương trong khoảng +0,73 đến +5,73 điểm. Hai hợp đồng tương lai dựa trên VN100 kỳ hạn dài đều không có giao dịch trong phiên.

Sắc đỏ bao trùm trên thị trường chứng khoán phái sinh

Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm 6,4% so với phiên trước, phản ánh sự thận trọng rõ nét của các trader trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa ổn định. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) của kỳ hạn này tăng lên 45.854 hợp đồng, cho thấy vẫn có sự gia tăng các vị thế nắm giữ, hàm ý thị trường chưa rơi vào trạng thái bi quan cực đoan mà đang trong giai đoạn tái cân bằng sau chuỗi giảm điểm liên tiếp.

Theo đánh giá của chuyên gia từ SHS, nhà đầu tư đã giảm các vị thế đầu cơ, nghiêng về kịch bản VN30-Index có thể phục hồi sau giai đoạn giảm giá hiện tại. Về xu hướng, hợp đồng đang cho thấy tín hiệu suy yếu trong ngắn hạn và chịu áp lực kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.950 điểm.