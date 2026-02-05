(TBTCO) - Các chuyên gia nhận định, công nghệ đang tạo ra sự thay đổi mang tính thực tiễn rất lớn trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Vậy nhưng, hiện nay khoảng 80 - 90% doanh nghiệp bất động sản đang ở mức trung gian trong hành trình chuyển đổi số, đầu tư vào công nghệ nhưng còn rời rạc, chưa tạo thành một hệ thống vận hành thống nhất.

Số hoá quyết định cuộc chơi của doanh nghiệp bất động sản trong chu kỳ mới. Ảnh minh họa

Doanh nghiệp bất động sản chuyển đổi số còn rời rạc

Bà Andy Nguyễn - Giám đốc Điều hành iHouzz Tech cho rằng, công nghệ hóa là xu thế tất yếu của mọi ngành nghề và bất động sản không phải ngoại lệ. Chuyển đổi số là cuộc chơi mang tính sống còn của tất cả các doanh nghiệp bất động sản nếu muốn tồn tại và phát triển xa hơn.

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, công nghệ ngày càng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không còn dừng lại ở việc hỗ trợ marketing hay bán hàng mà đang trở thành nền tảng quyết định khả năng thích ứng, duy trì nhịp triển khai và kiểm soát hiệu quả của doanh nghiệp bất động sản.

Thực tế cho thấy, trong cùng một thị trường, cùng một phân khúc và thậm chí cùng một dự án, nhưng giữa các doanh nghiệp đang xuất hiện sự chênh lệch rất lớn về tốc độ triển khai, nhịp kinh doanh và hiệu quả vận hành.

Sự khác biệt này không chỉ đến từ quy mô vốn hay ngân sách marketing, mà còn đến từ năng lực tổ chức, khả năng chuẩn hóa quy trình và mức độ ứng dụng công nghệ.

Theo bà Andy Nguyễn, nhìn từ góc độ vận hành, công nghệ hóa là xu thế tất yếu của mọi ngành nghề. Hành trình ứng dụng công nghệ của thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau.

Ông Nguyễn Thái Bình – Tổng Giám đốc Đông Tây Land đánh giá, công nghệ đang tạo ra sự thay đổi mang tính thực tiễn rất lớn trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Thứ nhất là giúp doanh nghiệp tăng tốc độ quét và ghép data nhằm triển khai bán hàng kịp nhịp. Thứ hai là hỗ trợ giải quyết vấn đề về khoảng cách địa lý trong hoạt động tư vấn bán hàng.

Ở các chu kỳ trước, phần lớn doanh nghiệp bất động sản vẫn có thể đạt được kết quả kinh doanh tốt dù mức độ ứng dụng công nghệ còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp chỉ dừng ở mức áp dụng một số công cụ rời rạc, hoặc thậm chí chưa đầu tư bài bản vào công nghệ, nhưng vẫn bán được hàng nhờ lợi thế thị trường. Tuy nhiên, bước sang chu kỳ mới, cách vận hành này không còn phù hợp.

Hiện tại, các doanh nghiệp bất động sản trưởng thành trong chuyển đổi số tại doanh nghiệp trả qua 4 cấp độ. Trong đó, ở mức 1 (cơ bản), mức 2 (hình thành), mức 3 (chuẩn hoá) và cuối cùng mức 4 (dẫn dắt). Ở cấp độ cuối, doanh nghiệp vận hành khoa học và linh hoạt, quản trị và ra quyết định dựa trên dữ liệu, cho phép phân tích dữ liệu đa chiều, giúp dự báo và tối ưu các quyết định quản trị.

Thế nhưng, đa phần các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam vẫn chưa chạm đến cấp độ 3, và vẫn còn cần nỗ lực rất nhiều để theo kịp xu thế số hóa không thể tránh khỏi trong chu kỳ mới này.

Dự báo xu hướng công nghệ doanh nghiệp bất động sản việt Nam năm 2025-2030. Ảnh: Dat Xanh Services

AI giúp nâng cao hiệu quả bán hàng bất động sản

Bà Andy Nguyễn cho hay, bốn xu hướng công nghệ lớn sẽ tác động mạnh đến thị trường trong giai đoạn tới gồm: AI và tự động hóa; dữ liệu là trung tâm; nền tảng tích hợp; và mô hình vận hành linh hoạt.

