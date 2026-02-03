Giao dịch repo tiếp tục tăng mạnh trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ 19/1 – 23/1, thanh khoản trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp tăng so với tuần trước, trong đó giao dịch repo ghi nhận mức tăng rõ rệt.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 19/1 – 23/1 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ trong tuần qua ghi nhận diễn biến tích cực hơn so với thời điểm đầu năm, cho thấy tín hiệu cải thiện về nhu cầu trên thị trường sơ cấp. Cụ thể, tuần qua, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 21.500 tỷ đồng, với giá trị đăng ký đạt 21.931 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu ở mức 102%. Khối lượng trúng thầu đạt 14.121 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu 70,6%.

Cơ cấu trúng thầu cho thấy nhu cầu tập trung gần như tuyệt đối ở kỳ hạn 10 năm. Theo đó, kỳ hạn 10 năm ghi nhận khối lượng trúng thầu 13.621 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 18.000 tỷ đồng, với lợi suất đạt 4,02%/năm, tăng nhẹ 2 điểm cơ bản so với phiên trước. Kỳ hạn 15 năm trúng thầu 500 tỷ đồng trên 1.000 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất 4,12%/năm, cũng tăng 2 điểm cơ bản. Ngược lại, các kỳ hạn 7 năm và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, trong điều kiện thanh khoản liên ngân hàng đã ổn định trở lại và đà tăng của lãi suất huy động có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng mạnh cuối năm 2025, lợi suất trái phiếu chính phủ nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn.

Áp lực tăng lợi suất mang tính trung hạn vẫn hiện hữu, khi kế hoạch huy động vốn năm 2026 của Kho bạc Nhà nước ở mức lớn. Tuy nhiên, trong khoảng một đến hai tuần tới, áp lực này có thể chưa bộc lộ rõ nếu hoạt động phát hành tiếp tục tập trung vào các kỳ hạn chuẩn và thị trường thứ cấp duy trì khả năng hấp thụ tốt.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến ngày 23/1, Kho bạc Nhà nước đã huy động khoảng 17.611 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương khoảng 3,5% kế hoạch phát hành 500.000 tỷ đồng cho cả năm 2026 và đạt khoảng 16% kế hoạch phát hành 110.000 tỷ đồng trong quý I.

Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến gọi thầu tổng cộng 14.500 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng lớn với 12.000 tỷ đồng, bên cạnh các kỳ hạn 15 năm (1.000 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trái phiếu chính phủ tăng mạnh, với tổng giá trị giao dịch đạt 85.100 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 75.600 tỷ đồng của tuần trước. Điểm đáng chú ý là giao dịch repo tăng vọt 108,9% so với tuần liền trước, đạt 24.400 tỷ đồng, trong khi giao dịch outright giảm nhẹ 5,2%, còn 60.700 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy nhu cầu giao dịch theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn ngắn hạn gia tăng, trong bối cảnh lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng hạ nhiệt.

Về mặt bằng lợi suất thứ cấp, diễn biến trong tuần tương đối trái chiều giữa các kỳ hạn. Kết tuần, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm về 4,18%, giảm 9 điểm cơ bản so với tuần trước; kỳ hạn 15 năm giảm xuống 4,33%, tương ứng mức giảm 7 điểm cơ bản; trong khi kỳ hạn 2 năm giảm mạnh hơn, về mức 3,15%, giảm 10 điểm cơ bản. Ở chiều ngược lại, lợi suất kỳ hạn 1 năm tăng lên 3,24%, tăng 9 điểm cơ bản, còn kỳ hạn 7 năm tăng nhẹ lên 3,86%, tăng 3 điểm cơ bản.

Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tuần nhìn chung ở trạng thái gần như trung tính. Khối ngoại mua vào khoảng 1.270 tỷ đồng và bán ra khoảng 1.239 tỷ đồng, qua đó mua ròng nhẹ 31 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với tuần trước đó, khi khối ngoại ghi nhận trạng thái bán ròng lên tới 712 tỷ đồng.