Thị trường chứng khoán phái sinh sôi động trong tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Tháng 1/2026 chứng kiến sự sôi động hơn của thị trường chứng khoán phái sinh khi khối lượng và giá trị giao dịch tăng so với tháng cuối của năm 2025. Trong đó, hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tiếp tục đóng vai trò chủ đạo.

Cùng với những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán cơ sở, thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận diễn biến giao dịch sôi động hơn trong tháng đầu năm 2026. Cụ thể, khối lượng giao dịch bình quân đối với sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 284.400 hợp đồng mỗi phiên, tăng 6,32% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 58.641 tỷ đồng mỗi phiên, tính theo danh nghĩa hợp đồng, tương ứng mức tăng 12,26%.

Nguồn: HNX.

Trong tháng, phiên giao dịch ngày 15/1/2026 ghi nhận khối lượng giao dịch cao nhất với 355.668 hợp đồng. Đến phiên cuối tháng ngày 30/01/2026, khối lượng mở (OI) đạt 44.878 hợp đồng, tăng 39,65% so với tháng trước; trong đó, mức OI cao nhất trong tháng được ghi nhận vào ngày 28/01/2026 với 48.288 hợp đồng.

Đối với hợp đồng tương lai chỉ số VN100, khối lượng giao dịch bình quân đạt 83 hợp đồng mỗi phiên, giảm 41,89% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 16,06 tỷ đồng mỗi phiên, giảm 39,04% so với tháng trước. Khối lượng mở OI của hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm ngày 30/01/2026 ở mức 74 hợp đồng.

Trong khi đó, các hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm và kỳ hạn 10 năm không phát sinh giao dịch trong tháng. Khối lượng mở OI của hai sản phẩm này tại thời điểm cuối tháng duy trì ở mức 0 hợp đồng.

Xét theo cơ cấu nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán tăng từ 1,17% trong tháng 12/2025 lên 1,30% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 1/2026.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng so với tháng trước, tuy nhiên tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhóm nhà đầu tư này giảm nhẹ, chiếm khoảng 3,5% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.