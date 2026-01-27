Giao dịch repo bứt tốc trên thị trường thứ cấp tuần qua

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp đạt 85,1 nghìn tỷ đồng, trong đó giao dịch repo lên 24,4 nghìn tỷ đồng, tăng 108,9% so với tuần trước.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 19 - 23/1 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ trong tuần qua ghi nhận tín hiệu cải thiện rõ rệt so với những tuần đầu năm. Tuần qua, Kho bạc Nhà nước chào thầu tổng cộng 21.500 tỷ đồng, với giá trị đăng ký đạt 21.931 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ đặt thầu trên 100%. Kết quả, khối lượng trúng thầu đạt 14.121 tỷ đồng, đưa tỷ lệ trúng thầu lên mức 70,6%.

Diễn biến đấu thầu cho thấy dòng tiền tiếp tục tập trung chủ yếu vào kỳ hạn 10 năm. Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm ghi nhận khối lượng trúng thầu 13.621 tỷ đồng trên tổng số 18.000 tỷ đồng gọi thầu, với lợi suất đạt 4,02%/năm, tăng nhẹ 2 điểm cơ bản so với tuần trước. Ở kỳ hạn 15 năm, Kho bạc Nhà nước huy động được 500 tỷ đồng trên tổng số 1.000 tỷ đồng chào thầu, với lợi suất 4,12%/năm, cũng tăng 2 điểm cơ bản. Ngược lại, các kỳ hạn 7 năm và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, với thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng đã ổn định hơn và đà tăng lãi suất huy động có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng mạnh cuối năm 2025, lợi suất trái phiếu chính phủ nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn.

Dù áp lực tăng lợi suất mang tính trung hạn vẫn hiện hữu do quy mô kế hoạch huy động vốn năm 2026 ở mức lớn, song trong một đến hai tuần tới, áp lực này có thể chưa bộc lộ rõ nét nếu Kho bạc Nhà nước tiếp tục tập trung phát hành ở các kỳ hạn chuẩn và thị trường thứ cấp duy trì khả năng hấp thụ tốt.

Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 23/1, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 17.611 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 3,5% kế hoạch phát hành 500.000 tỷ đồng cho cả năm và khoảng 16% kế hoạch phát hành 110.000 tỷ đồng trong quý I. Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu 14.500 tỷ đồng, trong đó phần lớn vẫn tập trung ở kỳ hạn 10 năm với 12.000 tỷ đồng, bên cạnh 1.000 tỷ đồng mỗi kỳ hạn 5 năm và 15 năm, cùng 500 tỷ đồng ở kỳ hạn 30 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản tăng mạnh so với tuần trước, đạt 85,1 nghìn tỷ đồng, so với mức 75,6 nghìn tỷ đồng của tuần liền kề. Đáng chú ý, giá trị giao dịch repo tăng vọt 108,9% so với tuần trước, lên 24,4 nghìn tỷ đồng, trong khi giao dịch outright đạt 60,7 nghìn tỷ đồng, giảm 5,2%.

Về lợi suất trên thị trường thứ cấp, diễn biến tiếp tục phân hóa giữa các kỳ hạn. Kết tuần, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,18%, tương ứng mức giảm 9 điểm cơ bản so với tuần trước; kỳ hạn 15 năm giảm về 4,33%, giảm 7 điểm cơ bản; trong khi kỳ hạn 2 năm cũng giảm mạnh xuống 3,15%, thấp hơn 10 điểm cơ bản. Ở chiều ngược lại, lợi suất kỳ hạn 1 năm tăng lên 3,24%, tăng 9 điểm cơ bản, còn kỳ hạn 7 năm nhích lên 3,86%, tăng 3 điểm cơ bản.

Đối với giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, thị trường ghi nhận trạng thái gần như trung tính trong tuần qua. Khối ngoại mua vào khoảng 1.270 tỷ đồng và bán ra 1.239 tỷ đồng, qua đó mua ròng nhẹ 31 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với tuần trước khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tới 712 tỷ đồng./.