Trong đó, thứ nhất, AI và tự động hóa không còn là câu chuyện xu hướng, mà đã được ứng dụng thực tế trong nhiều doanh nghiệp, từ khâu marketing, sản xuất nội dung cho đến sàng lọc và phân bổ khách hàng tiềm năng. Việc ứng dụng AI giúp doanh nghiệp và đội ngũ môi giới tiếp cận đúng tệp khách hàng, giảm thông tin “rác”, và nâng cao hiệu quả bán hàng.

Thứ hai, dữ liệu được xác định là trung tâm của hoạt động kinh doanh trong chu kỳ mới. Các hệ thống CRM và CDP ngày càng được doanh nghiệp chú trọng đầu tư nhằm quản lý thông tin khách hàng, dự án và sản phẩm một cách đồng bộ, qua đó tối ưu công tác chăm sóc khách hàng và thúc đẩy giao dịch.

Thứ ba là nhu cầu tích hợp các giải pháp công nghệ vốn đang được triển khai rời rạc thành một hệ sinh thái thống nhất. Việc tích hợp này giúp dòng chảy dữ liệu và quy trình vận hành trở nên liền mạch hơn, giảm điểm nghẽn trong các giai đoạn cao điểm kinh doanh.

Cuối cùng, khi nền tảng công nghệ đã được thiết lập, doanh nghiệp có điều kiện chuyển sang mô hình vận hành linh hoạt hơn, cho phép điều chỉnh nhanh chiến lược theo diễn biến thị trường, thay vì bị ràng buộc bởi các quy trình cứng nhắc.

Các giải pháp low-code và mô hình vận hành linh hoạt được dự báo sẽ phổ biến hơn trong giai đoạn 2027–2028. Marketing mạnh có thể tạo ra dòng khách, nhưng chỉ những đơn vị làm chủ được vận hành và dữ liệu mới giữ được nhịp kinh doanh và quy mô trong thị trường biến động.

Nói về vai trò của con người trong bối cảnh số hóa, bà Andy Nguyễn cho biết, vai trò của đội ngũ bán hàng cũng đang thay đổi rõ rệt. Trong bối cảnh dữ liệu và công nghệ được ứng dụng ngày càng sâu, nhân viên kinh doanh không còn cạnh tranh với nhau bằng sự chăm chỉ hay số lượng cuộc gọi, mà phải cạnh tranh bằng khả năng sử dụng công cụ, dữ liệu và quy trình để làm việc hiệu quả hơn.

Chuyển đổi số trong bất động sản không nên được nhìn nhận như một dự án công nghệ hay khoản đầu tư ngắn hạn, mà nên là chiến lược nâng cấp năng lực vận hành, đòi hỏi sự tham gia trực tiếp và cam kết dài hạn từ đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Công nghệ không thay đổi bản chất của bất động sản, nhưng đang thay đổi hoàn toàn cách doanh nghiệp bán hàng, vận hành và cạnh tranh trong chu kỳ mới.

Còn bà Phạm Thị Nguyên Thanh – Phó Chủ tịch Dat Xanh Services nhận định, trong giai đoạn cạnh tranh mới, năng lực để một doanh nghiệp và cả cá nhân có thể tồn tại và phát triển không chỉ còn dựa vào những kinh nghiệm cũ.

Theo dòng phát triển của thị trường, nếu như trước đây nhà tuyển dụng chỉ ưu tiên ứng viên biết vi tính, biết ngoại ngữ, biết công nghệ, thì hiện nay các yêu cầu này đã trở thành mặc định phải có.

Khi AI đã và đang phát triển với tốc độ rất nhanh, thì yêu cầu bắt buộc để tồn tại ngoài trải nghiệm, kiến thức và kỹ năng, thì phải nắm vững và làm chủ được công nghệ, làm chủ được kỹ thuật sử dụng AI.